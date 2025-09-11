Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠέθανε σε ηλικία 82 ετών ο διακεκριμένος Κύπριος αρχιμουσικός Άγις Ιωαννίδης - Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική σκηνή
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο διακεκριμένος Κύπριος αρχιμουσικός Άγις Ιωαννίδης - Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική σκηνή

 11.09.2025 - 19:00
Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο διακεκριμένος Κύπριος αρχιμουσικός Άγις Ιωαννίδης - Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική σκηνή

Σε ηλικία 82 ετών έφυγε σήμερα, Πέμπτη, από τη ζωή ο Άγις Ιωαννίδης, διακεκριμένος Κύπριος αρχιμουσικός και συνθέτης.

Ο Ιωαννίδης υπήρξε ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική σκηνή του νησιού.

Η χορωδία «Άρης» Λεμεσού αποχαιρετά τον μαέστρο μέσω του Ανδρέα Νεοφύτου:

«Με τον αποβιώσαντα σπουδαίο μαέστρο Άγι Ιωαννίδη, η χορωδία μας έζησε αξέχαστες στιγμές όταν υπό την παγκέτα του ως μαέστρου της Συμφωνικής ορχήστρας Κύπρου, ανεβάσαμε πολύ σπουδαία κλασσικά έργα, με πιο χαρακτηριστικά το "Ρέκβιεμ" του Μότσαρτ για τα 200 χρόνια από τη γέννηση του, το " Μεσσία" του Χαίντελ και την όπερα "Αικατερίνη Κορνάρο", διδάσκοντας μας σε στενή και αγαστή συνεργασία με το μαέστρο μας α. Μαρίνο Μιτέλλα. Η συνάντηση μας μαζί του ήταν ήταν και θα παραμείνει ξεχωριστή στην μακρόχρονη ιστορία της χορωδίας μας!

Ευχόμαστε να είναι μακαρία η οδός η πορεύει σήμερον και η μνήμη του να παραμείνει αιωνία. Τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια απευθύνουμε εκ βάθους καρδίας στους οικείους του».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιαννάκης Γιαννάκη: Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του Δικαστηρίου – Οι καθυστερήσεις, οι «μετριασμοί» και οι μέγιστες ποινές
Προστασία ταξιδιωτών: Έρχονται νέοι κανόνες - Τι θα ισχύσει για ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ – Η στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ πέφτει νεκρός – Δείτε βίντεο
VIDEO - Συγκινημένος ο Ρέμος με το ζεϊμπέκικο νεαρού αγοριού στη Λάρνακα
Samsung: Τρολάρει δημοσίως την Apple για τα iPhone 17 και γίνεται... viral
Πυρκαγιά στο Πάρκο Ακαδημίας - Γυναίκα με το λιγοστό νερό που είχε στην κατοχή της, κατάφερε να αποτρέψει τα χειρότερα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αλβανία: Ο Ράμα «διορίζει» ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη σε θέση υπουργού για τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων

 11.09.2025 - 18:51
Επόμενο άρθρο

Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης» - «Χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση»

 11.09.2025 - 19:09
Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης» - «Χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση»

Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης» - «Χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση»

Είμαστε εδώ για να μεταρρυθμίσουμε το κράτος με ένα και μοναδικό στόχο: να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης» - «Χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση»

Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης» - «Χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση»

  •  11.09.2025 - 19:09
«Χρυσά» διαβατήρια: Αθώος δηλώνει ο Συλλούρης - Δεν έπραξε κάτι μεμπτό, λέει ο Χ. Τζιοβάνης στο δικαστήριο

«Χρυσά» διαβατήρια: Αθώος δηλώνει ο Συλλούρης - Δεν έπραξε κάτι μεμπτό, λέει ο Χ. Τζιοβάνης στο δικαστήριο

  •  11.09.2025 - 16:59
Αιφνιδιαστικός έλεγχος σε κελί κρατούμενου στις Κεντρικές Φυλακές – Τι εντόπισαν οι δεσμοφύλακες

Αιφνιδιαστικός έλεγχος σε κελί κρατούμενου στις Κεντρικές Φυλακές – Τι εντόπισαν οι δεσμοφύλακες

  •  11.09.2025 - 18:40
Δολοφονία Κερκ: Στη δημοσιότητα έδωσε το FBI τη φωτογραφία του υπόπτου

Δολοφονία Κερκ: Στη δημοσιότητα έδωσε το FBI τη φωτογραφία του υπόπτου

  •  11.09.2025 - 19:14
Αντιδρούν οι θαλασσαιμικοί για «λανθασμένη» προκήρυξη θέσης ιατρού στο ΓΝ Λεμεσού – Έστειλαν επιστολή σε ΟΚΥπΥ και Υπ. Υγείας

Αντιδρούν οι θαλασσαιμικοί για «λανθασμένη» προκήρυξη θέσης ιατρού στο ΓΝ Λεμεσού – Έστειλαν επιστολή σε ΟΚΥπΥ και Υπ. Υγείας

  •  11.09.2025 - 20:07
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός τις επόμενες μέρες

Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός τις επόμενες μέρες

  •  11.09.2025 - 19:36
Πάθος, χρώμα και δημιουργικότητα: Αυτή αναλαμβάνει τον θρόνο του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026!

Πάθος, χρώμα και δημιουργικότητα: Αυτή αναλαμβάνει τον θρόνο του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026!

  •  11.09.2025 - 19:49
Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο διακεκριμένος Κύπριος αρχιμουσικός Άγις Ιωαννίδης - Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική σκηνή

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο διακεκριμένος Κύπριος αρχιμουσικός Άγις Ιωαννίδης - Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική σκηνή

  •  11.09.2025 - 19:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα