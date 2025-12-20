Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΟ πρώτος άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο ταξίδεψε στο διάστημα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΔΙΕΘΝΗ

Ο πρώτος άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο ταξίδεψε στο διάστημα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

 20.12.2025 - 19:35
Ο πρώτος άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο ταξίδεψε στο διάστημα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μια τουρίστρια σε αναπηρικό αμαξίδιο πέταξε σήμερα για λίγα λεπτά στο διάστημα, επιβαίνοντας σε έναν πύραυλο του Τζεφ Μπέζος, κάτι το πρωτόγνωρο παγκοσμίως.

Η Μικαέλα Μπέντχαους, μια Γερμανίδα μηχανικός αεροδιαστημικής που έμεινε παραπληγική έπειτα από ένα ατύχημα, επιβιβάστηκε στο διαστημικό σκάφος μαζί άλλους πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους επιχειρηματίες, για αυτήν την περιπέτεια που προτείνει η διαστημική εταιρεία Blue Origin του ιδρυτή της Amazon και μπορούν να τη ζήσουν λίγοι προνομιούχοι.

«Μετά το ατύχημά μου, συνειδητοποίησα πραγματικά σε ποιο βαθμό ο κόσμος μας παραμένει απρόσιτος» για τα άτομα με αναπηρία, σχολίασε η ίδια σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία. Για να προσθέσει: «Εάν θέλουμε να είμαστε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να είμαστε σε όλους τους τομείς και όχι μονάχα εκεί όπου μας βολεύει».


 
Η απογείωση πραγματοποιήθηκε στο δυτικό Τέξας λίγο μετά τις 08.15 τοπική ώρα (16.15 ώρα Ελλάδας). Ο μικρός πύραυλος, πλήρως αυτοματοποιημένος, απογειώθηκε κάθετα και η κάψουλα στην οποία βρίσκονταν οι τουρίστες αποκολλήθηκε κατόπιν εν πτήση, προτού πέσει πίσω στην τεξανή έρημο, επιβραδύνοντας ταχύτητα με τη βοήθεια αλεξίπτωτων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εμπειρίας, διάρκειας περίπου 10 λεπτών συνολικά, οι έξι επιβάτες πέρασαν τη γραμμή Κάρμαν, που σηματοδοτεί σε ύψος 100 χιλιομέτρων τα σύνορα του διαστήματος, σύμφωνα με μια διεθνή συνθήκη.

 
Ο νέος επικεφαλής της NASA Τζάρεντ Άιζακμαν χαιρέτισε αυτήν την πρεμιέρα και συνεχάρη τη Μπέντχαους για την επιμονή της: «Αποτελείτε έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους», έγραψε σε μήνυμά του στο Χ.

Η Blue Origin προτείνει εδώ και χρόνια αυτές τις πτήσεις διαστημικού τουρισμού, η τιμή των οποίων δεν έχει γίνει γνωστή, χάρη στον πύραυλό της New Shepard.

Η εταιρεία έχει ήδη μεταφέρει περισσότερους από 80 ανθρώπους, μεταξύ αυτών διάσημες προσωπικότητες, όπως την τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι ή ακόμα και τον Ουίλιαμ Σάτνερ, που υποδύθηκε τον κυβερνήτη Κερκ στη σειρά Star Trek.

 
 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: «Σαν σκηνή από το Stranger Things» - Το ασυνήθιστο περιστατικό με φανάρια που «άρχισαν να... ζωντανεύουν» σε δρόμο στην Κύπρο
Πέθανε ο Γιώργος Κυπριανού - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: «Σκόρπισε χαμόγελα» η κόρη του ΠτΔ, Κατερίνα - Τραγούδησε το «We Wish You a Merry Christmas»
Απίστευτο περιστατικό: Πιλότος κλείστηκε στο πιλοτήριο αεροπλάνου και αρνήθηκε να απογειωθεί γιατί ήταν απλήρωτος
Μητέρα δύο παιδιών πέθανε μετά από πλαστική επέμβαση στην Τουρκία - «Θέλουμε απαντήσεις»
Νεκρό 5μηνο βρέφος: Οι τελευταίες στιγμές πριν το μοιραίο - «Ξυπνήσαμε και τη βρήκαμε παγωμένη»
Προσοχή καταναλωτές: Η Shein «έφαγε» προστιμο χιλιάδων ευρώ - Ποιος ο λόγος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πέντε ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας πριν επιστρέψετε στον πρώην σας

 20.12.2025 - 19:08
Επόμενο άρθρο

Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο με τραύμα από μαχαίρι

 20.12.2025 - 19:46
Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο με τραύμα από μαχαίρι

Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο με τραύμα από μαχαίρι

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές το βράδυ του Σαββάτου (20/12) μετά από πληροφορία για συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο με τραύμα από μαχαίρι

Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο με τραύμα από μαχαίρι

  •  20.12.2025 - 19:46
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πάει Ιερουσαλήμ για τριμερή συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ - Θα συζητηθεί η ενίσχυση του σχήματος 3+1

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πάει Ιερουσαλήμ για τριμερή συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ - Θα συζητηθεί η ενίσχυση του σχήματος 3+1

  •  20.12.2025 - 14:53
VIDEO: Στον Κορμακίτη για επίσκεψη η Πρώτη Κυρία - Μαθητές της πρόσφεραν δώρα - Δείτε φωτογραφίες

VIDEO: Στον Κορμακίτη για επίσκεψη η Πρώτη Κυρία - Μαθητές της πρόσφεραν δώρα - Δείτε φωτογραφίες

  •  20.12.2025 - 13:40
Σάλος στα κατεχόμενα: Πήραν παιδιά του δημοτικού σε στρατιωτική μονάδα - Έβγαλαν φωτογραφίες με βαρύ οπλισμό

Σάλος στα κατεχόμενα: Πήραν παιδιά του δημοτικού σε στρατιωτική μονάδα - Έβγαλαν φωτογραφίες με βαρύ οπλισμό

  •  20.12.2025 - 16:02
Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  20.12.2025 - 17:37
Τροχαίο ατύχημα με δύο οχήματα - Αποκόπηκε πάσσαλος της ΑΗΚ, προκλήθηκε διακοπή ρεύματος

Τροχαίο ατύχημα με δύο οχήματα - Αποκόπηκε πάσσαλος της ΑΗΚ, προκλήθηκε διακοπή ρεύματος

  •  20.12.2025 - 17:15
VIDEO: «Σκόρπισε χαμόγελα» η κόρη του ΠτΔ, Κατερίνα - Τραγούδησε το «We Wish You a Merry Christmas»

VIDEO: «Σκόρπισε χαμόγελα» η κόρη του ΠτΔ, Κατερίνα - Τραγούδησε το «We Wish You a Merry Christmas»

  •  20.12.2025 - 14:28
VIDEO: «Σαν σκηνή από το Stranger Things» - Το ασυνήθιστο περιστατικό με φανάρια που «άρχισαν να... ζωντανεύουν» σε δρόμο στην Κύπρο

VIDEO: «Σαν σκηνή από το Stranger Things» - Το ασυνήθιστο περιστατικό με φανάρια που «άρχισαν να... ζωντανεύουν» σε δρόμο στην Κύπρο

  •  20.12.2025 - 15:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα