To Σαν Φρανσίσκο έβαλε τα γιορτινά του για τα Χριστούγεννα - Εντυπωσιακές εικόνες
ΔΙΕΘΝΗ

To Σαν Φρανσίσκο έβαλε τα γιορτινά του για τα Χριστούγεννα - Εντυπωσιακές εικόνες

 20.12.2025 - 21:48
Αστραφτερές σκεπές, λαμπερά τελεφερίκ και φωτισμένες γειτονιές συνθέτουν το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο σκηνικό στο Σαν Φρανσίσκο. Σε γιγάντιο εικογραφημένο βιβλίο μετατρέπεται κάθε απόγευμα το δημαρχείο της πόλης, καθώς κινούμενες ψηφιακές εικόνες προβάλλονται στις δύο προσόψεις του.

Περισσότερα από 220 υπερσύγχρονα φωτιστικά LED φωτίζουν το εξωτερικό του δημαρχείου τις ημέρες των Χριστουγέννων και οι προβολές εικόνων συνοδεύονται από μουσική.

 

Ο «Θείος Τζον»

 

Εκτός από τα χριστουγεννιάτικα δέντρα έξω από το δημαρχείο και σε κεντρικές πλατείες, φωτίζεται και το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Σαν Φρανσίσκο, γνωστό ως "Θείος Τζον", ύψους 30 μέτρων.

Το τεράστιο κυπαρίσσι του Μοντερέι στην είσοδο του Πάρκου Χρυσής Πύλης φωτίστηκε για πρώτη φορά το 1929 χάρη στον Τζον ΜακΛάρεν, ο οποίος βοήθησε στην κατασκευή του πάρκου και διετέλεσε για πολλά χρόνια επιστάτης του.

 

 

 
9470631202183.jpg

Το Φεστιβάλ Φωτός

 

Το Φεστιβάλ Φωτός, Illuminate SF, γιορτή της τέχνης καλύπτει την πόλη με 60 υπαίθριες εγκαταστάσεις. Από την επομένη της Ημέρας των Ευχαριστιών μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, τα έργα τέχνης από καταξιωμένους δημιουργούς απ’ όλο τον κόσμο εκτίθενται σε πολλές περιοχές της πόλης.

Ο Βοτανικός Κήπος γίνεται κάθε βράδυ μία καθηλωτική, εμπειρία με περισσότερα από ένα εκατομμύριο φώτα, υδάτινα στοιχεία, καλλιτεχνικά γλυπτά και ηχητικά στοιχεία τοποθετημένα κατά μήκος ενός μονοπατιού πεζοπορίας ενός μιλίου. Περισσότερα από 1 εκατομμύριο φώτα λαμπυρίζουν κάθε βράδυ κατά τη διάρκεια των εορτών.

 
9470531202182.jpg

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

