«Μπήκε για τα καλά» στο Χριστουγεννιάτικο κλίμα η Λεμεσός - Αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις και το πρόγραμμα τους

Οι εκδηλώσεις του Σαββάτου ξεκινούν με προβολή ταινίας (10:00-12:00) στην Δημοτική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, όπου θα προβληθεί η παιδική ταινία Artur Christmas, ενώ στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου (Επαρχιακή Διοίκηση), συνεχίζεται, αυτό το Σαββατοκύριακο, το Χριστουγεννιάτικο Παιδικό Εργαστήρι Τέχνης και Χειροτεχνίας (15:00-19:00), όπου τα παιδιά ζωγραφίζουν, δημιουργούν και γράφουν γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Παράλληλα, ο χώρος θα φιλοξενήσει χορωδίες και χορευτικές ομάδες, ενώ το λεωφορείο του Άγιου Βασίλη θα διακινείται από το Ζακάκι στη λεωφόρο Μακαρίου, από τις 15:00 μέχρι τις 18:00.

Εξάλλου, ο Δήμος Λεμεσού παρουσιάζει μια Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του, με τη συμμετοχή της Αλίκης Χρυσοχού, του Δώρου Δημοσθένους, της χορωδίας Cantus Choral και του Music Centre Angelina Nicolaidou. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο, στις 20:30, στο Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, με τα έσοδα από τις εισπράξεις να παραχωρούνται για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου, η οδός Αγίου Ανδρέου και η οδός Ανεξαρτησίας γεμίζουν με ήχους, φωνές και ζωντανές εμφανίσεις στο πλαίσιο της δράσης «Καλλιτέχνες στο Δρόμο», καθώς δεκάδες μουσικοί και ερμηνευτές της πόλης παρουσιάζουν live προγράμματα, σε διαφορετικές ώρες, δημιουργώντας μια γιορτινή διαδρομή για τους επισκέπτες του κέντρου.

Αύριο, επίσης, το τρενάκι του Δήμου Λεμεσού θα πραγματοποιεί, για μικρούς και μεγάλους, διαδρομές στην οδό Ανεξαρτησίας και στον πεζόδρομο της Αγίου Ανδρέου (11:00-13:00μ.μ. και 15:00-18:00) ενώ ο Άγιος Βασίλης θα διασχίσει το κέντρο της πόλης (11:00-13:00) και τις συνοικίες Αγίου Σπυρίδωνα και Ομονοίας (16:00-19:00), με το Χριστουγεννιάτικο λεωφορείου του Δήμου Λεμεσού,

Το βράδυ της Κυριακής (20:30), το Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο φιλοξενεί τη Δημοτική Συμφωνική Ορχήστρα, τη σολίστ Άννα Αβρααμίδου και τον μαέστρο Φράνσις Γκαϋ, σε ένα «Christmas Gala Concert», με τα εορταστικά αριστουργήματα του Τσαϊκόφσκι.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, 22 και 23 Δεκεμβρίου, το Χριστουγεννιάτικο λεωφορείο του Άγιου Βασίλη συνεχίζει την περιοδεία του στην πόλη μοιράζοντας δώρα στα παιδιά.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Κουρίου στηρίζει το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Κόλοσσι που ξεκίνησε την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί αύριο, Κυριακή, στην πλατεία Εκκλησίας Αποστόλου Ανδρέα και Αγ.Φωτεινής.

Επίσης, την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, ο Δήμος Κουρίου οργανώνει Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο δημοτικό διαμέρισμα Ασωμάτου και συγκεκριμένα στο προαύλιο της εκκλησίας Γεννήσεως του Σωτήρος Χριστού (17:00), με δραστηριότητες για παιδιά, χριστουγεννιάτικη αγορά και εδέσματα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ