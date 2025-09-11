Δολοφονία Κερκ: Στη δημοσιότητα έδωσε το FBI τη φωτογραφία του υπόπτου

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης (11/9) το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του ατόμου που αναζητείται για την δολοφονία του Κερκ.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

Ακόμη οι Αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο ένα «βίντεο» του δράστη και έχουν παρακολουθήσει τις κινήσεις του πριν και μετά τη δολοφονία.

Παράλληλα δήλωσαν ότι εξακολουθούν να εργάζονται για την ταυτοποίηση του. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τον ύποπτο, αν και οι ερευνητές τον αναφέρουν ως άνδρα.

Το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα δήλωσε ότι ο ύποπτος «ταίριαζε καλά με το πανεπιστήμιο» και «φαίνεται να είναι σε ηλικία φοίτησης».

Στο μικροσκόπιο το τουφέκι που βρέθηκε

Αντικείμενο έρευνας είναι και ένα «τουφέκι» που εντοπίστηκε και το οποίο οι Αρχές πιστεύουν ότι ήταν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για να πυροβολήσουν τον Κερκ από μακριά.

Το τουφέκι βρέθηκε σε «μια δασώδη περιοχή όπου ο δράστης είχε διαφύγει», δήλωσε ο Ρόμπερτ Μπολς, ειδικός πράκτορας υπεύθυνος στο γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι. Είπε ότι το FBI θα αναλύσει το όπλο.

Οι ερευνητές συνέλεξαν επίσης ένα αποτύπωμα υποδήματος, ένα αποτύπωμα παλάμης και αποτυπώματα αντιβραχίου που θα αναλυθούν, πρόσθεσε ο Μπολς.

«Μετά τους πυροβολισμούς, καταφέραμε να παρακολουθήσουμε τις κινήσεις του καθώς μετακινούνταν στην άλλη πλευρά του κτηρίου, πήδηξε από το κτίριο και έφυγε από την πανεπιστημιούπολη και μπήκε σε μια γειτονιά», δήλωσε ο Μέισον.

«Οι ερευνητές μας έχουν εργαστεί σε αυτές τις γειτονιές, επικοινωνώντας με όποιον μπορούν με κάμερες κουδουνιών... και έχουν εργαστεί διεξοδικά σε αυτές τις κοινότητες προσπαθώντας να εντοπίσουν τυχόν στοιχεία», υπογράμμισε ακόμη.

Επικράτησε πανικός

Για σκηνές πανικού έκανε λόγο αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στον αμερικανικό συνεργάτη του BBC, CBS: «Εγώ και οι φίλοι μου περνούσαμε καλά ακούγοντας τι συνέβαινε και μόλις το είδαμε, ακούσαμε μια δυνατή κραυγή, ένα δυνατό κρότο και μετά είδα το σώμα του σε αργή κίνηση να πέφτει».

Ο φοιτητής Πόρτερ ΛαΦέρμπερ που δηλώνει «μεγάλος θαυμαστής» του Κερκ δήλωσε στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4 ότι βρισκόταν περίπου 15 μέτρα μακριά από τον Κερκ.

«Δεν συνειδητοποιείς πραγματικά τι συνέβη μέχρι να συμβεί. Ο Charlie πέφτει από το σκαμπό του, όλοι αρχίζουν να πανικοβάλλονται».

Ο ΛαΦέρμπερ είπε ότι κρύφτηκε πίσω από μια «τσιμεντένια βεράντα» και μετά από περίπου ένα λεπτό «που δεν άκουσα άλλον πυροβολισμό, σηκώθηκα και πήγα στο πλησιέστερο κτήριο που μπορούσα να δω».

Η 20χρονη Τιάνα Λάο, η οποία βρισκόταν στην εκδήλωση με τη συγκάτοικό της, είπε ότι και οι δύο έκλαιγαν μέσα στον πανικό που επικρατούσε για να φύγουν από το σημείο. «Έτρεμα ανεξέλεγκτα», είπε στο BBC Newsbeat.

Μία άλλη αυτόπτης μάρτυρας, η Ντανιέλ είπε ήταν πέντε μέτρα μακριά του. «Ήταν φρικτό», είπε. «Το μόνο που άκουγα ήταν ουρλιαχτά και έβλεπα ανθρώπους να τρέχουν και έλεγα, "δεν είναι ασφαλές να τρέξεις. Δεν είναι ασφαλές να σηκωθείς"... Και το μόνο που έλεγα ήταν, "σε παρακαλώ, Θεέ μου, σε παρακαλώ, Θεέ μου, σε παρακαλώ, Θεέ μου", γιατί δεν θέλω να πεθάνω».

Ο Τζέισον Τσάφετς, πρώην βουλευτής των ΗΠΑ, δήλωσε στο Fox News ότι βρισκόταν στην εκδήλωση με την κόρη του όταν συνέβη.

«Ο πυροβολισμός τον βρήκε κατευθείαν», είπε, προσθέτοντας ότι «όλοι έπεσαν κάτω» και «διασκορπίστηκαν».

Το χρονικό της επίθεσης

Ο δράστης έφτασε στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Utah Valley στις 11:52 π.μ. τοπική ώρα την Τετάρτη. «Φαίνεται να είναι σε ηλικία φοίτησης» και ενσωματώθηκε καλά στην πανεπιστημιούπολη, δήλωσε ο υπεύθυνος αξιωματούχος για τη δημόσια ασφάλεια στη Γιούτα Μπο Μέισον.

Στη συνέχεια ο ένοπλος πέρασε από τις σκάλες και ανέβηκε σε μια στέγη.

Την ώρα που ο Κερκ απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων, ακούστηκε ένας κρότος. Ο 31χρονος προσπάθησε να πιάσει τον σβέρκο του, κατέρρευσε, αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του. Αμέσως τον απομάκρυναν οι σωματοφύλακές του ενώ λίγο μετά έγινε γνωστό ότι είναι νεκρός.