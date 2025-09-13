Φωτιά σε εστιατόριο γνωστού σεφ στην Αθήνα - Ζημιές σε πολυκατοικία

Οργή και καχυποψία στην Άγκυρα για το ισραηλινό αντι-αεροπορικό σύστημα στην Κύπρο
Η τουρκική αρθρογραφία για την ανάπτυξη του ισραηλινού συστήματος Barak MX στην Κυπριακή Δημοκρατία κινείται σε τόνους καταγγελτικούς και δραματικούς.
Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από κατσαρόλα στην κουζίνα του εστιατορίου του Πάνου Ιωαννίδη, χωρίς ευτυχώς να πάρει διαστάσεις, ενώ εξαιτίας της θερμότητας έσκασε ένας σωλήνας νερού της πολυκατοικίας.
Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό με ανάρτησή του εστιατορίου στο Instagram, το κατάστημα δεν θα λειτουργήσει σήμερα Σάββατο ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές.
Από τη φωτιά δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός.
