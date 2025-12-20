Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΜητέρα δύο παιδιών πέθανε μετά από πλαστική επέμβαση στην Τουρκία - «Θέλουμε απαντήσεις»
ΔΙΕΘΝΗ

Μητέρα δύο παιδιών πέθανε μετά από πλαστική επέμβαση στην Τουρκία - «Θέλουμε απαντήσεις»

 20.12.2025 - 13:01
Μητέρα δύο παιδιών πέθανε μετά από πλαστική επέμβαση στην Τουρκία - «Θέλουμε απαντήσεις»

Μια 34χρονη μητέρα δύο παιδιών από το Νορθάμπτον της Βρετανίας, η Σόφι Χαντ, έχασε τη ζωή της λόγω επιπλοκών που προέκυψαν μετά από αισθητική επέμβαση στην Τουρκία, όπως αναφέρει το πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας που παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο Ιατροδικαστή του Νορθάμπτον.

Η 34χρονη υπέστη πολυοργανική ανεπάρκεια και κατέληξε έπειτα από τρεις καρδιακές ανακοπές στις 9 Μαρτίου 2022, δύο ημέρες μετά την υποβολή της σε Brazilian butt-lift (BBL) και κοιλιοπλαστική σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης.

Η οικογένειά της εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για το αν η Σόφι ήταν ιατρικά κατάλληλη για τις επεμβάσεις αυτές. «Αν δεν είχε υποβληθεί στην επέμβαση, θα ήταν ακόμη ζωντανή», δήλωσε η αδελφή της, Έιμι Χαντ, προσθέτοντας ότι η οικογένεια δεν έχει λάβει σαφείς απαντήσεις για τα αίτια των επιπλοκών. «Απαιτούμε περισσότερες διευκρινίσεις», τόνισε.

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι η Σόφι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Avrupa Safak της Κωνσταντινούπολης, όπου διαθέτει εξειδικευμένη καρδιολογική μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά δυστυχώς δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Σε γραπτή δήλωση που διαβάστηκε στο δικαστήριο, η μητέρα της, Σάντρα Χαντ, περιέγραψε ότι η κόρη της έχασε τις αισθήσεις της μετά την επέμβαση και παρουσίασε πρήξιμο στα χέρια. Τα έγγραφα του νοσοκομείου έδειχναν «μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό» στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, κάτι που θεωρήθηκε επικίνδυνο. «Πιστεύουμε ότι δεν ήταν κατάλληλη για την επέμβαση», σημείωσε.

Η μητέρα εξέφρασε επίσης ανησυχίες ότι η διαδικασία του BBL ενδέχεται να προκάλεσε επιπλοκές λόγω υπερβολικής έγχυσης λίπους.

Η ιατροδικαστής Σόφι Λόμας τόνισε ότι, δεδομένου ότι ο θάνατος συνέβη στο εξωτερικό, «δεν υπάρχει δικαιοδοσία για πλήρη διερεύνηση των συνθηκών στο συγκεκριμένο νοσοκομείο», προσθέτοντας ότι τα συμπεράσματα βασίστηκαν στα διαθέσιμα στοιχεία. Κατέληξε ότι «η Σόφι Χαντ πέθανε από επιπλοκές χειρουργικής επέμβασης που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό».

Το Τουρκικό Συμβούλιο Ιατροδικαστικής διαπίστωσε ότι η 34χρονη «δεν είχε γνωστά ιατρικά προβλήματα» και ότι ο θάνατός της προέκυψε «ως αποτέλεσμα των επεμβάσεων κοιλιοπλαστικής και λιποαναρρόφησης και των επιπλοκών που ακολούθησαν».

Μετά τον επαναπατρισμό της σορού στη Βρετανία, νεκροψία-νεκροτομή διενήργησε ο καθηγητής Κέβιν Γουέστ, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος οφείλεται σε επιπλοκές της χειρουργικής επέμβασης, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής.

Η Έιμι Χαντ ανέφερε ότι είχε ανησυχήσει από την αρχή για το ταξίδι της αδελφής της στο εξωτερικό, χαρακτηρίζοντας τις επεμβάσεις «πολύ μεγάλες». «Η Σόφι ήταν εξωστρεφής, αστεία, ευχάριστη, δοτική, καλή και μια εξαιρετική μητέρα», πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτο περιστατικό σε πτήση - Επιβίβασαν νεκρή 89χρονη και δήλωσαν πως είναι… κουρασμένη - Φωτογραφίες
Υπόθεση Μαζωνάκη: Κύπρια τραγουδίστρια υπήρξε μάρτυρας σε ένα από τα καταγγελθέντα περιστατικά - Τι αποκάλυψε
Προσοχή καταναλωτές: Η Shein «έφαγε» προστιμο χιλιάδων ευρώ - Ποιος ο λόγος
Τα είδαμε όλα: Περιπολικό στην Κύπρο πέρασε κατά πολύ την γραμμή σε κόκκινο φανάρι - Δείτε την viral fωτογραφία
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Ελευθερία Σοφοκλέους - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία
Γνωστό και αγαπημένο ζαχαροπλαστείο άνοιξε τις πόρτες του στη Λεμεσό - Που επαναλειτούργησε - Φωτογραφίες
Σοκάρει βίντεο από τροχαίο - Η στιγμή που 27χρονος οδηγός μηχανής πέφτει πάνω στο τρόλεϊ και χάνει τη ζωή του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προκλητικός ο Τούρκος ΥΠΑΜ: «Η συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ δεν συνιστά απειλή για Άγκυρα»

 20.12.2025 - 13:01
Επόμενο άρθρο

Στιγμές τρόμου για ζευγάρι: Τους απήγαγαν κουκουλοφόροι και απέσπασαν 8 εκατ. ευρώ σε κρυπτονομίσματα

 20.12.2025 - 13:10
Απαντά στις επικρίσεις Νικόλα Παπαδόπουλου η Κυβέρνηση - «Η πολιτική που ακολουθείται είναι μία»

Απαντά στις επικρίσεις Νικόλα Παπαδόπουλου η Κυβέρνηση - «Η πολιτική που ακολουθείται είναι μία»

Αντέδρασε η Κυβέρνηση διά του διευθυντή του γραφείου Τύπου του γραφείου του Προέδρου, Βίκτωρα Παπαδόπουλου, στις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ στο ΡΙΚ, με τις οποίες της επέρριπτε ευθύνες για τη διαχείριση του θέματος της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Απαντά στις επικρίσεις Νικόλα Παπαδόπουλου η Κυβέρνηση - «Η πολιτική που ακολουθείται είναι μία»

Απαντά στις επικρίσεις Νικόλα Παπαδόπουλου η Κυβέρνηση - «Η πολιτική που ακολουθείται είναι μία»

  •  20.12.2025 - 09:36
VIDEO: Στον Κορμακίτη για επίσκεψη η Πρώτη Κυρία - Μαθητές της πρόσφεραν δώρα - Δείτε φωτογραφίες

VIDEO: Στον Κορμακίτη για επίσκεψη η Πρώτη Κυρία - Μαθητές της πρόσφεραν δώρα - Δείτε φωτογραφίες

  •  20.12.2025 - 13:40
Πρόεδρος ΕΤΥΦΑ: «Παραδόθηκε η μελέτη για το τερματικό στο Βασιλικό, στο τελικό στάδιο η εγκατάσταση για τον Προμηθέα»

Πρόεδρος ΕΤΥΦΑ: «Παραδόθηκε η μελέτη για το τερματικό στο Βασιλικό, στο τελικό στάδιο η εγκατάσταση για τον Προμηθέα»

  •  20.12.2025 - 14:02
Προκλητικός ο Τούρκος ΥΠΑΜ: «Η συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ δεν συνιστά απειλή για Άγκυρα»

Προκλητικός ο Τούρκος ΥΠΑΜ: «Η συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ δεν συνιστά απειλή για Άγκυρα»

  •  20.12.2025 - 13:01
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Το μήνυμα της ΥΠΑΝ ενόψει της ψήφισης από Βουλή - Τα πέντε σημεία

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Το μήνυμα της ΥΠΑΝ ενόψει της ψήφισης από Βουλή - Τα πέντε σημεία

  •  20.12.2025 - 11:26
Κεντρικές Φυλακές: Ζητά λήψη έκτακτων μέτρων ο Σύνδεσμος Φυλακισμένων - «Ο κάθε θάνατος είναι ακύρωση της Δημοκρατίας»

Κεντρικές Φυλακές: Ζητά λήψη έκτακτων μέτρων ο Σύνδεσμος Φυλακισμένων - «Ο κάθε θάνατος είναι ακύρωση της Δημοκρατίας»

  •  20.12.2025 - 12:13
«Μπήκε για τα καλά» στο Χριστουγεννιάτικο κλίμα η Λεμεσός - Αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις και το πρόγραμμα τους

«Μπήκε για τα καλά» στο Χριστουγεννιάτικο κλίμα η Λεμεσός - Αναλυτικά όλες οι εκδηλώσεις και το πρόγραμμα τους

  •  20.12.2025 - 12:54
Μητέρα δύο παιδιών πέθανε μετά από πλαστική επέμβαση στην Τουρκία - «Θέλουμε απαντήσεις»

Μητέρα δύο παιδιών πέθανε μετά από πλαστική επέμβαση στην Τουρκία - «Θέλουμε απαντήσεις»

  •  20.12.2025 - 13:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα