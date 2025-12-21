Ecommbx
ΥΓΕΙΑ

Μπορώ να ξαναφορέσω το ίδιο ζευγάρι κάλτσες και την επόμενη μέρα; Η επιστήμη απαντά

 21.12.2025 - 08:45
Μπορώ να ξαναφορέσω το ίδιο ζευγάρι κάλτσες και την επόμενη μέρα; Η επιστήμη απαντά

Το να φορέσετε το ίδιο τζιν ή ένα πουλόβερ για δεύτερη φορά, χωρίς να το έχετε πλύνει, θεωρείται απολύτως φυσιολογικό. Ακόμα και ένα μπλουζάκι μπορεί να «τη βγάλει» παραπάνω από μία ημέρα. Οι κάλτσες όμως; Εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Αν γνωρίζατε τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στις κάλτσες σας μετά από μόλις μία ημέρα χρήσης, ίσως να τις βλέπατε με άλλο «μάτι».

Τα πόδια μας φιλοξενούν ένα μικροσκοπικό «τροπικό δάσος» από βακτήρια και μύκητες — έως και 1.000 διαφορετικά είδη. Το πόδι φιλοξενεί ιδιαίτερα μεγάλη ποικιλία μυκήτων σε σχέση με άλλα σημεία του σώματος και διαθέτει επίσης υψηλό αριθμό ιδρωτοποιών αδένων.

Τα περισσότερα βακτήρια και μύκητες προτιμούν να ζουν στα ζεστά και υγρά σημεία ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών, όπου «τρέφονται» από τον ιδρώτα και τα νεκρά κύτταρα του δέρματος. Τα υποπροϊόντα αυτής της διαδικασίας είναι υπεύθυνα για τις δυσάρεστες οσμές που αναπτύσσονται σε πόδια, κάλτσες και παπούτσια.

Κάποια βακτήρια παράγουν μυρωδιές που θυμίζουν χαλασμένο κρεμμύδι, άλλα τυρί, ενώ ορισμένα δημιουργούν όξινες ενώσεις με οσμή που έχει περιγραφεί ακόμη και ως… κατσικίσια. Όσο περισσότερο ιδρώνουν τα πόδια σας, τόσο περισσότερη «τροφή» έχουν τα βακτήρια — και τόσο εντονότερη γίνεται η μυρωδιά.

Οι κάλτσες παγιδεύουν τον ιδρώτα και μετατρέπονται σε ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη μικροοργανισμών. Και εδώ έρχεται το λιγότερο γνωστό αλλά πιο ανησυχητικό στοιχείο: Tα βακτήρια μπορούν να επιβιώσουν στο ύφασμα για μήνες. Σε βαμβάκι, για παράδειγμα, έως και 90 ημέρες.

Μελέτες δείχνουν ότι κάλτσες που έχουν φορεθεί μόνο μία φορά περιέχουν εκατομμύρια βακτήρια, πολύ περισσότερα από άλλα ρούχα, όπως τα t-shirts. Ανάμεσά τους βρίσκονται τόσο ακίνδυνοι μικροοργανισμοί του δέρματος όσο και δυνητικά παθογόνοι μύκητες, όπως η Candida και ο Aspergillus.

Και δεν σταματάμε εκεί. Ό,τι «ζει» στις κάλτσες σας μεταφέρεται εύκολα στα παπούτσια, στο πάτωμα, στον καναπέ ή ακόμα και στο κρεβάτι. Γι’ αυτό και μολύνσεις όπως το πόδι του αθλητή μπορούν να εξαπλωθούν εύκολα, ειδικά αν οι κάλτσες επαναχρησιμοποιούνται ή αν περπατάτε ξυπόλυτοι σε κοινόχρηστους χώρους.

Τι μπορείτε να κάνετε;

Η σωστή υγιεινή των ποδιών παίζει καθοριστικό ρόλο:

Αποφεύγετε κάλτσες και παπούτσια που προκαλούν έντονη εφίδρωση
Πλένετε τα πόδια σας τακτικά
Αφήνετε τα παπούτσια να «ξεκουράζονται» ώστε να στεγνώνουν πλήρως
Υπάρχουν και αντιμικροβιακές κάλτσες, με ίνες όπως ασήμι ή ψευδάργυρο, που περιορίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων, καθώς και κάλτσες από μπαμπού που επιτρέπουν καλύτερο αερισμό. Αυτές ίσως να αντέχουν λίγο παραπάνω — όχι όμως θαύματα.

Για τις περισσότερες κλασικές κάλτσες (βαμβακερές, μάλλινες ή συνθετικές), η σύσταση είναι ξεκάθαρη: μία χρήση και μετά πλύσιμο.

Όσο για το πλύσιμο, οι χαμηλές θερμοκρασίες είναι επαρκείς μόνο για ελαφριά καθημερινή χρήση. Για ουσιαστική απολύμανση, απαιτείται πλύσιμο στους 60°C ή χρήση απορρυπαντικού με ένζυμα. Και αν όλα τα άλλα αποτύχουν, το σίδερο με ατμό… κάνει θαύματα.

Οι κάλτσες είναι από τα ρούχα που επαναχρησιμοποιείτε πιο εύκολα — και πιο αθώα. Όμως από μικροβιολογικής άποψης, η δεύτερη μέρα δεν είναι καλή ιδέα. Αν θέλετε καθαρά, φρέσκα πόδια και λιγότερες δυσάρεστες εκπλήξεις, η καθημερινή αλλαγή κάλτσας παραμένει ο πιο απλός και αποτελεσματικός κανόνας.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Από το ΔΗΚΟ και την ΕΔΕΚ, μέχρι ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ και Οικολόγους – οι παραδοσιακές δυνάμεις αναζητούν ισχυρούς «κράχτες» ενώ νέα πρόσωπα και κινήματα, όπως ο Φειδίας Παναγιώτου και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, απειλούν να ανατρέψουν τις ισορροπίες. Η τρίτη θέση, δεν είναι πια πεδίο διαμαρτυρίας, αλλά στοχευμένη δύναμη, και τα ψηφοδέλτια, θα καθορίσουν ποιοι θα επιβιώσουν.

