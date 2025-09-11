Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης» - «Χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση»

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στην Αραδίππου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κληθείς να σχολιάσει επικρίσεις από πλευράς εργοδοτών και συντεχνιών περί διγλωσσίας της Κυβέρνησης σε σχέση με το θέμα της ΑΤΑ, είπε ότι «δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης».

Πρόσθεσε ότι «είναι απόλυτα σεβαστό το δικαίωμα στην απεργία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν λύνει κανένα πρόβλημα και δεν δημιουργεί κανέναν κερδισμένο.

Και οι συντεχνίες χάνουν και οι εργοδότες χάνουν και η Κυβέρνηση χάνει και πρωτίστως, γιατί εκεί είμαστε υπόλογοι μόνο, ο κυπριακό λαός, ταλαιπωρείται. Αλλά είναι απόλυτα σεβαστό.

Ως Κυβέρνηση έχουμε αναλάβει την ευθύνη και έχουμε θέσει ένα πλαίσιο για αν αρχίσει η συζήτηση. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ξεκινά αυτή η συζήτηση. Τέθηκε ένα πλαίσιο, δεν αναμένουμε να συμφωνήσουν όλοι με αυτό το πλαίσιο, αλλά είναι κάτι που επιτρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση.

Από κει και πέρα, ακούω κάποιες δηλώσεις από κάποιους που ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές για να κουτσουρέψουν την ΑΤΑ το 2012. Ήταν αυτοί που οδήγησαν την οικονομία σε μια κατάσταση πραγμάτων που δεν μπορούσαμε ούτε ΑΤΑ να δώσουμε, αντίθετα να την κουτσουρέψουμε, όπως και πολλά άλλα κεκτημένα δικαιώματα του κυπριακού λαού. Επαναλαμβάνω, όμως, σεβαστό το δικαίωμα, θέσαμε το πλαίσιο, πρέπει να αρχίσει ο διάλογος.

Χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί η όποια λύση.

Έχω και ένα δεύτερο μήνυμα: Αυτή η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη, αποτελεί μια από τις βασικές μας προτεραιότητες, να μεταρρυθμίσουμε το κράτος του 1960. Μεταρρύθμιση στη Νομική Υπηρεσία, μεταρρύθμιση στην Ελεγκτική Υπηρεσία, συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, φορολογικός μετασχηματισμός, πολλά άλλα σε σχέση με διαδικασίες στο Υπουργείο Εσωτερικών, αυτόματη εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, δικαίωμα ψήφου από το 17ο έτος ηλικίας. Είμαστε εδώ για να μεταρρυθμίσουμε το κράτος με ένα και μοναδικό στόχο: να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας στους οποίους είμαστε αποκλειστικά υπόλογοι».