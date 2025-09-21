ΥΠΕΣ: Τέλος στην αντιπαράθεση για την εγκύκλιο σχετικά με τα συνθήματα σε τοίχους

Σε ανάρτησή του, ο κ. Ιωάννου διευκρίνισε ότι η επιστολή-υπενθύμιση προς την Ένωση Δήμων εκδόθηκε καθηκόντως, καθώς η νομοθεσία προβλέπει την παρέμβαση των τοπικών αρχών σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται συνθήματα που εμπεριέχουν ρητορική μίσους.

Παράλληλα, ανέφερε πως επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, Ανδρέα Βύρα, στον οποίο εξήγησε τόσο την πρόθεση του Υπουργείου όσο και το σκεπτικό πίσω από την εν λόγω επιστολή.

«Ως εκ τούτου θεωρώ ότι η περαιτέρω συντήρηση του θέματος δεν δικαιολογείται», κατέληξε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση του Υπουργού Εσωτερικών: