Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός τις επόμενες μέρες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός τις επόμενες μέρες

 11.09.2025 - 19:36
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός τις επόμενες μέρες

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ θα εμφανίζονται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα δυτικά, τα βόρεια και ανατολικά παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στα ορεινά μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κατά το τριήμερο για να παραμείνει όμως κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Χριστοδουλίδης: Δηλώνει έτοιμος για θετικές εξελίξεις στη Νέα Υόρκη - Σημαντική διεθνής στήριξη για τους πέντε Ε/κ στα κατεχόμενα

 11.09.2025 - 19:24
Πάθος, χρώμα και δημιουργικότητα: Αυτή αναλαμβάνει τον θρόνο του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026!

 11.09.2025 - 19:49
Είμαστε εδώ για να μεταρρυθμίσουμε το κράτος με ένα και μοναδικό στόχο: να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

