Ογκολογικό Κέντρο: Δείτε το SMS ασθενείς και εργαζομένους για την κακόβουλη κυβερνοεπίθεση

 11.12.2025 - 23:45
Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ενημέρωσε ασθενείς και εργαζομένους, μέσω SMS, για κακόβουλη κυβερνοεπίθεση που οδήγησε σε παράνομη πρόσβαση και δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Χάκερ χτύπησε το Ογκολογικό Κέντρο και απειλεί με διαρροή χιλιάδων δεδομένων

Οι δράστες απειλούν με περαιτέρω διαρροές σε ΜΜΕ και κοινωνικά δίκτυα.

Το Κέντρο έχει ήδη ενημερώσει την Αστυνομία, την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων και την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, ενώ συνεργάζεται με ειδικούς και εφαρμόζει επιπρόσθετα μέτρα προστασίας, με τη λειτουργία του να συνεχίζεται κανονικά.

Δείτε το SMS

Ικανοποίηση για το γεγονός ότι έγινε ουσιαστική συζήτηση κατά τη συνάντηση του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, στην παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, αλλά και για τη συμπερίληψη ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για το Κυπριακό στο κοινό ανακοινωθέν που εξεδόθη μετά τη συνάντηση, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

