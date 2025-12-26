Τραγωδία στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες έπειτα από σύγκρουση δύο ΙΧ

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σύγκρουση δύο οχημάτων. Aπό το συμβάν τραυματίστηκαν ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και περιπολικά της Αστυνομίας για την παροχή βοήθειας και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Όπως μεταδίδει το the best.gr, συγγενείς των τραυματιών, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, επιτέθηκαν φραστικά και σωματικά σε πυροσβέστες και αστυνομικούς, προκαλώντας μάλιστα μικροφθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Η κατάσταση ξέφυγε προσωρινά, με αποτέλεσμα να κληθεί και να φτάσει στο σημείο δύναμη της ΟΠΚΕ για την αποκατάσταση της τάξης.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.





ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα