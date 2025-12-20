Ecommbx
Reuters: Νέα επιχείρηση των ΗΠΑ για την κατάσχεση τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας
ΔΙΕΘΝΗ

Reuters: Νέα επιχείρηση των ΗΠΑ για την κατάσχεση τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας

 20.12.2025 - 22:16
Reuters: Νέα επιχείρηση των ΗΠΑ για την κατάσχεση τάνκερ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να εμποδίσουν και να κατασχέσουν ένα πλοίο που βρίσκεται στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, σε διεθνή ύδατα, είπαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters, λίγες ημέρες αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον ναυτικό «αποκλεισμό» όλων των δεξαμενόπλοιων που υπόκεινται σε κυρώσεις και επιχειρούν να προσεγγίσουν ή να αποπλεύσουν από τη Βενεζουέλα.

Οι αξιωματούχοι, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δεν διευκρίνισαν πού γίνεται αυτή η επιχείρηση, μόνο ότι επικεφαλής της είναι η Ακτοφυλακή.

Η Ακτοφυλακή και το Πεντάγωνο παρέπεμψαν για απαντήσεις στον Λευκό Οίκο, ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που η Ακτοφυλακή, σε συνεργασία με άλλες αμερικανικές υπηρεσία, προχωρά στην κατάσχεση ενός τάνκερ.

«Διατάζω πλήρη αποκλεισμό όλων των υποκείμενων σε κυρώσεις δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που πηγαίνουν ή φεύγουν από τη Βενεζουέλα» ανακοίνωσε ο Τραμπ την Τρίτη.

Μετά την κατάσχεση του πρώτου δεξαμενόπλοιου στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, την περασμένη εβδομάδα, έχει επιβληθεί ένα άτυπο εμπάργκο, με πλοία που μεταφέρουν εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να παραμένουν στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας, ώστε να μην διατρέξουν τον κίνδυνο να κατασχεθούν.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο με τραύμα από μαχαίρι

Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο με τραύμα από μαχαίρι

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές το βράδυ του Σαββάτου (20/12) μετά από πληροφορία για συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού.

