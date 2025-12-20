VIDEO: Στον Κορμακίτη για επίσκεψη η Πρώτη Κυρία - Μαθητές της πρόσφεραν δώρα - Δείτε φωτογραφίες

Η Πρώτη Κυρία αναχώρησε στις 09:45 από το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, με προορισμό το Κέντρο Συνεργασίας του χωριού, όπου έφτασε στις 10:45.

Μετέπειτα πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τον εκπρόσωπο των Μαρωνιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κ. Γιαννάκη Μούσα, καθώς και από την ίδια την Πρώτη Κυρία, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της διατήρησης της πολιτιστικής και θρησκευτικής ταυτότητας των Μαρωνιτών και στη στήριξη της Πολιτείας προς την κοινότητα.

Στη συνέχεια, στις 12:20, η Πρώτη Κυρία επισκέφθηκε το Χριστουγεννιάτικο χωριό του Κορμακίτη.

Επιπλέον, μαθητές του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου του χωριού της πρόσφεραν δώρα, σε μια ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα ενώ πραγματοποιήθηκε και εορταστικό brunch προς τιμή της.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε γύρω στη 1:00 το μεσημέρι.

Δείτε φωτογραφίες: