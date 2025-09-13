Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ξέσπασε πυρκαγιά σε σωρό από σκουπίδια – Στο σημείο πυροσβεστικά οχήματα – Ενήμερο και το Τμήμα Περιβάλλοντος

 13.09.2025 - 17:45
Πυρκαγιά σε σωρό από σκουπίδια παρά τα ΧΥΤΥ Κόσιης, ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λάρνακας.

Το Τμ. Περιβάλλοντος ενημερώθηκε και βρίσκεται με λειτουργό του στο σημείο.

Στην πυρκαγιά βρίσκεται σε επιφυλακή και προληπτικά για προστασία δασικής περιοχής και το Τμήμα Δασών με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Η διεύθυνση του χώρου με χρήση εκσκαφέων και φορτηγών προχωρούν με χώμα στην επίχωση των σωρών. Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για την πλήρη επίχωση των σωρών.

