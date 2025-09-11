Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο διακεκριμένος Κύπριος αρχιμουσικός Άγις Ιωαννίδης - Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική σκηνή

Ο Ιωαννίδης υπήρξε ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική σκηνή του νησιού.

Η χορωδία «Άρης» Λεμεσού αποχαιρετά τον μαέστρο μέσω του Ανδρέα Νεοφύτου:

«Με τον αποβιώσαντα σπουδαίο μαέστρο Άγι Ιωαννίδη, η χορωδία μας έζησε αξέχαστες στιγμές όταν υπό την παγκέτα του ως μαέστρου της Συμφωνικής ορχήστρας Κύπρου, ανεβάσαμε πολύ σπουδαία κλασσικά έργα, με πιο χαρακτηριστικά το "Ρέκβιεμ" του Μότσαρτ για τα 200 χρόνια από τη γέννηση του, το " Μεσσία" του Χαίντελ και την όπερα "Αικατερίνη Κορνάρο", διδάσκοντας μας σε στενή και αγαστή συνεργασία με το μαέστρο μας α. Μαρίνο Μιτέλλα. Η συνάντηση μας μαζί του ήταν ήταν και θα παραμείνει ξεχωριστή στην μακρόχρονη ιστορία της χορωδίας μας!

Ευχόμαστε να είναι μακαρία η οδός η πορεύει σήμερον και η μνήμη του να παραμείνει αιωνία. Τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια απευθύνουμε εκ βάθους καρδίας στους οικείους του».