Στους δρόμους και σήμερα η Αστυνομία - Αυστηροποιούνται τα μέτρα, τι ελέγχουν οι Αρχές

Η Αστυνομία Κύπρου συνεχίζει με συνέπεια και αποφασιστικότητα, στέλνοντας μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην παρανομία και διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες μπορούν να νιώθουν ασφαλείς στην καθημερινότητά τους.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το βράδυ του Σαββάτου διενεργήθηκαν συνολικά 572 έλεγχοι σε οδηγούς, από τους οποίους προέκυψαν 258 καταγγελίες για διάφορα τροχαία αδικήματα.

Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών έλεγχων, διενεργήθηκαν 470 έλεγχοι αλκοτέστ από τους οποίους 49 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί και καταγγέλθηκαν για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ δύο οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρτικό έλεγχο ναρκοτέστ.

Στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν συνολικά οκτώ οχήματα για περαιτέρω εξετάσεις.

Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο πρόσωπα, ένα στη Λεμεσό το οποίο καταζητείτο για υπόθεση επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και ένα στη Λευκωσία, για μη παροχή ικανοποιητικού δείγματος για τελική εξέταση αλκοόλης.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ και διαρκώς ενισχυόμενο σχέδιο πάταξης της εγκληματικότητας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες.