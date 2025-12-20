Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΕλλάδα: Νεκρός 37χρονος οδηγός σε τροχαίο στην Αγία Μαρίνα
ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα: Νεκρός 37χρονος οδηγός σε τροχαίο στην Αγία Μαρίνα

 20.12.2025 - 18:16
Ελλάδα: Νεκρός 37χρονος οδηγός σε τροχαίο στην Αγία Μαρίνα

Θλίψη σκόρπισε στα Χανιά ο θάνατος ενός 37χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Αγία Μαρίνα και βρέθηκε νεκρός μετά από ώρες.

Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, και σύμφωνα με πληροφορίες ως πιθανότερο εξετάζεται το σενάριο ο άνδρας να έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.

Όπως έγραψε το Creta24, το τζιπ που οδηγούσε ο 37χρονος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί, σε ένα στενό λίγα μέτρα από την παλιά εθνική οδό Χανίων – Κισσάμου και άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές.

Ο άτυχος άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρός.

Το ΙΧ είχε προσκρούσει σε τοιχίο σπιτιού με αποτέλεσμα ο 37χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

Οι εικόνες από το σημείο του τροχαίου μαρτυρούν τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: «Σαν σκηνή από το Stranger Things» - Το ασυνήθιστο περιστατικό με φανάρια που «άρχισαν να... ζωντανεύουν» σε δρόμο στην Κύπρο
Πέθανε ο Γιώργος Κυπριανού - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: «Σκόρπισε χαμόγελα» η κόρη του ΠτΔ, Κατερίνα - Τραγούδησε το «We Wish You a Merry Christmas»
Απίστευτο περιστατικό: Πιλότος κλείστηκε στο πιλοτήριο αεροπλάνου και αρνήθηκε να απογειωθεί γιατί ήταν απλήρωτος
Μητέρα δύο παιδιών πέθανε μετά από πλαστική επέμβαση στην Τουρκία - «Θέλουμε απαντήσεις»
Νεκρό 5μηνο βρέφος: Οι τελευταίες στιγμές πριν το μοιραίο - «Ξυπνήσαμε και τη βρήκαμε παγωμένη»
Προσοχή καταναλωτές: Η Shein «έφαγε» προστιμο χιλιάδων ευρώ - Ποιος ο λόγος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ο Νετανιάχου σχεδιάζει νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν - Θα ενημερώσει τον Τραμπ

 20.12.2025 - 17:56
Επόμενο άρθρο

Επίσημα χειμώνας στη Νέα Υόρκη: «Ντύθηκε» στα λευκά το Central Park - Εντυπωσιακές εικόνες

 20.12.2025 - 18:39
Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο με τραύμα από μαχαίρι

Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο με τραύμα από μαχαίρι

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές το βράδυ του Σαββάτου (20/12) μετά από πληροφορία για συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο με τραύμα από μαχαίρι

Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο με τραύμα από μαχαίρι

  •  20.12.2025 - 19:46
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πάει Ιερουσαλήμ για τριμερή συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ - Θα συζητηθεί η ενίσχυση του σχήματος 3+1

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πάει Ιερουσαλήμ για τριμερή συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ - Θα συζητηθεί η ενίσχυση του σχήματος 3+1

  •  20.12.2025 - 14:53
VIDEO: Στον Κορμακίτη για επίσκεψη η Πρώτη Κυρία - Μαθητές της πρόσφεραν δώρα - Δείτε φωτογραφίες

VIDEO: Στον Κορμακίτη για επίσκεψη η Πρώτη Κυρία - Μαθητές της πρόσφεραν δώρα - Δείτε φωτογραφίες

  •  20.12.2025 - 13:40
Σάλος στα κατεχόμενα: Πήραν παιδιά του δημοτικού σε στρατιωτική μονάδα - Έβγαλαν φωτογραφίες με βαρύ οπλισμό

Σάλος στα κατεχόμενα: Πήραν παιδιά του δημοτικού σε στρατιωτική μονάδα - Έβγαλαν φωτογραφίες με βαρύ οπλισμό

  •  20.12.2025 - 16:02
Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  20.12.2025 - 17:37
Τροχαίο ατύχημα με δύο οχήματα - Αποκόπηκε πάσσαλος της ΑΗΚ, προκλήθηκε διακοπή ρεύματος

Τροχαίο ατύχημα με δύο οχήματα - Αποκόπηκε πάσσαλος της ΑΗΚ, προκλήθηκε διακοπή ρεύματος

  •  20.12.2025 - 17:15
VIDEO: «Σκόρπισε χαμόγελα» η κόρη του ΠτΔ, Κατερίνα - Τραγούδησε το «We Wish You a Merry Christmas»

VIDEO: «Σκόρπισε χαμόγελα» η κόρη του ΠτΔ, Κατερίνα - Τραγούδησε το «We Wish You a Merry Christmas»

  •  20.12.2025 - 14:28
VIDEO: «Σαν σκηνή από το Stranger Things» - Το ασυνήθιστο περιστατικό με φανάρια που «άρχισαν να... ζωντανεύουν» σε δρόμο στην Κύπρο

VIDEO: «Σαν σκηνή από το Stranger Things» - Το ασυνήθιστο περιστατικό με φανάρια που «άρχισαν να... ζωντανεύουν» σε δρόμο στην Κύπρο

  •  20.12.2025 - 15:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα