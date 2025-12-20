Ecommbx
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πάει Ιερουσαλήμ για τριμερή συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ - Θα συζητηθεί η ενίσχυση του σχήματος 3+1

 20.12.2025 - 14:53
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί στο Ισραήλ τη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025, για την πραγματοποίηση τόσο διμερούς επίσκεψης όσο και για τη συμμετοχή του στη 10η  Τριμερή Σύνοδο Κύπρου Ελλάδας Ισραήλ. 

Η εν λόγω Σύνοδος αποκτά ιδιαίτερη πολιτική και θεσμική βαρύτητα, καθώς πραγματοποιείται δύο χρόνια μετά την 9η Τριμερή Σύνοδο που φιλοξενήθηκε στη Λευκωσία, στις 4 Σεπτεμβρίου 2023 και μετά τα επακόλουθα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023. 
 
Η πραγματοποίηση της 10ης Τριμερούς Συνόδου επιβεβαιώνει τη συνέχεια, τη θεσμική ωρίμανση και τη στρατηγική ανθεκτικότητα του σχήματος, το οποίο έχει εδραιωθεί ως πυλώνας περιφερειακής συνεργασίας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
 
Η Σύνοδος  επιβεβαιώνει, επίσης, τη σταθερή προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ενίσχυση θεσμοθετημένων περιφερειακών συνεργασιών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα, με στόχο να λειτουργήσουν ως  αξιόπιστοι μηχανισμοί πολιτικού συντονισμού και στρατηγικής σύμπραξης σε κρίσιμους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η Ενέργεια, η οικονομία, η άμυνα, η κυβερνοασφάλεια, η θαλάσσια ασφάλεια και η περιφερειακή συνδεσιμότητα. 
 
Η Σύνοδος αποτελεί, επίσης, ευκαιρία επιβεβαίωσης του ευρύτερου στρατηγικού πλέγματος συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των τριών χωρών, με στόχο την παραγωγή νέων και απτών παραδοτέων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες γεωπολιτικές και οικονομικές προκλήσεις και πραγματικότητες της περιοχής.
 
Στο πλαίσιο της Τριμερούς Συνόδου αναμένεται να συζητηθεί και η προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης του σχήματος 3+1 με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ως μέρος μιας ευρύτερης δυναμικής περιφερειακής ενσωμάτωσης για ενίσχυση του ρόλου της Ανατολικής Μεσογείου ως γέφυρας στρατηγικής, ενεργειακής και οικονομικής διασύνδεσης. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στον τομέα της Ενέργειας και των διασυνδεδεμένων υποδομών, με στόχο την παροχή πολιτικής ώθησης σε υφιστάμενα και νέα ενεργειακά έργα, αξιοποιώντας και το πρόσφατο θετικό μομέντουμ που δημιουργεί η υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου.
 
Παράλληλα, στη Σύνοδο θα υπογραμμιστεί η επιδίωξη της Κυπριακής Δημοκρατίας για ενεργό και συμπληρωματική συνδρομή στις σταθεροποιητικές προσπάθειες στην περιοχή, με ιδιαίτερη αναφορά στη Γάζα, τόσο στον ανθρωπιστικό τομέα όσο και σε ζητήματα ασφάλειας και μελλοντικής ανοικοδόμησης, στο πλαίσιο μιας υπεύθυνης και πολυδιάστατης περιφερειακής προσέγγισης.
 
Μετά την ολοκλήρωση της Τριμερούς Συνόδου θα γίνουν δηλώσεις των ηγετών προς τα ΜΜΕ.  
 
Της Τριμερούς Συνόδου θα προηγηθούν και κατ’ ιδίαν συναντήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρόεδρο και με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και την κοινή πολιτική βούληση για περαιτέρω εμβάθυνσή τους, ενώ θα διεξαχθούν χωριστές διμερείς συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών και των Υπουργών Ενέργειας Κύπρου και Ισραήλ.
 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιστρέψει στην Κύπρο αργά το βράδυ της 22ας Δεκεμβρίου.

