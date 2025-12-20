Ειδικός αποκαλύπτει: Τέλος τα... one night stands το 2026 – Οι σεξουαλικές τάσεις που θα καθορίσουν τη νέα χρονιά

Η Ελίζαμπεθ Νόιμαν, πιστοποιημένη σεξολόγος της Lovehoney, περιέγραψε τους τρόπους με τους οποίους οι γνωριμίες, το σεξ και οι σχέσεις αναμένεται να αλλάξουν το επόμενο έτος.

Η Νόιμαν προβλέπει ότι το 2026 θα είναι «η χρονιά της απόλαυσης», με την αύξηση των «ψηφιακών τρίο», τις σχέσεις με διαφορά ηλικίας και την επιστροφή των ερωτικών σχέσεων στον χώρο εργασίας. Παράλληλα, η σεξολόγος εκτιμά ότι η εποχή των one night stands ίσως φτάνει στο τέλος της. Όπως αναφέρει, «με την πτώση της χρήσης εφαρμογών γνωριμιών, παρατηρούμε την επιστροφή των αναλογικών γνωριμιών, από τα ερωτικά ειδύλλια στο γραφείο έως τις βραδιές speed dating».

Η Νόιμαν εξηγεί ότι αυτή η τάση μπορεί να εξελιχθεί σε αντίθεση με την τεχνολογική πρόοδο, καθώς η τεχνολογία, μέσω των AI dating coaches, των ψηφιακών τρίο και της φαντασίας, μας προσελκύει με νέους τρόπους. «Με περισσότερη γνώση για το σώμα μας και λιγότερο στίγμα γύρω από την απόλαυση από ποτέ, το 2026 θα αναζητούμε ουσιαστικές και ικανοποιητικές σχέσεις», προσθέτει.

Το τέλος των one-night stands

Τα one-night stands, κάποτε ένας «ρυθμός ενηλικίωσης» για πολλούς και συχνά θέμα σε ρομαντικές κομεντί, κινδυνεύουν να εκλείψουν, σύμφωνα με τη Νόιμαν. Στοιχεία δείχνουν ότι η γενιά Ζ (γεννημένοι 1997-2012) αποδίδει περισσότερη «έννοια» στις σεξουαλικές επαφές σε σύγκριση με άλλες γενιές. Επιπλέον, οι νέοι δίνουν ιδιαίτερη σημασία στον λεγόμενο «body count».

Έρευνα δείχνει ότι το 15% των ατόμων 18 έως 24 ετών είχαν μεθύσει και είχαν σεξουαλική επαφή, σε αντίθεση με το 69% των 25 έως 34 ετών, όπως αναφέρει η Daily Mail. Σύμφωνα με τη Νόιμαν, «χωρίς τα χαλαρωτικά αποτελέσματα του αλκοόλ ή συγκεκριμένους χώρους όπου το σεξ είναι κοινωνικά αποδεκτό, δεν αποτελεί έκπληξη η πτώση των one-night stands». Η οικονομική κατάσταση και η κρίση στέγασης που αναγκάζει τους νέους να ζουν περισσότερα χρόνια στο σπίτι επηρεάζουν επίσης αυτή την τάση. «Η γενιά Ζ έχει μεγαλώσει σε μια κοινωνία που αντιμετωπίζει τη σεξουαλικότητα διαφορετικά από τους γονείς τους», προσθέτει.

Η επιστροφή του ερωτικού ειδυλλίου στο γραφείο

Καθώς οι εταιρείες επιστρέφουν σε υβριδικό ή πλήρως διά ζώσης μοντέλο εργασίας, η γενιά Ζ γνωρίζει την κουλτούρα του γραφείου για πρώτη φορά, δημιουργώντας νέους κοινωνικούς χώρους για γνωριμίες. Τα δεδομένα της Lovehoney δείχνουν ότι το ποσοστό ατόμων που γνώρισαν ερωτικό ή σεξουαλικό σύντροφο στην εργασία μειώθηκε από 41% στους Boomers σε 19% στη γενιά Ζ, αλλά οι πιθανότητες γνωριμίας στον χώρο εργασίας αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά.

Η μείωση της χρήσης εφαρμογών γνωριμιών, λόγω «κόπωσης από το swipe» και γενικής δυσπιστίας στον χώρο, ενισχύει την επιστροφή στις διά ζώσης γνωριμίες. Όπως επισημαίνει η ειδική σεξ και σχέσεων της Lovehoney, Ανναμπέλ Νάιτ, «η άμεση επαφή ενεργοποιεί μη λεκτικά σήματα που χάθηκαν στο διαδίκτυο. Η γλώσσα του σώματος αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της συνολικής επικοινωνίας και για αυτό οι άνθρωποι αναζητούν περισσότερο βλέμμα, στάση σώματος, άρωμα και γενικό vibe, που χτίζουν έλξη με αυθεντικό τρόπο».

Αναβίωση του speed dating

Η αναβίωση του παραδοσιακού speed dating, αλλά και πάρτι για singles με φίλους ή mixers, αναμένεται να αποτελέσει τάση, όπως και το «digital detox dating», όπου τα ραντεβού πραγματοποιούνται χωρίς οθόνες, επιτρέποντας στους συντρόφους να επικεντρωθούν πλήρως ο ένας στον άλλον. Η Νάιτ σημειώνει: «Σε έναν κόσμο όπου η αλληλεπίδραση γίνεται κυρίως μέσω οθόνης, δεν αποτελεί έκπληξη η επιθυμία για αυθεντική ανθρώπινη σύνδεση».

Ψηφιακά τρίο και AI στη σεξουαλική ζωή

Σύμφωνα με την έκθεση, το 15% των Βρετανών χρησιμοποιούν AI για σεξουαλικές συμβουλές, ενώ ένα επιπλέον 10% δηλώνει ότι θα ήθελε να το κάνει. Κάποιοι χρησιμοποιούν AI ως dating coach για ανατροφοδότηση στις σχέσεις τους, ενώ άλλοι φτάνουν στο σημείο να εντάσσουν την AI ως ρομαντικό σύντροφο.

Διασκεδαστικά και φανταστικά σεξουαλικά παιχνίδια

Η Νόιμαν προβλέπει αύξηση στη χρήση παιχνιδιών με «χαριτωμένα σχέδια και μυθικές αναφορές».

Όπως σημειώνει, «η κατοχή ενός σεξουαλικού παιχνιδιού δεν είναι πια κάτι ασυνήθιστο ή μεγάλο γεγονός, αλλά απολύτως φυσιολογικό».

Σχέσεις με διαφορά ηλικίας

Η Σάρα Μουλίντβα, ειδική σεξουαλικής υγείας της Lovehoney, εξηγεί ότι οι σχέσεις με διαφορά ηλικίας γίνονται πιο αποδεκτές, καθώς η συναισθηματική συμβατότητα, όχι μόνο η ηλικία, διατηρεί την έλξη.

«Δεν πρόκειται για καταδίωξη της νιότης, αλλά για μια νέα μορφή αυτοπεποίθησης», προσθέτει.

Οι 43 λόγοι που οι άνδρες παραμένουν single

Επιστήμονες υπό την καθοδήγηση του Μενέλαου Αποστόλου από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Κύπρο ζήτησαν ανώνυμα από άνδρες στο Reddit να εξηγήσουν γιατί παραμένουν single. Ανάλυσαν πάνω από 6.700 σχόλια και αποκάλυψαν τους 43 κυριότερους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι δυσκολεύονται να βρουν σύντροφο.

Κακή εμφάνιση (συμπεριλαμβανομένης φαλάκρας και κοντού ύψους)

Χαμηλή αυτοεκτίμηση / αυτοπεποίθηση

Ελάχιστη προσπάθεια

Αδιαφορία για σχέσεις

Κακές δεξιότητες φλερτ

Εσωστρεφής προσωπικότητα

Πρόσφατο χωρισμό

Κακές εμπειρίες από προηγούμενες σχέσεις

Έλλειψη διαθέσιμων γυναικών

Υπέρβαρος

Διαφορετικές προτεραιότητες

Ντροπαλότητα

Πολύ εκλεκτικός

Άγχος

Έλλειψη χρόνου

Κοινωνική αμηχανία

Απολαμβάνει τη μοναξιά

Κατάθλιψη

Κακός χαρακτήρας

Δυσκολία να βρει γυναίκες που να ταιριάζουν

Κακή ψυχική υγεία

Έλλειψη επιτευγμάτων

Έμεινε προσκολλημένος σε μία κοπέλα

Έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων

Δεν έχει ξεπεράσει προηγούμενη σχέση

Δεν ξέρει πώς να ξεκινήσει μια σχέση

Έλλειψη χρημάτων

Δεν εμπιστεύεται τις γυναίκες

Δεν καταλαβαίνει τα δείγματα ενδιαφέροντος

Σεξουαλικό πρόβλημα

Φόβος για σχέσεις

«Δεν είμαι ενδιαφέρων»

Φόβος απόρριψης

«Δεν θα είμαι καλός σύντροφος»

Έλκεται από λάθος γυναίκες

Ομοφυλόφιλος

Έχει παραιτηθεί

Δεν αξίζει την προσπάθεια

Φόβος δέσμευσης

Υγεία – πρόβλημα αναπηρίας

Δυσκολία να διατηρήσει μια σχέση

Εθισμοί

Άλλοι λόγοι

