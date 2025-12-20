Νεκρό 5μηνο βρέφος: Οι τελευταίες στιγμές πριν το μοιραίο - «Ξυπνήσαμε και τη βρήκαμε παγωμένη»

Η νεαρή γυναίκα τονίζει ότι και εκείνη και ο σύντροφός της είχαν φροντίσει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ώστε τα παιδιά να μπορούν να κοιμούνται μαζί τους: «Όχι, όχι έχουμε πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας που χρειάζεται για να κοιμούνται και τα δύο τα παιδιά μαζί μας σε περίπτωση που δεν κοιμούνται στην κούνια. Ξυπνήσαμε ακριβώς στην ίδια θέση, το καταλαβαίνω και το ξέρω και ήταν ο μεγαλύτερος φόβος μας…».

Η μητέρα εξηγεί ότι η μικρή είχε γεννηθεί πρόωρα και αντιμετώπιζε προβλήματα με έντονη παλινδρόμηση, αλλά δεν υπήρχε κάτι άλλο που να προμήνυε την τραγωδία: «Είχαμε μόνο θέμα με την παλινδρόμηση, είχε έντονη παλινδρόμηση αλλά το εξετάζουμε Κοιμόμασταν εγώ ο σύντροφος μου και τα μωρά μας γιατί έχουμε δύο μωράκια, είναι δίδυμα και ξυπνήσαμε τα είχαμε βάλει μαζί μας στο κρεβάτι, ξυπνήσαμε και βρήκαμε τη μικρή παγωμένη».

Οι τελευταίες στιγμές πριν το μοιραίο

Σύμφωνα με τη μητέρα, όλα συνέβησαν μέσα σε λίγα λεπτά. «Από του σύντροφό μου (την πλευρά κοιμόταν) και ξύπνησα γιατί είχαμε να πάμε σε μια δουλειά και όπως πάω μέσα να φτιάξουμε τα γάλατα… ξαφνικά τον ακούω να φωνάζει ’μπέμπα μου ξυπνά, μπέμπα μου ξυπνά, το παιδί’ και μετά όλα έγιναν αστραπιαία, πήραμε στο 166». Το δίδυμο αδελφάκι βρισκόταν κοντά και ήταν καλά.

Η οικογένεια είχε προγραμματίσει σύντομα γάμο και βαφτίσεις και ζούσε με έντονη προσήλωση στα παιδιά της: «Από τη πρώτη στιγμή που μάθαμε ότι είμαι έγκυος… τα αγαπήσαμε με όλη μας την ψυχή, μπορούσαμε να δώσουμε και τη ζωή μας για αυτά τα παιδιά».

Οι προσπάθειες των γιατρών και η αναμονή για τη νεκροψία

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιέγραψε στην εκπομπή ότι οι γιατροί έσπευσαν αμέσως, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το βρέφος. «Έπεσαν όλοι οι γιατροί πάνω του αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να επαναφέρουν το παιδί. Σύμφωνα με τους γονείς, είδαν το παιδί στις 4 η ώρα ζωντανό. Το παιδί δεν έχει κακώσεις. Το μωρό για δύο μήνες είχε μείνει σε Μονάδα Νεογνών. Θα δείξει η νεκροψία τα αίτια του θανάτου».

Η οικογένεια και οι αρχές περιμένουν τώρα τα αποτελέσματα της νεκροψίας για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας, ενώ οι γονείς βρίσκονται σε σοκ και προσπαθούν να διαχειριστούν τον ανείπωτο πόνο τους.

