Ο Katsuta οδηγεί την Toyota σε ακόμη μια θριαμβευτική νίκη στο Ράλι Σαφάρι
Ο Katsuta οδηγεί την Toyota σε ακόμη μια θριαμβευτική νίκη στο Ράλι Σαφάρι

 17.03.2026 - 10:27
Ο Katsuta οδηγεί την Toyota σε ακόμη μια θριαμβευτική νίκη στο Ράλι Σαφάρι

Ο Takamoto Katsuta έγραψε ιστορία στο Ράλι Σαφάρι στην Κένυα κατακτώντας την πρώτη νίκη της καριέρας του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι.

Μαζί με τον συνοδηγό του Aaron Johnston, ο Ιάπωνας οδηγός οδήγησε την Toyota GR Yaris Rally1 στην κορυφή, διατηρώντας παράλληλα το αήττητο σερί της TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team στον θρυλικό αφρικανικό αγώνα. Με αυτή τη νίκη, ο Katsuta έγινε μόλις ο δεύτερος Ιάπωνας οδηγός που κατακτά έναν αγώνα του WRC μετά τον Kenjiro Shinozuka, ενώ παράλληλα αποτελεί τον δεύτερο Ιάπωνα που κερδίζει το Safari Rally, μετά τον Yoshio Fujimoto το 1995. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τον ιαπωνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά και για την Toyota, η οποία συνέχισε την απόλυτη κυριαρχία της στην Κένυα.

Το Safari Rally θεωρείται ένας από τους πιο απαιτητικούς αγώνες του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Παρά τις δυσκολίες, ο Katsuta έχει αποδείξει ότι διαθέτει ιδιαίτερη σχέση με τον αγώνα, έχοντας ήδη τρεις παρουσίες στο βάθρο από τις πέντε προηγούμενες συμμετοχές του. Μάλιστα, το 2021 είχε κατακτήσει εκεί το πρώτο του βάθρο στο WRC.

Η φετινή διοργάνωση δεν ξεκίνησε ιδανικά για τον Ιάπωνα οδηγό. Την Παρασκευή αντιμετώπισε διπλό κλατάρισμα ελαστικών που τον έριξε στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης, σχεδόν δύο λεπτά πίσω από την κορυφή. Ωστόσο, ο Katsuta δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Επέλεξε μια στρατηγική σταθερής οδήγησης, αποφεύγοντας λάθη στις εξαιρετικά δύσκολες ειδικές διαδρομές του Σαββάτου.

Η τακτική αυτή απέδωσε καρπούς, καθώς αρκετοί από τους βασικούς αντιπάλους του αντιμετώπισαν προβλήματα στις λασπωμένες και γεμάτες πέτρες διαδρομές. Ο Katsuta ανέβηκε σταδιακά στην κατάταξη και έφτασε στην κορυφή πριν το μεσημεριανό service του Σαββάτου. Μέχρι το τέλος της ημέρας είχε δημιουργήσει προβάδισμα άνω του ενός λεπτού από τον Adrien Fourmaux της Hyundai Motorsport. Την Κυριακή, ο οδηγός της Toyota διαχειρίστηκε με ψυχραιμία το προβάδισμά του στις τέσσερις τελευταίες ειδικές διαδρομές και έφτασε στη νίκη με διαφορά 27,4 δευτερολέπτων.

Η επιτυχία αυτή ολοκληρώνει μια μακρά πορεία εξέλιξης για τον Katsuta, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στους αγώνες πριν ενταχθεί το 2015 στο πρόγραμμα εξέλιξης οδηγών της Toyota για το WRC. Από τότε εξελίχθηκε σταδιακά σε έναν από τους πιο σταθερούς οδηγούς της ομάδας. Παράλληλα, η Toyota σημείωσε την έκτη συνεχόμενη νίκη της στο Safari Rally από το 2021 και την 14η συνολικά στην ιστορία της διοργάνωσης. Η σεζόν του WRC συνεχίζεται με το Ράλι Κροατίας τον Απρίλιο, όπου οι ομάδες θα αντιμετωπίσουν τις απαιτητικές ασφάλτινες διαδρομές της Κροατίας.

Τελική κατάταξη

  1. Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR YARIS Rally1): 3h16m05.6s
  2. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1): +27.4s
  3. Sami Pajari/Marko Salminen (Toyota GR YARIS Rally1): +4m26.1s
  4. Esapekka Lappi/Enni Mälkönen (Hyundai i20 N Rally1): +6m07.3s
  5. Robert Virves/Jakko Viilo (Škoda Fabia RS Rally2): +11m38.7s
  6. Gus Greensmith/Jonas Andersson (Toyota GR Yaris Rally2): +12m09.0s
  7. Fabrizio Zaldívar/Marcelo Der Ohannesian (Škoda Fabia RS): +12m20.0s
  8. Andreas Mikkelsen/Jørn Listerud (Škoda Fabia RS): +12m30.7s
  9. Diego Domínguez/Rogelio Peñate (Toyota GR Yaris): +13m28.4s
  10. Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Toyota GR YARIS): +16m44.5s

Βαθμολογία Οδηγών

  1. Elfyn Evans: 66
  2. Oliver Solberg: 58
  3. Takamoto Katsuta: 55
  4. Adrien Fourmaux: 47
  5. Sami Pajari: 32
  6. Sébastien Ogier: 26
  7. Thierry Neuville: 25
  8. Esapekka Lappi: 21
  9. Robert Virves: 10
  10. Gus Greensmith: 8

Βαθμολογία Κατασκευαστών

  1. TOYOTA GAZOO Racing WRT: 157
  2. Hyundai Shell Mobis WRT: 114
  3. TOYOTA GAZOO Racing WRT2: 35
  4. M-Sport Ford World Rally Team: 23

