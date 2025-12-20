Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

 20.12.2025 - 17:37
Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας για μεμονωμένες καταιγίδες που αναμένεται να επηρεάσουν τα δυτικά, τα βόρεια, τα νότια και αργότερα και άλλες περιοχές του νησιού. 

Η προειδοποήση τίθεται σε ισχύ από αύριο (21/12) στις 11 το πρωί, μέχρι τις 20:00 το βράδυ της ίδιας μέρας. 

Δείτε την προειδοποίηση

Πώς θα είναι ο καιρός:

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, αναμένονται σταδιακά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: «Σαν σκηνή από το Stranger Things» - Το ασυνήθιστο περιστατικό με φανάρια που «άρχισαν να... ζωντανεύουν» σε δρόμο στην Κύπρο
Πέθανε ο Γιώργος Κυπριανού - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: «Σκόρπισε χαμόγελα» η κόρη του ΠτΔ, Κατερίνα - Τραγούδησε το «We Wish You a Merry Christmas»
Απίστευτο περιστατικό: Πιλότος κλείστηκε στο πιλοτήριο αεροπλάνου και αρνήθηκε να απογειωθεί γιατί ήταν απλήρωτος
Μητέρα δύο παιδιών πέθανε μετά από πλαστική επέμβαση στην Τουρκία - «Θέλουμε απαντήσεις»
Νεκρό 5μηνο βρέφος: Οι τελευταίες στιγμές πριν το μοιραίο - «Ξυπνήσαμε και τη βρήκαμε παγωμένη»
Προσοχή καταναλωτές: Η Shein «έφαγε» προστιμο χιλιάδων ευρώ - Ποιος ο λόγος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βλέπει εμπρησμό πίσω από την πυρκαγιά σε υποστατικό η Αστυνομία των ΒΒ

 20.12.2025 - 17:33
Επόμενο άρθρο

Ο Νετανιάχου σχεδιάζει νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν - Θα ενημερώσει τον Τραμπ

 20.12.2025 - 17:56
Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο με τραύμα από μαχαίρι

Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο με τραύμα από μαχαίρι

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές το βράδυ του Σαββάτου (20/12) μετά από πληροφορία για συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο με τραύμα από μαχαίρι

Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο με τραύμα από μαχαίρι

  •  20.12.2025 - 19:46
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πάει Ιερουσαλήμ για τριμερή συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ - Θα συζητηθεί η ενίσχυση του σχήματος 3+1

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πάει Ιερουσαλήμ για τριμερή συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ - Θα συζητηθεί η ενίσχυση του σχήματος 3+1

  •  20.12.2025 - 14:53
VIDEO: Στον Κορμακίτη για επίσκεψη η Πρώτη Κυρία - Μαθητές της πρόσφεραν δώρα - Δείτε φωτογραφίες

VIDEO: Στον Κορμακίτη για επίσκεψη η Πρώτη Κυρία - Μαθητές της πρόσφεραν δώρα - Δείτε φωτογραφίες

  •  20.12.2025 - 13:40
Σάλος στα κατεχόμενα: Πήραν παιδιά του δημοτικού σε στρατιωτική μονάδα - Έβγαλαν φωτογραφίες με βαρύ οπλισμό

Σάλος στα κατεχόμενα: Πήραν παιδιά του δημοτικού σε στρατιωτική μονάδα - Έβγαλαν φωτογραφίες με βαρύ οπλισμό

  •  20.12.2025 - 16:02
Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  20.12.2025 - 17:37
Τροχαίο ατύχημα με δύο οχήματα - Αποκόπηκε πάσσαλος της ΑΗΚ, προκλήθηκε διακοπή ρεύματος

Τροχαίο ατύχημα με δύο οχήματα - Αποκόπηκε πάσσαλος της ΑΗΚ, προκλήθηκε διακοπή ρεύματος

  •  20.12.2025 - 17:15
VIDEO: «Σκόρπισε χαμόγελα» η κόρη του ΠτΔ, Κατερίνα - Τραγούδησε το «We Wish You a Merry Christmas»

VIDEO: «Σκόρπισε χαμόγελα» η κόρη του ΠτΔ, Κατερίνα - Τραγούδησε το «We Wish You a Merry Christmas»

  •  20.12.2025 - 14:28
VIDEO: «Σαν σκηνή από το Stranger Things» - Το ασυνήθιστο περιστατικό με φανάρια που «άρχισαν να... ζωντανεύουν» σε δρόμο στην Κύπρο

VIDEO: «Σαν σκηνή από το Stranger Things» - Το ασυνήθιστο περιστατικό με φανάρια που «άρχισαν να... ζωντανεύουν» σε δρόμο στην Κύπρο

  •  20.12.2025 - 15:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα