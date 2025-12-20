Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο με τραύμα από μαχαίρι
Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές το βράδυ του Σαββάτου (20/12) μετά από πληροφορία για συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού.
Η προειδοποήση τίθεται σε ισχύ από αύριο (21/12) στις 11 το πρωί, μέχρι τις 20:00 το βράδυ της ίδιας μέρας.
Δείτε την προειδοποίηση
Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Την Κυριακή, αναμένονται σταδιακά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι.
