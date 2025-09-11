Πάθος, χρώμα και δημιουργικότητα: Αυτή αναλαμβάνει τον θρόνο του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026!

Ο Δήμος Λεμεσού με ενθουσιασμό αποκάλυψε ότι η Βασίλισσα του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026, που θα φέρει και τον τίτλο «Η Βασίλισσα του Πάθους και της Τρέλας του Λεμεσιανού Καρναβαλιού», είναι η Αμαρυλλίς Κυριάκου.

Η Αμαρυλλίς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του θεσμού από το 1985, όταν ξεκίνησε ως συνοδός του Βασιλιά Καρνάβαλου μαζί με την αείμνηστη Λούλα Σιούσμιθ. Από το 2005 συμμετέχει ενεργά στη Μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση με δικές της ομάδες, προσφέροντας κάθε χρόνο μοναδικό χρώμα, πάθος και δημιουργικότητα. Η επιλογή της τιμά την πολυετή προσφορά και αφοσίωσή της στο Λεμεσιανό Καρναβάλι, αλλά και το αστείρευτο ταλέντο της στην καρναβαλίστικη δημιουργία.

Γεννημένη στις 9 Οκτωβρίου 1969, η Αμαρυλλίς είναι παντρεμένη με τον Τάσσο Κυριάκου και μητέρα δύο παιδιών, του Νικόλα και του Δημήτρη. Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με το καρναβάλι, συμμετέχοντας σε συνοδείες και γκρουπ χορού, ενώ στη ζωή της έχει διακριθεί και σε τηλεοπτικές παρουσιάσεις, καταστήματα μόδας και επιδείξεις. Από το 1993 η δημιουργία καρναβαλικών ομάδων έγινε κεντρικό κομμάτι της δραστηριότητάς της, και από το 2024 έχει παραδώσει μέρος της σκυτάλης στον γιο της Δημήτρη.

Ο Δήμος Λεμεσού καλωσορίζει θερμά την Αμαρυλλίς και της εύχεται μια αξέχαστη και λαμπερή βασιλεία!