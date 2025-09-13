Περισσότερο κι από τραγικό – Απεγνωσμένη μάνα στη Λεμεσό - Αυτοκίνητα και σκουπίδια πάνω στα πεζοδρόμια – Καμία ασφάλεια – Δείτε βίντεο

Οργή και καχυποψία στην Άγκυρα για το ισραηλινό αντι-αεροπορικό σύστημα στην Κύπρο
Η τουρκική αρθρογραφία για την ανάπτυξη του ισραηλινού συστήματος Barak MX στην Κυπριακή Δημοκρατία κινείται σε τόνους καταγγελτικούς και δραματικούς.
Κάνοντας τον κύκλο ενός τετραγώνου στο κέντρο της πόλης, βρήκε από σκουπίδια και πεταμένες χαρτόκουτες σε πεζοδρόμιο, αυτοκίνητα -φυσικά- παράνομα σταθμευμένα σε πεζοδρόμιο και μάλιστα απέναντι από την κεντρική διεύθυνση της Αστυνομίας Λεμεσού.
Απούσες οι διαβάσεις πεζών ή σε μακρινή απόσταση από το πεζοδρόμιο.
«Εγώ τώρα που πρέπει να πάω; Να πάω μέσα στον δρόμο;», διερωτάται η γυναίκα όταν βρίσκει μπροστά της ένα όχημα πάνω στο πεζοδρόμιο…
@liopooulla Η ιδιότροπη της ημέρας 😩😩😩 #limassol #cyprus #strollers #motherhood #babywalk ♬ original sound - liopooulla
