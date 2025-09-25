Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επ’ αόριστον απεργία αποφάσισαν οι εκτελωνιστές από αύριο Παρασκευή - Ποιοι επηρεάζονται

 25.09.2025 - 20:18
Επ' αόριστον απεργία αποφάσισαν οι εκτελωνιστές από αύριο Παρασκευή - Ποιοι επηρεάζονται

Εντείνουν τα μέτρα αντίδρασης τους τα μέλη του Συνδέσμου Τελωνειακών Πρακτόρων, που αποφάσισαν όπως προχωρήσουν από αύριο, Παρασκευή, σε επ’ αόριστον απεργία, μετά από ναυάγιο διαπραγματεύσεων στο αίτημα τους για παράταση χρόνου στην εφαρμογή του νέου Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εισαγωγών (AIS).

Η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα, το απόγευμα της Πέμπτης, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Χρήστος Άκαρος, σημειώνοντας ότι αύριο αναμένεται να κληθεί η ηγεσία του Συνδέσμου για νέες διαβουλεύσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή.

Όπως εξήγησε, το Τμήμα Τελωνείων πρότεινε όπως το νέο σύστημα ξεκινήσει κανονικά την προγραμματισμένη λειτουργία του τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου και όπως γίνουν οι αλλαγές που ζητά ο Σύνδεσμος στην πορεία εφαρμογής του.

«Εμείς προτείναμε όπως, αντί αυτού, συνεχιστεί το υφιστάμενο σύστημα ‘Θησέας’ για ακόμη ένα μήνα, μέχρι να γίνουν οι αλλαγές στο νέο σύστημα και τότε να εφαρμοστεί» είπε ο κ.Άκαρος, σημειώνοντας πως αυτό δεν έγινε αποδεκτό.

Ως εκ τούτου, συνέχισε, η έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε όπως οι εκτελωνιστές κλιμακώσουν τα μέτρα αντίδρασης, εξαγγέλλοντας, από αύριο, επ’ αόριστον απεργία, υποδεικνύοντας ότι αυτή θα επηρεάσει κυρίως τα λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας και το τελωνείο Λευκωσίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Το Φθινόπωρο και ενδεχομένως τον Νοέμβριο να πραγματοποιηθεί η επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, ανέφερε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

