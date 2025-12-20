Τροχαίο ατύχημα με δύο οχήματα - Αποκόπηκε πάσσαλος της ΑΗΚ, προκλήθηκε διακοπή ρεύματος

Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο με τραύμα από μαχαίρι
Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές το βράδυ του Σαββάτου (20/12) μετά από πληροφορία για συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 16.00, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται δύο οχήματα ενεπλάκησαν σε τροχαία σύγκρουση.
Από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.
Κατά τη σύγκρουση, αποκόπηκε πάσσαλος της ΑΗΚ με αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή.
Το τροχαίο διερευνάται.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις