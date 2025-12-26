Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες έπειτα από σύγκρουση δύο ΙΧ

 26.12.2025 - 08:43
Τραγωδία στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες έπειτα από σύγκρουση δύο ΙΧ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην παλαιά πλέον εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης του Λάππα.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σύγκρουση δύο οχημάτων. Aπό το συμβάν τραυματίστηκαν ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και περιπολικά της Αστυνομίας για την παροχή βοήθειας και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Όπως μεταδίδει το the best.gr, συγγενείς των τραυματιών, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, επιτέθηκαν φραστικά και σωματικά σε πυροσβέστες και αστυνομικούς, προκαλώντας μάλιστα μικροφθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Η κατάσταση ξέφυγε προσωρινά, με αποτέλεσμα να κληθεί και να φτάσει στο σημείο δύναμη της ΟΠΚΕ για την αποκατάσταση της τάξης.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Απαντά στις αντιδράσεις για τον κατώτατο μισθό ο Μουσιούττας - Ποιος ο ρόλος του Υπουργείου

Στόχος της απόφασης της Kυβέρνησης είναι η διαφύλαξη της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις για την αύξηση στον κατώτατο μισθό.

