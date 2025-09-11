Στην Κύπρο τη Δευτέρα ο Αντόνιο Κόστα – Στο τραπέζι η πράσινη μετάβαση

Σημείωσε παράλληλα ότι την προσεχή Δευτέρα θα είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσει με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο οποίος θα επισκεφθεί την Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλούσε κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων του πρώτου φωτοβολταϊκού πάρκου του Δήμου Αραδίππου.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία θα κληθεί στο πλαίσιο της Προεδρίας της να διαχειριστεί το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και μέσα σε αυτό και το Ταμείο Συνοχής», ανέφερε.

Είναι, πρόσθεσε, «μια από τις βασικές μας προτεραιότητες, έτσι ώστε να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο η βοήθεια της ΕΕ στη συγκεκριμένη μεγάλη προσπάθεια για την πράσινη μετάβαση και την προσεχή Δευτέρα θα είναι στην Κύπρο ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ένα από τα θέματα που θα συζητήσουμε είναι ο σχεδιασμός για αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα που αφορούν την ΕΕ».

Στόχος και επιδίωξη μας είναι η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, η βιώσιμη ανάπτυξη και η κατ’ επέκταση ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων όλης της Κύπρου, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι η Πολιτεία στηρίζει και προωθεί πρωτοβουλίες για δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων.

Πρόσθεσε ότι «η σημερινή ημέρα, αποτελεί ορόσημο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας, καθώς αποδεικνύει στην πράξη ότι οι τοπικές Αρχές, μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση της χώρας μας, συμβάλλοντας ενεργά στην υλοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για το 2030. Με τη λειτουργία του, η Αραδίππου γίνεται ο πρώτος Δήμος της Κύπρου που αποκτά το δικό του φωτοβολταϊκό πάρκο».

Πρόκειται, συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «για μια σημαντικότατη ενεργειακή υποδομή, η οποία παρέχει τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά οφέλη, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος του Δήμου και ενισχύοντας την ενεργειακή του αυτάρκεια».

Σημείωσε ότι «ταυτόχρονα, και θέλουμε να αξιοποιήσουμε το παράδειγμα του Δήμου, καθιστά την Αραδίππου πρότυπο για την πράσινη ανάπτυξη, στέλνοντας μήνυμα σε όλους τους Δήμους της Κύπρου ότι η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι και εφικτή, αλλά είναι και επωφελής για την τοπική κοινωνία και την οικονομία».

Αναφερόμενος στο έργο είπε ότι «συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε επίσης πως «τέτοια έργα όπως αυτό που εγκαινιάζουμε σήμερα «ανοίγουν νέους ορίζοντες και δημιουργούν ευκαιρίες για καινοτομία και συμμετοχικότητα. Μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για τη δημιουργία μιας ενεργειακής κοινότητας, όπου οι δημότες δεν θα είναι απλοί καταναλωτές ενέργειας, αλλά ενεργοί συμμέτοχοι στη διαδικασία παραγωγής, διαχείρισης και διανομής καθαρής ενέργειας».

Σημείωσε ακόμα ότι «μέσα από μια τέτοια ενεργειακή κοινότητα, ενεργειακή συνεργασία, ενισχύεται, ανάμεσα σε πολλά άλλα, το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης, με τους πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος και, παράλληλα, να συμμετέχουν ενεργά σε συλλογικές δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης».

Επιπλέον πρόσθεσε «η ενεργειακή κοινότητα προσφέρει τη δυνατότητα για ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα καθαρής ενέργειας, τεχνολογικής καινοτομίας και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους και την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στην ενεργειακή μετάβαση που αποτελεί για όλους μας προτεραιότητα».

Σίγουρα, ανέφερε «η κεντρική Κυβέρνηση, η εκτελεστική εξουσία από μόνη της δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους αυτούς. Ως Πολιτεία, στηρίζουμε και προωθούμε τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως πράξαμε πρόσφατα με το πρωτοποριακό έργο που αποφασίσαμε ως Κυβέρνηση, για την Πρώτη Πράσινη Κοινότητα της Κύπρου, που υλοποιείται στην περιοχή της Τηλλυρίας».

Μέσα από μια τέτοια πρωτοβουλία, σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «προωθούνται δράσεις για ενεργειακή αυτονομία των νοικοκυριών, ορθολογική διαχείριση αποβλήτων – προσεγγίζουμε το θέμα μέσα από μια ολιστική προσέγγιση αγγίζοντας όλα τα θέματα - ενίσχυση της βιοποικιλότητας, εγκατάσταση σύγχρονων περιβαλλοντικών υποδομών και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Στόχος και επιδίωξή μας είναι η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, η βιώσιμη ανάπτυξη και η κατ’ επέκταση ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων όλης της Κύπρου», ανέφερε.

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ακόμα πως «το παράδειγμα της Τηλλυρίας, σε συνδυασμό με το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα στην Αραδίππου, καταδεικνύει με σαφήνεια ότι η πράσινη μετάβαση μπορεί και πρέπει να αποκτήσει ισχυρή τοπική διάσταση, με άμεσα και χειροπιαστά οφέλη για τους πολίτες, τις Κοινότητες και τη χώρα μας».

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του Δήμου Αραδίππου είπε ότι αυτή «δεν αφορά μόνο στην παραγωγή ενέργειας, αλλά και στη δημιουργία υποδομών που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών. Δείχνει πως η συνεργασία μεταξύ Κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και των πολιτών φέρνει αποτελέσματα που ωφελούν όλους και δημιουργούν συνθήκες για περαιτέρω καινοτομία».

Είναι επίσης, συνέχισε «ένα μήνυμα προς τους νέους ότι η επένδυση στην πράσινη τεχνολογία και η περιβαλλοντική ευαισθησία δεν αποτελούν μόνο καθήκον και υποχρέωσή μας, αλλά και ευκαιρία για ανάπτυξη, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «εντάσσεται και η απόφαση για ανέγερση της Τεχνικής Σχολής Πράσινων Επαγγελμάτων στην περιοχή της Αραδίππου. Ένα έργο με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο επίσης υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027».

Η Τεχνική αυτή Σχολή, εξήγησε «θα δώσει ώθηση στην επαγγελματική κατάρτιση νέων σε κλάδους αιχμής, συνδέουμε δηλαδή την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, οι οποίοι, ανάμεσα σε πολλά άλλα οφέλη, θα συμβάλουν στην ενδυνάμωση της πράσινης επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, που είναι μια αναγκαιότητα στην οποία όσο πιο γρήγορα ανταποκριθούμε τόσο περισσότερα θα είναι και τα οφέλη».

Με την πρωτοβουλία αυτή, κατέληξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «ο Δήμος Αραδίππου δείχνει τον δρόμο για ανάλογες δράσεις και από άλλες τοπικές Αρχές, ενώ ταυτόχρονα δίνει παράδειγμα για το πώς η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μπορεί να συνδυαστεί με την κοινωνική συμμετοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη».

