Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔελτία Τύπου9ο METRO Animal Day – Γιορτάζουμε την αγάπη μας για τα ζώα
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

9ο METRO Animal Day – Γιορτάζουμε την αγάπη μας για τα ζώα

 26.09.2025 - 12:08
9ο METRO Animal Day – Γιορτάζουμε την αγάπη μας για τα ζώα

Για 9η συνεχόμενη χρονιά, τα METRO Supermarkets ανοίγουν την αγκαλιά τους στα αδέσποτα ζώα και στηρίζουν έμπρακτα το πολύτιμο έργο των Φιλοζωικών Οργανώσεων της Κύπρου, μέσα από το καθιερωμένο πλέον METRO Animal Day.

Η μεγάλη αυτή γιορτή αγάπης και προσφοράς θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Οκτωβρίου 2025, υπό την αιγίδα του Cyprus Voice for Animals (CVA), τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων.

Δίνουμε τροφή, δίνουμε ελπίδα

Σε όλα τα καταστήματα METRO, οι επισκέπτες θα μπορούν να προσφέρουν τροφή για τα τοπικά καταφύγια ζώων. Κάθε δωρεά, μικρή ή μεγάλη, είναι ένα βήμα πιο κοντά σε μια καλύτερη ζωή για τα αδέσποτα της χώρας μας.

Διπλή δύναμη προσφοράς

Τα METRO Supermarkets θα διπλασιάσουν κάθε ποσότητα τροφής που θα συγκεντρωθεί, πολλαπλασιάζοντας την αξία της δικής σας συνεισφοράς και φροντίζοντας ώστε κανένα ζώο να μη μείνει χωρίς στήριξη.

Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε ζωές

Το METRO Animal Day είναι κάτι παραπάνω από μια εκστρατεία. Είναι μια κοινή δέσμευση – μια υπενθύμιση ότι η αγάπη δεν έχει όρια και πως, ενωμένοι, μπορούμε να χαρίσουμε καλύτερες μέρες σε πλάσματα που μας χρειάζονται.

📅 Ημερομηνίες: 4 & 5 Οκτωβρίου 2025
📍 Τοποθεσία: Όλα τα METRO Supermarkets

Με τη συμμετοχή σας, χαρίζουμε όλοι μαζί ένα καλύτερο αύριο στα αδέσποτα ζώα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επεκτείνονται τα Jumbo στην Κύπρο με δύο νέα υπερ-καταστήματα – Πότε θα τα δούμε
Θρήνος για τον ξαφνικό θάνατο του 31χρονου Λάκη - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία του
VIDEO - Θανατηφόρο ατύχημα στον Ιππόδρομο: Το πέμπτο θύμα μέσα σε 33 χρόνια ο άτυχος Παναγιώτης - Εντοπίστηκαν παραβάσεις
Νέο στέκι στη Λάρνακα ανοίγει για όλη τη μέρα - Από brunch μέχρι κοκτέιλ - Δείτε φωοτογραφίες
Τους κάναμε δύο τους «γάρους»: Έκαναν τον τόπο όλο δικό τους για να παρκάρουν - Δείτε φωτογραφίες
Άνοιξαν οι αιτήσεις για επιδότηση έως €200 τον μήνα σε νηπιαγωγεία – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

H Kιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε το τατουάζ που κρατούσε κρυφό τα τελευταία δύο χρόνια

 26.09.2025 - 12:07
Επόμενο άρθρο

VIDEO: Κόνι Μεταξά - Η αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή της

 26.09.2025 - 12:10
Επιμένει σε δύο κράτη ο Τατάρ - Αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη

Επιμένει σε δύο κράτη ο Τατάρ - Αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη

Αναχώρησε το πρωί της Παρασκευής από τα κατεχόμενα για την Νέα Υόρκη ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, όπου απόψε (τοπική ώρα ΗΠΑ) θα δει τον ΓΓ του ΟΗΕ κι αύριο το μεσημέρι (τοπική ώρα) θα συμμετάσχει στην άτυπη τριμερή συνάντηση που συγκάλεσε ο κ. Γκουτέρες. Ο κ. Τατάρ θα επιστρέψει στα κατεχόμενα την Κυριακή κι έχει προγραμματισμένες δηλώσεις μετά τις συναντήσεις, αλλά και κατά την επιστροφή του στα κατεχόμενα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Επιμένει σε δύο κράτη ο Τατάρ - Αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη

Επιμένει σε δύο κράτη ο Τατάρ - Αναχώρησε για τη Νέα Υόρκη

  •  26.09.2025 - 11:28
Υπ. Ενέργειας για φυσικό αέριο στην ΑΟΖ - «Πρέπει να εμπορευματοποιηθεί»

Υπ. Ενέργειας για φυσικό αέριο στην ΑΟΖ - «Πρέπει να εμπορευματοποιηθεί»

  •  26.09.2025 - 13:09
Απεργία εκτελωνιστών: Σπεύδουν στη Λευκωσία για διαβουλεύσεις στο υπ. Οικονομικών - Έντονη ανησυχία για προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Απεργία εκτελωνιστών: Σπεύδουν στη Λευκωσία για διαβουλεύσεις στο υπ. Οικονομικών - Έντονη ανησυχία για προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα

  •  26.09.2025 - 11:47
VIDEO - Θανατηφόρο ατύχημα στον Ιππόδρομο: Το πέμπτο θύμα μέσα σε 33 χρόνια ο άτυχος Παναγιώτης - Εντοπίστηκαν παραβάσεις

VIDEO - Θανατηφόρο ατύχημα στον Ιππόδρομο: Το πέμπτο θύμα μέσα σε 33 χρόνια ο άτυχος Παναγιώτης - Εντοπίστηκαν παραβάσεις

  •  26.09.2025 - 12:03
Βασιλικό: Υπό πίεση για τα 67 εκατ. ευρώ που ζητά η ΕΕ - Το Υπουργείο Ενέργειας περιμένει νομική συμβουλή

Βασιλικό: Υπό πίεση για τα 67 εκατ. ευρώ που ζητά η ΕΕ - Το Υπουργείο Ενέργειας περιμένει νομική συμβουλή

  •  26.09.2025 - 13:14
Υπόθεση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα: Από αναβολή σε αναβολή - Συνεχίζεται την 1η Οκτωβρίου η διαδικασία

Υπόθεση 5 Ε/κ στα κατεχόμενα: Από αναβολή σε αναβολή - Συνεχίζεται την 1η Οκτωβρίου η διαδικασία

  •  26.09.2025 - 12:55
Διπλή μέρα για τον Εκπρόσωπο τύπου της ΔΗΠΑ Ανδρέα Θεμιστοκλέους

Διπλή μέρα για τον Εκπρόσωπο τύπου της ΔΗΠΑ Ανδρέα Θεμιστοκλέους

  •  26.09.2025 - 10:51
Επεκτείνονται τα Jumbo στην Κύπρο με δύο νέα υπερ-καταστήματα – Πότε θα τα δούμε

Επεκτείνονται τα Jumbo στην Κύπρο με δύο νέα υπερ-καταστήματα – Πότε θα τα δούμε

  •  26.09.2025 - 09:29

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα