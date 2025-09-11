Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑλβανία: Ο Ράμα «διορίζει» ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη σε θέση υπουργού για τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων
ΔΙΕΘΝΗ

Αλβανία: Ο Ράμα «διορίζει» ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη σε θέση υπουργού για τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων

 11.09.2025 - 18:51
Αλβανία: Ο Ράμα «διορίζει» ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη σε θέση υπουργού για τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων

Μια νέα υπουργός στην Αλβανία αναλαμβάνει τη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων. Δωροδοκίες, απειλές ή προσπάθειες προσέλκυσης εύνοιας... δεν πιάνουν σε αυτήν.

Γιατί είναι τόσο σίγουρο ότι θα είναι αδιάφθορη; Επειδή η Diella - όπως την αποκαλούν - είναι ένα ρομπότ, προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα, ο οποίος πρόκειται να ξεκινήσει την τέταρτη θητεία του, δήλωσε σήμερα ότι η Diella, που σημαίνει «ήλιος» στα αλβανικά, θα διαχειρίζεται και θα αναθέτει όλους τους δημόσιους διαγωνισμούς.

«Η Diella είναι το πρώτο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που δεν είναι φυσικά παρόν, αλλά είναι ουσιαστικά προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης», δήλωσε ο Ράμα κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την παρουσίαση του νέου υπουργικού συμβουλίου του. Θα βοηθήσει να γίνει η Αλβανία «μια χώρα όπου οι δημόσιοι διαγωνισμοί είναι 100% απαλλαγμένοι από διαφθορά».

Η ανάθεση τέτοιων συμβάσεων αποτελεί εδώ και καιρό πηγή σκανδάλων διαφθοράς στην Αλβανία, μια βαλκανική χώρα που ειδικοί λένε ότι είναι κόμβος για συμμορίες που επιδιώκουν να ξεπλύνουν τα χρήματά τους από παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων σε όλον τον κόσμο, και όπου η διαφθορά φτάνει στα κλιμάκια της εξουσίας.

Αυτή η εικόνα έχει περιπλέξει την πορεία ένταξης της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία ο Ράμα θέλει να επιτύχει έως το 2030.

Η κυβέρνηση δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με το τι είδους ανθρώπινη εποπτεία μπορεί να υπάρχει για την Diella, ούτε αναφέρθηκε στους κινδύνους ότι κάποιος θα μπορούσε να χειραγωγήσει το A.I. bot

Η Diella ξεκίνησε αρχικά στις αρχές του έτους ως εικονική βοηθός TN στην πλατφόρμα e-Albania, βοηθώντας πολίτες και επιχειρήσεις να λαμβάνουν έγγραφα του δημοσίου. Ντυμένη με παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία, παρέχει βοήθεια μέσω φωνητικών εντολών και εκδίδει έγγραφα με ηλεκτρονικές σφραγίδες, μειώνοντας γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Δεν είναι όλοι πεπεισμένοι. Ένας χρήστης του Facebook έγραψε: «Ακόμα και η Diella θα είναι διαφθαρμένη στην Αλβανία». Ένας άλλος είπε: «Η κλοπή θα συνεχιστεί και η Diella θα κατηγορηθεί».

Το νέο κοινοβούλιο, που εξελέγη τον Μάιο, έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει αύριο Παρασκευή, αν και παραμένει ασαφές εάν η κυβέρνηση θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης την ίδια ημέρα.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιαννάκης Γιαννάκη: Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση του Δικαστηρίου – Οι καθυστερήσεις, οι «μετριασμοί» και οι μέγιστες ποινές
Προστασία ταξιδιωτών: Έρχονται νέοι κανόνες - Τι θα ισχύσει για ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ – Η στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ πέφτει νεκρός – Δείτε βίντεο
VIDEO - Συγκινημένος ο Ρέμος με το ζεϊμπέκικο νεαρού αγοριού στη Λάρνακα
Samsung: Τρολάρει δημοσίως την Apple για τα iPhone 17 και γίνεται... viral
Πυρκαγιά στο Πάρκο Ακαδημίας - Γυναίκα με το λιγοστό νερό που είχε στην κατοχή της, κατάφερε να αποτρέψει τα χειρότερα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αιφνιδιαστικός έλεγχος σε κελί κρατούμενου στις Κεντρικές Φυλακές – Τι εντόπισαν οι δεσμοφύλακες

 11.09.2025 - 18:40
Επόμενο άρθρο

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο διακεκριμένος Κύπριος αρχιμουσικός Άγις Ιωαννίδης - Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική σκηνή

 11.09.2025 - 19:00
Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης» - «Χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση»

Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης» - «Χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση»

Είμαστε εδώ για να μεταρρυθμίσουμε το κράτος με ένα και μοναδικό στόχο: να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, είπε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης» - «Χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση»

Χριστοδουλίδης για ΑΤΑ: «Δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης» - «Χωρίς διάλογο δεν μπορεί να βρεθεί λύση»

  •  11.09.2025 - 19:09
«Χρυσά» διαβατήρια: Αθώος δηλώνει ο Συλλούρης - Δεν έπραξε κάτι μεμπτό, λέει ο Χ. Τζιοβάνης στο δικαστήριο

«Χρυσά» διαβατήρια: Αθώος δηλώνει ο Συλλούρης - Δεν έπραξε κάτι μεμπτό, λέει ο Χ. Τζιοβάνης στο δικαστήριο

  •  11.09.2025 - 16:59
Αιφνιδιαστικός έλεγχος σε κελί κρατούμενου στις Κεντρικές Φυλακές – Τι εντόπισαν οι δεσμοφύλακες

Αιφνιδιαστικός έλεγχος σε κελί κρατούμενου στις Κεντρικές Φυλακές – Τι εντόπισαν οι δεσμοφύλακες

  •  11.09.2025 - 18:40
Δολοφονία Κερκ: Στη δημοσιότητα έδωσε το FBI τη φωτογραφία του υπόπτου

Δολοφονία Κερκ: Στη δημοσιότητα έδωσε το FBI τη φωτογραφία του υπόπτου

  •  11.09.2025 - 19:14
Αντιδρούν οι θαλασσαιμικοί για «λανθασμένη» προκήρυξη θέσης ιατρού στο ΓΝ Λεμεσού – Έστειλαν επιστολή σε ΟΚΥπΥ και Υπ. Υγείας

Αντιδρούν οι θαλασσαιμικοί για «λανθασμένη» προκήρυξη θέσης ιατρού στο ΓΝ Λεμεσού – Έστειλαν επιστολή σε ΟΚΥπΥ και Υπ. Υγείας

  •  11.09.2025 - 20:07
Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός τις επόμενες μέρες

Ανεβαίνει η θερμοκρασία – Τι μας επιφυλάσσει ο καιρός τις επόμενες μέρες

  •  11.09.2025 - 19:36
Πάθος, χρώμα και δημιουργικότητα: Αυτή αναλαμβάνει τον θρόνο του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026!

Πάθος, χρώμα και δημιουργικότητα: Αυτή αναλαμβάνει τον θρόνο του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026!

  •  11.09.2025 - 19:49
Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο διακεκριμένος Κύπριος αρχιμουσικός Άγις Ιωαννίδης - Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική σκηνή

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο διακεκριμένος Κύπριος αρχιμουσικός Άγις Ιωαννίδης - Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική σκηνή

  •  11.09.2025 - 19:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα