Φωτιά σε εστιατόριο γνωστού σεφ στην Αθήνα - Ζημιές σε πολυκατοικία

Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από κατσαρόλα στην κουζίνα του εστιατορίου του Πάνου Ιωαννίδη, χωρίς ευτυχώς να πάρει διαστάσεις, ενώ εξαιτίας της θερμότητας έσκασε ένας σωλήνας νερού της πολυκατοικίας.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό με ανάρτησή του εστιατορίου στο Instagram, το κατάστημα δεν θα λειτουργήσει σήμερα Σάββατο ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές.

Η ανακοίνωση του Ovio



Από τη φωτιά δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός.