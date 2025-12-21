Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στους δρόμους και σήμερα η Αστυνομία - Αυστηροποιούνται τα μέτρα, τι ελέγχουν οι Αρχές

 21.12.2025 - 08:41
Στους δρόμους και σήμερα η Αστυνομία - Αυστηροποιούνται τα μέτρα, τι ελέγχουν οι Αρχές

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, η Αστυνομία Κύπρου ενισχύει την παρουσία της σε κρίσιμα σημεία και σε όλο το οδικό δίκτυο, επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει τους πολίτες και να διασφαλίσει την ομαλή καθημερινότητα. Κατά τη διάρκεια των δράσεων, πραγματοποιούνται στοχευμένοι έλεγχοι, περιπολίες και παρεμβάσεις σε περιοχές υψηλής εγκληματικότητας, ενώ αξιοποιούνται πληροφορίες και συνεργασία με άλλες αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματική πρόληψη και καταστολή παραβατικών φαινομένων.

Η Αστυνομία Κύπρου συνεχίζει με συνέπεια και αποφασιστικότητα, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην παρανομία και διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες μπορούν να νιώθουν ασφαλείς στην καθημερινότητά τους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το βράδυ του Σαββάτου διενεργήθηκαν συνολικά 572 έλεγχοι σε οδηγούς, από τους οποίους προέκυψαν 258 καταγγελίες για διάφορα τροχαία αδικήματα.

Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών έλεγχων, διενεργήθηκαν 470 έλεγχοι αλκοτέστ από τους οποίους 49 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί και καταγγέλθηκαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ δύο οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρτικό έλεγχο ναρκοτέστ.

Στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν συνολικά οκτώ οχήματα για περαιτέρω εξετάσεις.

Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο πρόσωπα, ένα στη Λεμεσό το οποίο καταζητείτο για υπόθεση επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και ένα στη Λευκωσία, για μη παροχή ικανοποιητικού δείγματος για τελική εξέταση αλκοόλης.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ και διαρκώς ενισχυόμενο σχέδιο πάταξης της εγκληματικότητας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες.

Από το ΔΗΚΟ και την ΕΔΕΚ, μέχρι ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ και Οικολόγους – οι παραδοσιακές δυνάμεις αναζητούν ισχυρούς «κράχτες» ενώ νέα πρόσωπα και κινήματα, όπως ο Φειδίας Παναγιώτου και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, απειλούν να ανατρέψουν τις ισορροπίες. Η τρίτη θέση, δεν είναι πια πεδίο διαμαρτυρίας, αλλά στοχευμένη δύναμη, και τα ψηφοδέλτια, θα καθορίσουν ποιοι θα επιβιώσουν.

