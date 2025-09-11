Χριστοδουλίδης: Δηλώνει έτοιμος για θετικές εξελίξεις στη Νέα Υόρκη - Σημαντική διεθνής στήριξη για τους πέντε Ε/κ στα κατεχόμενα

Σε δηλώσεις του απόψε στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στα εγκαίνια φωτοβολταϊκού πάρκου, στην Αραδίππου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς για την αυριανή συνάντηση του με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Μαρία Άνχελα Ολγκίν, είπε ότι «θεωρώ θετικό ότι η κα Ολγκίν έρχεται στην Κύπρο, παρόλο που προέκυψε ένα προσωπικό θέμα και έπρεπε να αναβάλει την προηγούμενη της επίσκεψη. Επέμεινε, διευθετήθηκε η κάθοδος της, έτσι ώστε να γίνει εκείνη η αναγκαία προεργασία, ευελπιστώντας να έχουμε θετικά αποτελέσματα στη συνάντηση της Νέας Υόρκης.

Η παρουσία της εδώ μέσα στα δεδομένα που προανέφερα, δείχνει, ανάμεσα σε πολλά άλλα, την ισχυρή βούληση και την πολιτική δέσμευση του ΓΓ των ΗΕ να υπάρξουν θετικές εξελίξεις.

Από δικής μας πλευράς είμαστε έτοιμοι για τέτοιου είδους θετικές εξελίξεις που να οδηγήσουν στην επανέναρξη των συνομιλιών. Άρα, θα υποδεχθώ αύριο την κα Ολγκίν στο Προεδρικό Μέγαρο μέσα στο πλαίσιο που σας προανέφερα».

Κληθείς να αναφερθεί στο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους πέντε Ελληνοκύπριους που κρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «θεωρώ θετική την εξέλιξη,. Είχα κάποια ανταλλαγή μηνυμάτων με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία μου ανέφερε ότι είναι από τις πολύ λίγες περιπτώσεις που υπάρχει τέτοια συντριπτική υποστήριξη ενός ψηφίσματος και θεωρώ την εν λόγω εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική.

Θέλω να συγχαρώ και αυτούς όλους που ανέλαβαν την πρωτοβουλία, είναι σημαντικό σε διεθνές επίπεδο - αν μπορούσε να γίνει και στο εσωτερικό θα ήταν σαφώς καλύτερα, αλλά ειδικότερα σε διεθνές επίπεδο - να στέλνουμε αυτό το μήνυμα των κοινών στόχων, των κοινών επιδιώξεων».