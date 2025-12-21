«Σαμάνα» εξαπάτησε γυναίκες και άρπαξε πάνω από 11 εκατομμύρια

44χρονη γυναίκα από την Αυστρία, που παρίστανε τη σαμάνα, καταζητείται από τις αρχές κατηγορούμενη ότι εξαπάτησε δεκάδες θύματα σε Αυστρία και Γερμανία, αποσπώντας κοσμήματα και χρήματα άνω των 11 εκατ. δολαρίων.

Η Μαριάνα Μιγιάλοβιτς παρουσιαζόταν ως σαμάνα και εξαπατούσε τα θύματά της μαζί με τη 19χρονη κόρη της Άννα. Εντόπιζαν πλούσιες γυναίκες σε δρόμους του Μονάχου και της Βιέννης και τις έπειθαν ότι τα κοσμήματά τους ήταν «καταραμένα» και τους έφερναν δυστυχία.

Πως εξαπατούσαν τα θηράματά τους: «Οράματα», φοβίες και ψεύτικες υποσχέσεις

Οι εισαγγελείς παρουσίασαν στοιχεία που δείχνουν ότι μητέρα και κόρη τρομοκρατούσαν τα θύματα με «οράματα» για βαριές ασθένειες ή τραγικούς θανάτους αγαπημένων προσώπων, υποσχόμενες ότι όλα θα αποτρέπονταν αν πλήρωναν για «σαμανικούς καθαρμούς» των κοσμημάτων.

Μόλις έπαιρναν τα κοσμήματα και τα χρήματα, εξαφανίζονταν, διακόπτοντας κάθε επαφή. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, εξαπάτησαν τουλάχιστον 19 άτομα μέσα σε περίπου δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, ένα από τα θύματα πλήρωσε πάνω από 673.000 δολάρια πιστεύοντας ότι ήταν «δαιμονισμένη», ενώ άλλη γυναίκα έδωσε 65.000 δολάρια ελπίζοντας ότι θα θεραπευτεί από καρκίνο και δυστυχώς... πέθανε. Συνολικά, οι αρχές εκτιμούν ότι απέσπασαν πάνω από 11 εκατομμύρια δολάρια.

Έφοδος στο σπίτι και συλλήψεις: Τι βρήκαν οι αρχές, άφαντη παραμένει η 44χρονη

Η αυστριακή αστυνομία, αφού συγκέντρωσε επαρκή στοιχεία, έκανε έφοδο στην κατοικία της οικογένειας στη Βιέννη, συλλαμβάνοντας την κόρη, τον 48χρονο σύζυγο της Μαριάνα και τον 29χρονο γιο της. Η ίδια, όμως, παραμένει ασύλληπτη και καταζητείται.

Κατά την έφοδο εντοπίστηκαν 25 κιλά χρυσού, ρολόγια, βέρες, δεσμίδες ελβετικών και αμερικανικών χαρτονομισμάτων, καθώς και ένας «στόλος» 14 αυτοκινήτων. Παρ’ όλα αυτά, το δικαστήριο αποφάσισε ότι πρέπει να επιστραφούν λίγο πάνω από 2 εκατ. δολάρια, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι όλα αποκτήθηκαν μέσω απάτης. Οι δικηγόροι τους ισχυρίστηκαν ότι προέρχονταν από δώρα, κληρονομίες και ακίνητα.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr