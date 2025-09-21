Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΕΣ: Τέλος στην αντιπαράθεση για την εγκύκλιο σχετικά με τα συνθήματα σε τοίχους

 21.09.2025 - 20:33
ΥΠΕΣ: Τέλος στην αντιπαράθεση για την εγκύκλιο σχετικά με τα συνθήματα σε τοίχους

Τέλος στη συζήτηση που ξέσπασε γύρω από την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τα συνθήματα σε τοίχους και τις οδηγίες προς τις τοπικές αρχές να προβαίνουν στον καθαρισμό τους, επιχειρεί να δώσει ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Ιωάννου διευκρίνισε ότι η επιστολή-υπενθύμιση προς την Ένωση Δήμων εκδόθηκε καθηκόντως, καθώς η νομοθεσία προβλέπει την παρέμβαση των τοπικών αρχών σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται συνθήματα που εμπεριέχουν ρητορική μίσους.

Παράλληλα, ανέφερε πως επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων, Ανδρέα Βύρα, στον οποίο εξήγησε τόσο την πρόθεση του Υπουργείου όσο και το σκεπτικό πίσω από την εν λόγω επιστολή.

«Ως εκ τούτου θεωρώ ότι η περαιτέρω συντήρηση του θέματος δεν δικαιολογείται», κατέληξε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση του Υπουργού Εσωτερικών:

Ανησυχία στα κατεχόμενα: 18χρονη δηλώθηκε αγνοούμενη από τους γονείς της – Δέχθηκαν ξαφνικό τηλεφώνημα λίγη ώρα μετά

 21.09.2025 - 20:14
Πυρκαγιά στη Λευκωσία: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Αγία Βαρβάρα – Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις

 21.09.2025 - 20:46
Σε μια πορεία από το Προεδρικό Μέγαρο μέχρι την Πάφο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανοίγει τις πόρτες του προεδρικού οχήματος για πρώτη φορά σε Μέσο Ενημέρωσης.

