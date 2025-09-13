Ξέσπασε πυρκαγιά σε σωρό από σκουπίδια – Στο σημείο πυροσβεστικά οχήματα – Ενήμερο και το Τμήμα Περιβάλλοντος

Το Τμ. Περιβάλλοντος ενημερώθηκε και βρίσκεται με λειτουργό του στο σημείο.

Στην πυρκαγιά βρίσκεται σε επιφυλακή και προληπτικά για προστασία δασικής περιοχής και το Τμήμα Δασών με τρία πυροσβεστικά οχήματα.

Η διεύθυνση του χώρου με χρήση εκσκαφέων και φορτηγών προχωρούν με χώμα στην επίχωση των σωρών. Θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για την πλήρη επίχωση των σωρών.