Royal Apollonia: Γιορτινές στιγμές στην καρδιά της Λεμεσού

 19.12.2025 - 10:35
Royal Apollonia: Γιορτινές στιγμές στην καρδιά της Λεμεσού

Το 5* Royal Apollonia της Louis Hotels, με μια σειρά από εορταστικές εκδηλώσεις και εκλεκτές γευστικές εμπειρίες, μεταμορφώνεται σε ένα λαμπερό και γιορτινό περιβάλλον,  όπου η ζεστασιά συναντά την παράδοση και τη φιλοξενία  Το πλούσιο, ειδικά σχεδιασμένο, χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα, που απευθύνεται τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους, ξεκινάει από τις 23 Δεκεμβρίου, προσφέροντας καθημερινά χαμόγελα και στιγμές γεμάτες κομψότητα και υψηλή αισθητική. Με έμφαση στην λεπτομέρεια, το ξενοδοχείο προσκαλεί τους επισκέπτες σε ένα εορταστικό ταξίδι γεμάτο μοναδικές γεύσεις και μια εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα που εξυψώνει το πνεύμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η ημέρα των Χριστουγέννων ξεκινά με ένα πλούσιο Christmas Breakfast στο Aura Restaurant και συνεχίζεται με τη ζεστή παρουσία του Άγιου Βασίλη στο Luna Lounge & Lobby Bar, γεμίζοντας τον χώρο με χαμόγελα και γιορτινή χαρά. Το εντυπωσιακό Christmas Day Lunch Buffet στο Aura Restaurant, προσφέρει ένα ταξίδι γεύσεων σε ένα γιορτινό περιβάλλον. Αμέσως μετά, το «Guess the Weight of the Cake» ενδυναμώνει το παιχνιδιάρικο κλίμα της ημέρας χαρίζοντας στιγμές διασκέδασης σε όλους τους συμμετέχοντες. Η μέρα ολοκληρώνεται με το Latino Night, που γεμίζει την βραδιά με ρυθμό, χορό και γιορτινή διάθεση ενώ η ζωντανή μουσική κορυφώνει την ημέρα των Χριστουγέννων.

Η Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο 5* Royal Apollonia ξεκινά με μια ήρεμη, αναζωογονητική συνεδρία Morning Stretching στο Royal Spa, μια απαλή εισαγωγή σε μια μέρα γεμάτη λάμψη. Για το μεσημεριανό γεύμα, οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στο buffet lunch του Aura Restaurant ή στις à la carte μαγευτικές επιλογές του Akakiko, που προσθέτουν μια πιο εκλεκτή και γιορτινή ασιατική πινελιά. Η βραδιά συνεχίζεται με το Management Cocktail, μια λαμπερή πρόβα για τη μεγάλη στιγμή, ενώ ακολουθεί το εντυπωσιακό New Year’s Eve Gala Dinner όπου η κομψή ατμόσφαιρα, οι εκλεκτές δημιουργίες και η γιορτινή ατμόσφαιρα μετατρέπουν την αλλαγή του χρόνου σε μια αξέχαστη εμπειρία.

Το νέο έτος ξημερώνει αρμονικά, ξεκινώντας με το Recovery Breakfast, την ιδανικότερη έναρξη για το 2026. Ακολουθεί το New Year’s Day Buffet Lunch, μια εμπειρία που αναδεικνύει τη φρεσκάδα και την εκλεπτυσμένη γεύση. Η ημέρα ολοκληρώνεται με μια ατμοσφαιρική τελετουργία, το Afternoon Tea, που αγκαλιάζει τις πρώτες ώρες της νέας χρονιάς με κομψότητα και ηρεμία.

Με έναν συνδυασμό εκλεκτής γαστρονομίας και γιορτινής ατμόσφαιρας υψηλής αισθητικής, το 5* Royal Apollonia δημιουργεί το ιδανικό σκηνικό που υπόσχεται να μείνει χαραγμένο στη μνήμη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το πλήρες πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων ξεκινάει από τις 23 Δεκεμβρίου στο: RoyalApollonia_FestiveCalendar

Για κρατήσεις ή περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στo: 25508800

Η ενίσχυση της μεγάλης προσπάθειας για επίτευξη της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί την υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας, επεσήμανε, αναφερόμενος στην επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις το πρωί της Παρασκευής μετά την ολονύχτια συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες.

