Ο Νετανιάχου σχεδιάζει νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν - Θα ενημερώσει τον Τραμπ

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι το Ιράν ανασυστήνει τις εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού, τις οποίες βομβάρδισαν τον Ιούνιο οι ΗΠΑ και σχεδιάζουν να ενημερώσουν τον Τραμπ σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν να επιτεθούν στο πυραυλικό πρόγραμμα ξανά, πρόσθεσε το NBC.

Το Ρόιτερς δεν μπορεί να επαληθεύσει τις πληροφορίες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα