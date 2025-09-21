Ανησυχία στα κατεχόμενα: 18χρονη δηλώθηκε αγνοούμενη από τους γονείς της – Δέχθηκαν ξαφνικό τηλεφώνημα λίγη ώρα μετά

Όπως μεταδίδουν Τ/κ ΜΜΕ, η οικογένεια της νεαρής κατήγγειλε την εξαφάνισή της, παρέχοντας λεπτομέρειες για το σημείο όπου εθεάθη τελευταία φορά στα κατεχόμενα και τα ρούχα που φορούσε.

Αργότερα, η μητέρα της μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ότι η κόρη της βρέθηκε σώα και αβλαβής, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες: «Η κόρη μου, η οποία αγνοούνταν από τις 11:30 χθες, βρέθηκε σώα και αβλαβής», έγραψε.

Σε νεότερη ανακοίνωση, η λεγόμενη αστυνομία διευκρίνισε ότι η 18χρονη επικοινώνησε με την οικογένειά της και τους ενημέρωσε ότι έχει φύγει στο εξωτερικό. «Διαπιστώθηκε ότι η 18χρονη, η οποία δηλώθηκε αγνοούμενη στις 08:00 της 20ης Σεπτεμβρίου 2025, έχει εγκαταλείψει τη χώρα και επικοινώνησε με την οικογένειά της. Η έρευνα συνεχίζεται», αναφέρεται.