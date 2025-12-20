Ecommbx
Βλέπει εμπρησμό πίσω από την πυρκαγιά σε υποστατικό η Αστυνομία των ΒΒ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Βλέπει εμπρησμό πίσω από την πυρκαγιά σε υποστατικό η Αστυνομία των ΒΒ

 20.12.2025 - 17:33
Βλέπει εμπρησμό πίσω από την πυρκαγιά σε υποστατικό η Αστυνομία των ΒΒ

Το ενδεχόμενο εμπρησμού διερευνά, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων σε σχέση με φωτιά που ξέσπασε στις 2.39 τα ξημερώματα της Παρασκευής σε ξύλινη εξωτερική κατασκευή (πέργολα), υποστατικού στην Κοινότητα Δασάκι Άχνας που χρησιμοποιείτο ως χώρος παρασκευής φαγητού.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αντρέα Κεττή, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς «ανταποκρίθηκαν οι πυροσβεστικοί σταθμοί Λάρνακας με δύο πυροσβεστικά οχήματα για υποστήριξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας των Βρετανικών Βάσεων η οποία ανταποκρίθηκε με ένα πυροσβεστικό όχημα».

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ, ο χώρος,  καθώς επίσης και το περιεχόμενο του υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές. Από την θερμότητα και τους καπνούς επηρεάστηκε και η βαφή ως επίσης και ο εξοπλισμός εξωτερικά της οικοδομής, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση αναπνευστικών συσκευών, σωλήνων νερού ενώ έγινε και εξαερισμός του εσωτερικού χώρου της οικοδομής.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές το βράδυ του Σαββάτου (20/12) μετά από πληροφορία για συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού.

