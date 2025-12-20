Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνία«Μπήκε για τα καλά» στο Χριστουγεννιάτικο κλίμα η Λεμεσός - Αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις και το πρόγραμμα τους
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Μπήκε για τα καλά» στο Χριστουγεννιάτικο κλίμα η Λεμεσός - Αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις και το πρόγραμμα τους

 20.12.2025 - 12:54
«Μπήκε για τα καλά» στο Χριστουγεννιάτικο κλίμα η Λεμεσός - Αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις και το πρόγραμμα τους

Με την πόλη να έχει ντυθεί εδώ και μέρες στα γιορτινά, ο Δήμος Λεμεσού ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα Χριστούγεννα με ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων, από το κέντρο μέχρι τις συνοικίες, προσφέροντας σε μικρούς και μεγάλους στιγμές χαράς, δημιουργίας και ψυχαγωγίας.

Οι εκδηλώσεις του Σαββάτου ξεκινούν με προβολή ταινίας (10:00-12:00) στην Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, όπου θα προβληθεί η παιδική ταινία Artur Christmas, ενώ στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου (Επαρχιακή Διοίκηση), συνεχίζεται, αυτό το Σαββατοκύριακο, το Χριστουγεννιάτικο Παιδικό Εργαστήρι Τέχνης και Χειροτεχνίας (15:00-19:00), όπου τα παιδιά ζωγραφίζουν, δημιουργούν και γράφουν γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Παράλληλα, ο χώρος θα φιλοξενήσει χορωδίες και χορευτικές ομάδες, ενώ το λεωφορείο του Άγιου Βασίλη θα διακινείται από το Ζακάκι στη λεωφόρο Μακαρίου, από τις 15:00 μέχρι τις 18:00.

Εξάλλου, ο Δήμος Λεμεσού παρουσιάζει μια Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του, με τη συμμετοχή της Αλίκης Χρυσοχού, του Δώρου Δημοσθένους, της χορωδίας Cantus Choral και του Music Centre Angelina Nicolaidou. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο, στις 20:30, στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, με τα έσοδα από τις εισπράξεις να παραχωρούνται για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου, η οδός Αγίου Ανδρέου και η οδός Ανεξαρτησίας γεμίζουν με ήχους, φωνές και ζωντανές εμφανίσεις στο πλαίσιο της δράσης «Καλλιτέχνες στο Δρόμο», καθώς δεκάδες μουσικοί και ερμηνευτές της πόλης παρουσιάζουν live προγράμματα, σε διαφορετικές ώρες, δημιουργώντας μια γιορτινή διαδρομή για τους επισκέπτες του κέντρου.

Αύριο, επίσης, το τρενάκι του Δήμου Λεμεσού θα πραγματοποιεί, για μικρούς και μεγάλους, διαδρομές στην οδό Ανεξαρτησίας και στον πεζόδρομο της Αγίου Ανδρέου (11:00-13:00μ.μ. και 15:00-18:00) ενώ ο Άγιος Βασίλης θα διασχίσει το κέντρο της πόλης (11:00-13:00) και τις συνοικίες Αγίου Σπυρίδωνα και Ομονοίας (16:00-19:00), με το Χριστουγεννιάτικο λεωφορείου του Δήμου Λεμεσού,

Το βράδυ της Κυριακής (20:30), το Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο φιλοξενεί τη Δημοτική Συμφωνική Ορχήστρα, τη σολίστ Άννα Αβρααμίδου και τον μαέστρο Φράνσις Γκαϋ, σε ένα «Christmas Gala Concert», με τα εορταστικά αριστουργήματα του Τσαϊκόφσκι.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, 22 και 23 Δεκεμβρίου, το Χριστουγεννιάτικο λεωφορείο του Άγιου Βασίλη συνεχίζει την περιοδεία του στην πόλη μοιράζοντας δώρα στα παιδιά.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Κουρίου στηρίζει το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Κόλοσσι που ξεκίνησε την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί αύριο, Κυριακή, στην πλατεία Εκκλησίας Αποστόλου Ανδρέα και Αγ.Φωτεινής.

Επίσης, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, ο Δήμος Κουρίου οργανώνει Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο δημοτικό διαμέρισμα Ασωμάτου και συγκεκριμένα στο προαύλιο της εκκλησίας Γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού (17:00), με δραστηριότητες για παιδιά, χριστουγεννιάτικη αγορά και εδέσματα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτο περιστατικό σε πτήση - Επιβίβασαν νεκρή 89χρονη και δήλωσαν πως είναι… κουρασμένη - Φωτογραφίες
Υπόθεση Μαζωνάκη: Κύπρια τραγουδίστρια υπήρξε μάρτυρας σε ένα από τα καταγγελθέντα περιστατικά - Τι αποκάλυψε
Προσοχή καταναλωτές: Η Shein «έφαγε» προστιμο χιλιάδων ευρώ - Ποιος ο λόγος
Τα είδαμε όλα: Περιπολικό στην Κύπρο πέρασε κατά πολύ την γραμμή σε κόκκινο φανάρι - Δείτε την viral fωτογραφία
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Σοφοκλέους - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Γνωστό και αγαπημένο ζαχαροπλαστείο άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό - Που επαναλειτούργησε - Φωτογραφίες
Σοκάρει βίντεο από τροχαίο - Η στιγμή που 27χρονος οδηγός μηχανής πέφτει πάνω στο τρόλεϊ και χάνει τη ζωή του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Νεκρό 5μηνο βρέφος: Οι τελευταίες στιγμές πριν το μοιραίο - «Ξυπνήσαμε και τη βρήκαμε παγωμένη»

 20.12.2025 - 12:40
Επόμενο άρθρο

Προκλητικός ο Τούρκος ΥΠΑΜ: «Η συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ δεν συνιστά απειλή για Άγκυρα»

 20.12.2025 - 13:01
Απαντά στις επικρίσεις Νικόλα Παπαδόπουλου η Κυβέρνηση - «Η πολιτική που ακολουθείται είναι μία»

Απαντά στις επικρίσεις Νικόλα Παπαδόπουλου η Κυβέρνηση - «Η πολιτική που ακολουθείται είναι μία»

Αντέδρασε η Κυβέρνηση διά του διευθυντή του γραφείου Τύπου του γραφείου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλου, στις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ στο ΡΙΚ, με τις οποίες της επέρριπτε ευθύνες για τη διαχείριση του θέματος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Απαντά στις επικρίσεις Νικόλα Παπαδόπουλου η Κυβέρνηση - «Η πολιτική που ακολουθείται είναι μία»

Απαντά στις επικρίσεις Νικόλα Παπαδόπουλου η Κυβέρνηση - «Η πολιτική που ακολουθείται είναι μία»

  •  20.12.2025 - 09:36
VIDEO: Στον Κορμακίτη για επίσκεψη η Πρώτη Κυρία - Μαθητές της πρόσφεραν δώρα - Δείτε φωτογραφίες

VIDEO: Στον Κορμακίτη για επίσκεψη η Πρώτη Κυρία - Μαθητές της πρόσφεραν δώρα - Δείτε φωτογραφίες

  •  20.12.2025 - 13:40
Πρόεδρος ΕΤΥΦΑ: «Παραδόθηκε η μελέτη για το τερματικό στο Βασιλικό, στο τελικό στάδιο η εγκατάσταση για τον Προμηθέα»

Πρόεδρος ΕΤΥΦΑ: «Παραδόθηκε η μελέτη για το τερματικό στο Βασιλικό, στο τελικό στάδιο η εγκατάσταση για τον Προμηθέα»

  •  20.12.2025 - 14:02
Προκλητικός ο Τούρκος ΥΠΑΜ: «Η συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ δεν συνιστά απειλή για Άγκυρα»

Προκλητικός ο Τούρκος ΥΠΑΜ: «Η συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ δεν συνιστά απειλή για Άγκυρα»

  •  20.12.2025 - 13:01
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Το μήνυμα της ΥΠΑΝ ενόψει της ψήφισης από Βουλή - Τα πέντε σημεία

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Το μήνυμα της ΥΠΑΝ ενόψει της ψήφισης από Βουλή - Τα πέντε σημεία

  •  20.12.2025 - 11:26
Κεντρικές Φυλακές: Ζητά λήψη έκτακτων μέτρων ο Σύνδεσμος Φυλακισμένων - «Ο κάθε θάνατος είναι ακύρωση της Δημοκρατίας»

Κεντρικές Φυλακές: Ζητά λήψη έκτακτων μέτρων ο Σύνδεσμος Φυλακισμένων - «Ο κάθε θάνατος είναι ακύρωση της Δημοκρατίας»

  •  20.12.2025 - 12:13
«Μπήκε για τα καλά» στο Χριστουγεννιάτικο κλίμα η Λεμεσός - Αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις και το πρόγραμμα τους

«Μπήκε για τα καλά» στο Χριστουγεννιάτικο κλίμα η Λεμεσός - Αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις και το πρόγραμμα τους

  •  20.12.2025 - 12:54
Μητέρα δύο παιδιών πέθανε μετά από πλαστική επέμβαση στην Τουρκία - «Θέλουμε απαντήσεις»

Μητέρα δύο παιδιών πέθανε μετά από πλαστική επέμβαση στην Τουρκία - «Θέλουμε απαντήσεις»

  •  20.12.2025 - 13:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα