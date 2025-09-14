3.000 drone δημιούργησαν ένα απίστευτο σκηνικό στο Βατικανό: Τα έργα του Μιχαήλ Αγγέλου στον ουρανό της Ρώμης - Δείτε βίντεο

Η παράσταση με drones ήταν η μεγαλύτερη που έχει γίνει στην Ευρώπη και οργανώθηκε από την Nova Sky Stories του Kimbal Musk με την άδεια της Αγίας Έδρας, η οποία έσπασε μια παράδοση αιώνων για να επιτρέψει την προβολή φωτός που συνόδευε την πρώτη συναυλία που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, υπό τη διεύθυνση του Αμερικανού τραγουδιστή Φαρέλ Γουίλιαμς και του Ιταλού τενόρου Αντρέα Μποτσέλι.

Η χορωδία Voices of Fire του Γουίλιαμς έφερε μια νότα γκόσπελ στο Βατικανό, ο Τζον Λέτζεντ τραγούδησε το «Bridge Over Troubled Water» και η Τζένιφερ Χάντσον ερμήνευσε ένα ντουέτο με τον Μποτσέλι Bocelli όσο τα 3.000 drones συγκεντρώθηκαν πάνω από τη βασιλική του Αγίου Πέτρου για να αναπαράγουν το διάσημο άγγιγμα του Θεού που δημιουργεί τον Αδάμ, μαζί με μια drone εκδοχή της Πιετά και ένα πορτρέτο του Πάπα Φραγκίσκου.

Καθώς τα μικροσκοπικά σημεία φωτός εμφανίζονταν και τακτοποιούνταν σε κάθε νέα διαμόρφωση, το πλήθος ξεσηκωνόταν: πρώτα με την τρισδιάστατη καρδιά, μετά με τα περιστέρια της ειρήνης και τα φωτοστέφανα που στόλιζαν την εκκλησία.

Η βραδιά τελείωσε με μια γιγαντιαία απόδοση της λέξης «JOY» (χαρά) από τα drones που γέμισαν τον ουρανό.

Ήταν μια στιγμή που χρειάστηκε σχεδόν δύο χρόνια για να ετοιμαστεί κατάλληλα. Τα drones είναι μικρά, ζυγίζουν μόλις 340 γραμμάρια το καθένα, αλλά έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν 16 εκατομμύρια χρώματα. Είναι δημιούργημα του Κίμπαλ Μασκ, του μικρότερου αδελφού του Ελον Μασκ, ο οποίος προσέγγισε για πρώτη φορά το Βατικανό με την ιδέα για μια φωτεινή παράσταση στις αρχές του 2024, όταν ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν ακόμα ζωντανός. Αυτό σηματοδότησε την έναρξη 18 μηνών προετοιμασίας. Εξασφάλιση αδειών, διαπραγμάτευση πρόσβασης και λεπτομερής προγραμματισμός επισκέψεων σε ένα από τα πιο σκιώδη μέρη της Γης.



Εδώ μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη συναυλία:

Τα drones κάνουν μερικά διαλείμματα για επαναφόρτιση, αλλά το κοινό δεν το γνωρίζει. Από τα 3.500 drones που φορτίζονται, μόνο 3.000 βρέθηκαν στον αέρα. Είναι προγραμματισμένα να επιστρέφουν στη βάση τους για φόρτιση και, μετά από περίπου μισή ώρα, να επιστρέφουν και να αντικαθίστανται από ένα άλλο. Εάν ένα drone χαθεί, συνήθως λόγω ριπής ανέμου, θα προσπαθήσει πρώτα να βρει την προγραμματισμένη θέση του. Αν δεν μπορεί, είναι προγραμματισμένο να επιστρέψει στη βάση.



Όταν η παράσταση επικεντρώθηκε σε ένα αφιέρωμα στον αείμνηστο Πάπα Φραγκίσκο με τον Μποτσέλι να τραγουδάει το «Amazing Grace» και ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή. Υπήρξε μια αξιοσημείωτη σιωπή όταν εμφανίστηκε το πρόσωπο του Φραγκίσκου, ακολουθούμενη από θερμό χειροκρότημα.

Καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας, που διήρκεσε πάνω από δύο ώρες, οι θεατές τραγουδούσαν και χόρευαν, κάτι σπάνιο για τις εκδηλώσεις του Βατικανού. Οι καλλιτέχνες σημείωσαν πόσο ξεχωριστό ήταν να παίζουν στη διάσημη πλατεία και ευχαρίστησαν τον Πάπα Λέοντα, ο οποίος δεν εμφανίστηκε προσωπικά, αλλά ενέκρινε τα πάντα, από τους στίχους μέχρι τις προετοιμασμένες ομιλίες. Η παράσταση ήταν ένα ρίσκο για το Βατικανό, που σίγουρα θα προκαλούσε αντιδράσεις. Και όμως, καθώς το πλήθος διαλύθηκε μέσα στη νύχτα, επικρατούσε μια γενική αίσθηση δέους, χαράς — και ακόμη και αμυδρής ελπίδας.

