Επίσημα χειμώνας στη Νέα Υόρκη: «Ντύθηκε» στα λευκά το Central Park - Εντυπωσιακές εικόνες

Να σημειωθεί ότι, πρόκειται για την πρώτη ισχυρή χιονόπτωση από το 2021 στη Νέα Υόρκη, ενώ οι πρώτες νιφάδες έπεσαν πριν από μερικές εβδομάδες, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian.

Κρύος αέρας κατέβηκε από τον Καναδά στα βορειοανατολικά των ΗΠΑ και παράλληλα ένα σύστημα χαμηλής πίεσης άρχισε να κινείται ανατολικά.

Η μετεωρολογική υπηρεσία, ωστόσο, αναφέρει πως «οι συνθήκες μπορεί να επιδεινωθούν ραγδαία». «Να είστε προετοιμασμένοι για πάγο στους δρόμους. Επιβραδύνετε και αφήστε επιπλέον χρόνο για να φτάσετε στον προορισμό σας. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εάν πρέπει να ταξιδέψετε μέσα από αυτή τη ζώνη πυκνής χιονόπτωσης. Οι γρήγορες αλλαγές στην ορατότητα και οι πιθανώς ολισθηροί δρόμοι μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα».

