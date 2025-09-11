Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Κράτηση» πέντε Ε/κ: Απέσυρε την «καταγγελία» της μια παραπονούμενη – Νόμιζε πως ήταν κλέφτες

 11.09.2025 - 20:52
Μία από τις παραπονούμενες στην υπόθεση της παράνομης κράτησης των πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, απέσυρε την «καταγγελία» της.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, η δικηγόρος Ασλί Μουράτ προέβη σε γραπτή δήλωση εκ μέρους της πελάτισσάς της, Ασλί Ερτζικάν, η οποία αναφέρεται ως «καταγγέλλουσα» στο πλαίσιο της υπόθεσης εναντίον των πέντε Ελληνοκυπρίων.

«Από σήμερα, δεν έχει παράπονα εναντίον κανενός», δήλωσε η δικηγόρος και πρόσθεσε ότι ένας κάτοικος του συγκροτήματος ενημέρωσε την Ασλί Ερτζικάν ότι κάποιοι περιπλανιόντουσαν στο συγκρότημα την εν λόγω ημέρα και λίγο αργότερα, η «αστυνομία» ήρθε στο σπίτι της Ερτζικάν και πήρε κατάθεση από αυτήν.

«Η πελάτισσά μου ανησυχούσε για την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση μη κατοίκων στο συγκρότημα για λόγους ασφαλείας», είπε η δικηγόρος και πρόσθεσε ότι η ανησυχία για την ασφάλεια πηγάζει από το ιστορικό κλοπών εντός του συγκροτήματος.

«Σε αυτό το πλαίσιο, χωρίς να στοχεύει άμεσα κανένα άτομο, απλώς εξέφρασε μια γενική ανησυχία για την ασφάλεια λόγω των αυξανόμενων ποσοστών εγκληματικότητας στη χώρα», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «η πελάτισσα μου δεν ενήργησε με τη συνείδηση να παραπονεθεί για ανθρώπους που ήρθαν στον χώρο για να δουν την πατρογονική τους περιουσία. Αντιθέτως, στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει ανθρώπους που έχουν έρθει για παρόμοιους λόγους και σεβάστηκε αυτές τις επισκέψεις. Για την πελάτισσα μου, η εθνική καταγωγή ή η εθνικότητα των ανθρώπων δεν έχει καμία απολύτως σημασία».

Είπε ακόμη ότι η πελάτισσα της δηλώνει επίσης δημόσια ότι δεν έχει καμία σχέση με καμία κατασκευαστική εταιρεία ή εργολαβική δραστηριότητα και ότι κληρονόμησε το σπίτι στο εν λόγω οικόπεδο.

Η δικηγόρος κ. Μουράτ δήλωσε ότι η πελάτισσά της, Ασλί Ερτζικάν, μετέβη αυτοπροσώπως σήμερα στην "εισαγγελία" του "επαρχιακού δικαστηρίου" στο Τρίκωμο και υπέβαλε δήλωση στην οποία αναφέρει ότι έχει αποσύρει την προηγούμενη «καταγγελία» της.

Επίσης, η δικηγόρος δήλωσε ότι η αντιπαράθεση μεταξύ των κοινοτήτων είναι αντίθετη με τις αξίες και τις αρχές της πελάτισσάς της.

«Η πελάτισσά μου αναγνωρίζει ότι τέτοια ζητήματα επηρεάζουν αρνητικά και τις δύο κοινότητες. Ως εκ τούτου, ελπίζει ειλικρινά ότι αυτά τα ζητήματα θα επιλυθούν το συντομότερο δυνατό και χωρίς να προκληθεί περαιτέρω βλάβη», κατέληξε η δικηγόρος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

