Περισσότερο κι από τραγικό – Απεγνωσμένη μάνα στη Λεμεσό - Αυτοκίνητα και σκουπίδια πάνω στα πεζοδρόμια – Καμία ασφάλεια – Δείτε βίντεο

Κάνοντας τον κύκλο ενός τετραγώνου στο κέντρο της πόλης, βρήκε από σκουπίδια και πεταμένες χαρτόκουτες σε πεζοδρόμιο, αυτοκίνητα -φυσικά- παράνομα σταθμευμένα σε πεζοδρόμιο και μάλιστα απέναντι από την κεντρική διεύθυνση της Αστυνομίας Λεμεσού.

Απούσες οι διαβάσεις πεζών ή σε μακρινή απόσταση από το πεζοδρόμιο.

«Εγώ τώρα που πρέπει να πάω; Να πάω μέσα στον δρόμο;», διερωτάται η γυναίκα όταν βρίσκει μπροστά της ένα όχημα πάνω στο πεζοδρόμιο…

