Ογκολογικό Κέντρο: Δείτε το SMS ασθενείς και εργαζομένους για την κακόβουλη κυβερνοεπίθεση

Οι δράστες απειλούν με περαιτέρω διαρροές σε ΜΜΕ και κοινωνικά δίκτυα.

Το Κέντρο έχει ήδη ενημερώσει την Αστυνομία, την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων και την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, ενώ συνεργάζεται με ειδικούς και εφαρμόζει επιπρόσθετα μέτρα προστασίας, με τη λειτουργία του να συνεχίζεται κανονικά.

Δείτε το SMS