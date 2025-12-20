Τροχαίο ατύχημα με δύο οχήματα - Αποκόπηκε πάσσαλος της ΑΗΚ, προκλήθηκε διακοπή ρεύματος

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 16.00, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται δύο οχήματα ενεπλάκησαν σε τροχαία σύγκρουση.

Από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Κατά τη σύγκρουση, αποκόπηκε πάσσαλος της ΑΗΚ με αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

Το τροχαίο διερευνάται.