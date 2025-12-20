Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΙνδία: Επτά ελέφαντες σκοτώθηκαν κατά τη σύγκρουση επιβατικού τρένου με κοπάδι
ΔΙΕΘΝΗ

Ινδία: Επτά ελέφαντες σκοτώθηκαν κατά τη σύγκρουση επιβατικού τρένου με κοπάδι

 20.12.2025 - 20:47
Ινδία: Επτά ελέφαντες σκοτώθηκαν κατά τη σύγκρουση επιβατικού τρένου με κοπάδι

Επτά ελέφαντες σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε όταν επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με κοπάδι των παχύδερμων στη βορειοανατολική Ινδία, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών της αμαξοστοιχίας, ανακοίνωσαν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Το ατύχημα συνέβη στο κρατίδιο Άσαμ, όπου ζουν πάνω από 4.000 από τους περίπου 22.000 ελέφαντες που ζουν στην άγρια φύση στην Ινδία.

Αξιωματούχος της αστυνομίας του Άσαμ, ο Β.Β. Ρακές Ρέντι, δήλωσε ότι επτά από τα παχύδερμα σκοτώθηκαν και ένα τραυματίστηκε.

 

Πέντε βαγόνια του τρένου που είχε αναχωρήσει από το κρατίδιο Μιζοράμ με προορισμό το Νέο Δελχί εκτροχιάστηκαν.

Οι αρχές έχουν θέσει όρια ταχύτητας στα δρομολόγια που γίνονται σε περιοχές στις οποίες μετακινούνται κοπάδια ελεφάντων, αλλά το ατύχημα αυτό σημειώθηκε εκτός των ζωνών αυτών, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος των ινδικών σιδηροδρόμων Καπιντζάλ Κισόρ Σάρμα.

«Ο οδηγός του τρένου, όταν είδε το κοπάδι των ελεφάντων, ενεργοποίησε το φρένο επείγουσας ανάγκης. Αλλά αυτό δεν απέτρεψε τη σύγκρουση» με τους ελέφαντες, διευκρίνισε.

Η αποψίλωση των δασών και τα εργοτάξια κοντά στα ενδιαιτήματά τους, υποχρεώνουν τους ελέφαντες να φεύγουν πιο μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον σε αναζήτηση τροφής, πράγμα το οποίο αυξάνει τον κίνδυνο να βρεθούν κοντά σε ανθρώπους.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικά στοιχεία, 629 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ελέφαντες σε όλη την Ινδία το 2023 και το 2024.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: «Σαν σκηνή από το Stranger Things» - Το ασυνήθιστο περιστατικό με φανάρια που «άρχισαν να... ζωντανεύουν» σε δρόμο στην Κύπρο
Πέθανε ο Γιώργος Κυπριανού - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: «Σκόρπισε χαμόγελα» η κόρη του ΠτΔ, Κατερίνα - Τραγούδησε το «We Wish You a Merry Christmas»
Απίστευτο περιστατικό: Πιλότος κλείστηκε στο πιλοτήριο αεροπλάνου και αρνήθηκε να απογειωθεί γιατί ήταν απλήρωτος
Μητέρα δύο παιδιών πέθανε μετά από πλαστική επέμβαση στην Τουρκία - «Θέλουμε απαντήσεις»
Νεκρό 5μηνο βρέφος: Οι τελευταίες στιγμές πριν το μοιραίο - «Ξυπνήσαμε και τη βρήκαμε παγωμένη»
Προσοχή καταναλωτές: Η Shein «έφαγε» προστιμο χιλιάδων ευρώ - Ποιος ο λόγος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ισραηλινός βομβαρδισμός σε σχολείο στη Λωρίδα της Γάζας: Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

 20.12.2025 - 20:14
Επόμενο άρθρο

Αυτό το μαγαζί στις ΗΠΑ πουλάει τα περιεχόμενα των αποσκευών που χάνονται στις πτήσεις

 20.12.2025 - 21:14
Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο με τραύμα από μαχαίρι

Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο με τραύμα από μαχαίρι

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές το βράδυ του Σαββάτου (20/12) μετά από πληροφορία για συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο με τραύμα από μαχαίρι

Αιματηρή συμπλοκή στο κέντρο της Λεμεσού - Στο Νοσοκομείο ένα πρόσωπο με τραύμα από μαχαίρι

  •  20.12.2025 - 19:46
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πάει Ιερουσαλήμ για τριμερή συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ - Θα συζητηθεί η ενίσχυση του σχήματος 3+1

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Πάει Ιερουσαλήμ για τριμερή συνάντηση Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ - Θα συζητηθεί η ενίσχυση του σχήματος 3+1

  •  20.12.2025 - 14:53
VIDEO: Στον Κορμακίτη για επίσκεψη η Πρώτη Κυρία - Μαθητές της πρόσφεραν δώρα - Δείτε φωτογραφίες

VIDEO: Στον Κορμακίτη για επίσκεψη η Πρώτη Κυρία - Μαθητές της πρόσφεραν δώρα - Δείτε φωτογραφίες

  •  20.12.2025 - 13:40
Σάλος στα κατεχόμενα: Πήραν παιδιά του δημοτικού σε στρατιωτική μονάδα - Έβγαλαν φωτογραφίες με βαρύ οπλισμό

Σάλος στα κατεχόμενα: Πήραν παιδιά του δημοτικού σε στρατιωτική μονάδα - Έβγαλαν φωτογραφίες με βαρύ οπλισμό

  •  20.12.2025 - 16:02
Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  20.12.2025 - 17:37
Τροχαίο ατύχημα με δύο οχήματα - Αποκόπηκε πάσσαλος της ΑΗΚ, προκλήθηκε διακοπή ρεύματος

Τροχαίο ατύχημα με δύο οχήματα - Αποκόπηκε πάσσαλος της ΑΗΚ, προκλήθηκε διακοπή ρεύματος

  •  20.12.2025 - 17:15
VIDEO: «Σκόρπισε χαμόγελα» η κόρη του ΠτΔ, Κατερίνα - Τραγούδησε το «We Wish You a Merry Christmas»

VIDEO: «Σκόρπισε χαμόγελα» η κόρη του ΠτΔ, Κατερίνα - Τραγούδησε το «We Wish You a Merry Christmas»

  •  20.12.2025 - 14:28
VIDEO: «Σαν σκηνή από το Stranger Things» - Το ασυνήθιστο περιστατικό με φανάρια που «άρχισαν να... ζωντανεύουν» σε δρόμο στην Κύπρο

VIDEO: «Σαν σκηνή από το Stranger Things» - Το ασυνήθιστο περιστατικό με φανάρια που «άρχισαν να... ζωντανεύουν» σε δρόμο στην Κύπρο

  •  20.12.2025 - 15:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα