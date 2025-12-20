Πέντε ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας πριν επιστρέψετε στον πρώην σας

Σημείωση: το να θέλει ένα άτομο να γυρίσει στο γνώριμο και το συνηθισμένο ή να κατάλαβε ότι αξίζει να δώσει μία ακόμη ευκαιρία σε αυτή τη σχέση δεν είναι κακό, απλώς πριν το κάνει θα πρέπει να το έχει σκεφτεί πολύ καλά.

Ερώτηση 1: Γιατί χωρίσαμε την πρώτη φορά;

Είναι πολύ εύκολο να θυμόμαστε τα όμορφα που έχουμε ζήσει, αλλά τίποτα δεν τελειώνει χωρίς λόγο. Ο πόνος που νιώσαμε, τα νεύρα, ο θυμός που μας προκάλεσε η αιτία του χωρισμού θα επανέλθουν – εκτός κι αν έχουμε δουλέψει πολύ με τον εαυτό μας και είμαστε έτοιμες να δώσουμε οριστική λύση. Αντί να εστιάζετε μόνο στις καλές στιγμές της αρχής, θυμηθείτε το τέλος της σχέσης και τα συναισθήματά σας εκείνη την περίοδο.

Ερώτηση 2: Έχω συγχωρήσει, πραγματικά, το άλλο άτομο;

Για όποιον λόγο και αν χωρίσατε πιθανότατα υπάρχει θυμός και θλίψη και από τις δύο πλευρές. Μπορεί να προκύψουν ζητήματα εμπιστοσύνης, ανασφάλειες, ξεσπάσματα ή και όλα τα παραπάνω. Και ενώ θα πρέπει να έχετε λύσει μεταξύ σας τα ζητήματα που σας προκαλούσαν τριβές, θα ήταν φρόνιμο να μην τα επαναφέρετε στους καβγάδες που θα υπάρξουν στην νέα συνθήκη. Η συγχώρεση είναι ολόκληρη διαδικασία που απαιτεί αρκετά στάδια για να ολοκληρωθεί. Αν δεν έχετε φτάσει ακόμα στο τελικό, ξανασκεφτείτε την επανασύνδεση.

Ερώτηση 3: Πόσος καιρός πέρασε από τον χωρισμό;

Και ήταν αρκετός για να κατανοήσετε το τι συνέβη; Ειδικά αν βρίσκεστε στο ίδιο περιβάλλον με το άλλο άτομο (κοινή παρέα ή χώρος εργασίας), ίσως δεν είχατε αρκετό χρόνο για να καταφέρετε να προχωρήσετε παρακάτω και να νιώσετε ξανά σίγουρες για τον εαυτό σας. Αν έχετε ξαναζήσει χωρισμούς ξέρετε ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι να ξεπεράσετε μία σχέση, επειδή ήταν μέρος της ρουτίνας σας. Αυτό που θα ξεκινήσει τώρα (αν ξεκινήσει) θα πρέπει να είναι κάτι ολοκαίνουριο, δίχως κατάλοιπα του παρελθόντος.

Ερώτηση 4: Πώς θα νιώσετε αν οι συγγενείς και οι φίλοι σας διαφωνήσουν;

Σκέφτεστε πως έχετε περάσει πολλά σκαμπανεβάσματα στον ερωτικό τομέα. Να θυμάστε, όμως, πως δεν ήσασταν μόνες. Είχατε ένα ολόκληρο «σύστημα» που σας προστάτευε και σας συμπαραστεκόταν. Γονείς, αδέρφια, φίλοι και όποιο άλλο άτομο θεωρείτε εσείς κοντινό σας, έκλαψε δίπλα σας μετά τον χωρισμό και προσπάθησε να σας ενθαρρύνει να προχωρήσετε. Το πιθανότερο είναι οι δικοί σας να θέλουν να σας προστατεύσουν από τα ίδια λάθη και γι’ αυτό ίσως είναι αρνητικοί στο ενδεχόμενο επανασύνδεσης. Ακόμα κι αν εσείς έχετε λύσει τα ζητήματα μεταξύ σας, ο περίγυρός σας ίσως διαφωνεί. Γι’ αυτό πρέπει να είστε προετοιμασμένες για όλα.

Ερώτηση 5: Πώς νιώθετε όταν είστε μαζί;

Είναι εύκολο να παρασυρθείτε από τα έντονα συναισθήματα που έχετε για το άλλο άτομο. Πώς νιώθετε, όμως, όταν συναναστρέφεστε μαζί του; Αν αισθάνεστε ασφάλεια, άνεση, εγγύτητα και ηρεμία, είστε σε καλό δρόμο. Αν πάλι, ξυπνούν συναισθήματα ζήλιας και ανασφάλειας, ίσως είναι προτιμότερο να δώστε λίγο ακόμα χρόνο στον εαυτό σας.

