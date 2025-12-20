Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήVIDEO: Στον Κορμακίτη για επίσκεψη η Πρώτη Κυρία - Μαθητές της πρόσφεραν δώρα - Δείτε φωτογραφίες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO: Στον Κορμακίτη για επίσκεψη η Πρώτη Κυρία - Μαθητές της πρόσφεραν δώρα - Δείτε φωτογραφίες

 20.12.2025 - 13:40
VIDEO: Στον Κορμακίτη για επίσκεψη η Πρώτη Κυρία - Μαθητές της πρόσφεραν δώρα - Δείτε φωτογραφίες

Τον κατεχόμενο Κορμακίτη επισκέφθηκε το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 η Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη.

Η Πρώτη Κυρία αναχώρησε στις 09:45 από το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου, με προορισμό το Κέντρο Συνεργασίας του χωριού, όπου έφτασε στις 10:45.

Μετέπειτα πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από τον εκπρόσωπο των Μαρωνιτών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κ. Γιαννάκη Μούσα, καθώς και από την ίδια την Πρώτη Κυρία, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της διατήρησης της πολιτιστικής και θρησκευτικής ταυτότητας των Μαρωνιτών και στη στήριξη της Πολιτείας προς την κοινότητα.

Στη συνέχεια, στις 12:20, η Πρώτη Κυρία επισκέφθηκε το Χριστουγεννιάτικο χωριό του Κορμακίτη.

Επιπλέον, μαθητές του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου του χωριού της πρόσφεραν δώρα, σε μια ζεστή και συγκινητική ατμόσφαιρα ενώ πραγματοποιήθηκε και εορταστικό brunch προς τιμή της.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε γύρω στη 1:00 το μεσημέρι.

Δείτε φωτογραφίες:

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτο περιστατικό σε πτήση - Επιβίβασαν νεκρή 89χρονη και δήλωσαν πως είναι… κουρασμένη - Φωτογραφίες
Υπόθεση Μαζωνάκη: Κύπρια τραγουδίστρια υπήρξε μάρτυρας σε ένα από τα καταγγελθέντα περιστατικά - Τι αποκάλυψε
Προσοχή καταναλωτές: Η Shein «έφαγε» προστιμο χιλιάδων ευρώ - Ποιος ο λόγος
Τα είδαμε όλα: Περιπολικό στην Κύπρο πέρασε κατά πολύ την γραμμή σε κόκκινο φανάρι - Δείτε την viral fωτογραφία
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Σοφοκλέους - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Γνωστό και αγαπημένο ζαχαροπλαστείο άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό - Που επαναλειτούργησε - Φωτογραφίες
Σοκάρει βίντεο από τροχαίο - Η στιγμή που 27χρονος οδηγός μηχανής πέφτει πάνω στο τρόλεϊ και χάνει τη ζωή του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προσπαθεί να φέρει Κύπρο ένα δυνατό όνομα η Ανόρθωση - Κατέκτησε την Πρέμιερ Λιγκ

 20.12.2025 - 13:24
Επόμενο άρθρο

Πρόεδρος ΕΤΥΦΑ: «Παραδόθηκε η μελέτη για το τερματικό στο Βασιλικό, στο τελικό στάδιο η εγκατάσταση για τον Προμηθέα»

 20.12.2025 - 14:02
Απαντά στις επικρίσεις Νικόλα Παπαδόπουλου η Κυβέρνηση - «Η πολιτική που ακολουθείται είναι μία»

Απαντά στις επικρίσεις Νικόλα Παπαδόπουλου η Κυβέρνηση - «Η πολιτική που ακολουθείται είναι μία»

Αντέδρασε η Κυβέρνηση διά του διευθυντή του γραφείου Τύπου του γραφείου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλου, στις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ στο ΡΙΚ, με τις οποίες της επέρριπτε ευθύνες για τη διαχείριση του θέματος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Απαντά στις επικρίσεις Νικόλα Παπαδόπουλου η Κυβέρνηση - «Η πολιτική που ακολουθείται είναι μία»

Απαντά στις επικρίσεις Νικόλα Παπαδόπουλου η Κυβέρνηση - «Η πολιτική που ακολουθείται είναι μία»

  •  20.12.2025 - 09:36
VIDEO: Στον Κορμακίτη για επίσκεψη η Πρώτη Κυρία - Μαθητές της πρόσφεραν δώρα - Δείτε φωτογραφίες

VIDEO: Στον Κορμακίτη για επίσκεψη η Πρώτη Κυρία - Μαθητές της πρόσφεραν δώρα - Δείτε φωτογραφίες

  •  20.12.2025 - 13:40
Πρόεδρος ΕΤΥΦΑ: «Παραδόθηκε η μελέτη για το τερματικό στο Βασιλικό, στο τελικό στάδιο η εγκατάσταση για τον Προμηθέα»

Πρόεδρος ΕΤΥΦΑ: «Παραδόθηκε η μελέτη για το τερματικό στο Βασιλικό, στο τελικό στάδιο η εγκατάσταση για τον Προμηθέα»

  •  20.12.2025 - 14:02
Προκλητικός ο Τούρκος ΥΠΑΜ: «Η συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ δεν συνιστά απειλή για Άγκυρα»

Προκλητικός ο Τούρκος ΥΠΑΜ: «Η συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ δεν συνιστά απειλή για Άγκυρα»

  •  20.12.2025 - 13:01
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Το μήνυμα της ΥΠΑΝ ενόψει της ψήφισης από Βουλή - Τα πέντε σημεία

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Το μήνυμα της ΥΠΑΝ ενόψει της ψήφισης από Βουλή - Τα πέντε σημεία

  •  20.12.2025 - 11:26
Κεντρικές Φυλακές: Ζητά λήψη έκτακτων μέτρων ο Σύνδεσμος Φυλακισμένων - «Ο κάθε θάνατος είναι ακύρωση της Δημοκρατίας»

Κεντρικές Φυλακές: Ζητά λήψη έκτακτων μέτρων ο Σύνδεσμος Φυλακισμένων - «Ο κάθε θάνατος είναι ακύρωση της Δημοκρατίας»

  •  20.12.2025 - 12:13
«Μπήκε για τα καλά» στο Χριστουγεννιάτικο κλίμα η Λεμεσός - Αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις και το πρόγραμμα τους

«Μπήκε για τα καλά» στο Χριστουγεννιάτικο κλίμα η Λεμεσός - Αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις και το πρόγραμμα τους

  •  20.12.2025 - 12:54
Μητέρα δύο παιδιών πέθανε μετά από πλαστική επέμβαση στην Τουρκία - «Θέλουμε απαντήσεις»

Μητέρα δύο παιδιών πέθανε μετά από πλαστική επέμβαση στην Τουρκία - «Θέλουμε απαντήσεις»

  •  20.12.2025 - 13:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα