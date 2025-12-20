Απίστευτο περιστατικό: Πιλότος κλείστηκε στο πιλοτήριο αεροπλάνου και αρνήθηκε να απογειωθεί γιατί ήταν απλήρωτος

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο πιλότος ενημέρωσε τους δεκάδες επιβάτες που είχαν ήδη επιβιβαστεί ότι δεν θα πετούσε αν δεν καταβαλλόταν το ποσό που του οφειλόταν.

«Αυτό το αεροπλάνο δεν πρόκειται να φύγει αν δεν μας πληρώσουν αυτά που μας χρωστάνε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πιλότος, με την ανακοίνωσή του να καταγράφεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.





Στο κλιπ ο πιλότος ακούγεται να λέει στους επιβάτες ότι είναι απλήρωτος εδώ και πέντε μήνες, χωρίς να του έχουν καταβληθεί όλο αυτό το διάστημα ούτε οι μισθοί του ούτε τα έξοδα ταξιδιού. Ζητώντας συγνώμη από τους επιβάτες, τόνισε ότι είναι πατέρας τριών παιδιών και ότι ποτέ στο παρελθόν δεν είχε αποτύχει να ολοκληρώσει μια πτήση.



Αξιωματούχοι στο αεροδρόμιο Benito Juarez ανακοίνωσαν μέσω του X (πρώην Twitter) ότι οι αρχές πολιτικής αεροπορίας ερευνούσαν το «περιστατικό» που σημειώθηκε γύρω στις 3 μ.μ. τοπική ώρα κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πτήσης με προορισμό την τουριστική πόλη Κανκούν, στο νοτιοανατολικό τμήμα του Μεξικού.



Σύμφωνα με τα μεξικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πιλότος συνελήφθη και κατόπιν το αεροσκάφος εκκενώθηκε. Το AFP δεν κατάφερε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στοιχεία του περιστατικού.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα