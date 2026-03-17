Αφθώδης πυρετός: Οικολόγοι μιλούν για καταστροφή της κτηνοτροφίας – Ζητούν αλλαγή πολιτικής - «Φτάνει πια»

Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑφθώδης πυρετός: Οικολόγοι μιλούν για καταστροφή της κτηνοτροφίας – Ζητούν αλλαγή πολιτικής - «Φτάνει πια»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 17.03.2026 - 10:38
Σφοδρή κριτική στη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού ασκεί το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κάνοντας λόγο για αποτυχημένη πολιτική αντιμετώπισης της ασθένειας και για συνεχιζόμενες θανατώσεις υγιών και εμβολιασμένων ζώων.

Παράλληλα, το κόμμα εκφράζει έντονες ανησυχίες για πληροφορίες που κάνουν λόγο για λαθρεμπόριο σανού από τα κατεχόμενα, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση απειλεί σοβαρά τον πρωτογενή τομέα και ζητώντας άμεση αλλαγή πολιτικής και εφαρμογή καθολικού εμβολιασμού.

Αυτούσια η ανακοίνωση: Παρά τις μαζικές θανατώσεις ζώων που εφαρμόζονται ως «μέτρο» αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού, η ασθένεια εξαπλώνεται πλέον και στη Λευκωσία. Αυτό αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι η πολιτική της μαζικής θανάτωσης ζώων ακόμα κι όταν αυτά είναι υγιή και εμβολιασμένα, έχει αποτύχει. Παράλληλα εξακολουθούν να δημοσιεύονται πληροφορίες για ανενόχλητο λαθρεμπόριο από τα κατεχόμενα και παράνομο (ή και νόμιμο) πηγαινέλα σε κτηνοτροφικά υποστατικά μολυσμένα απο την ασθένεια στα κατεχόμενα. Το θέμα της ανεξέλεγκτης διάδοσης του αφθώδους πυρετού στην Τουρκία και στα κατεχόμενα υποσκάπτει την κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης της ασθένειας στην Κύπρο. Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της γιατί από τον περασμένο Δεκεμβριο αρνήθηκε- για να εξυπηρετήσει τα οικονομικά συμφέροντα- να διεκδικήσει το δικαίωμα για καθολικό εμβολιασμό των ζώων επικαλούμενη το επικίνδυνο πολιτικό επιχείρημα οτι τα κατεχόμενα είναι εκτός της Κυπριακής επικράτειας. Τώρα χιλιάδες ζώα θανατώνονται και παρ' όλα αυτά η ασθένεια συνεχίζει να εξαπλώνεται. Σε ένα ημικατεχόμενο νησί όπως η Κύπρος, αυτή η καταστροφική πρακτική δεν φαίνεται να είναι λύση — είναι ο δρόμος προς τον αφανισμό της κτηνοτροφίας και του πρωτογενούς τομέα. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέτοχοι αυτή την καταστροφή. Απαιτούμε: • Τον τερματισμό των μαζικών θανατώσεων υγιών και ασυμπτωματικών ζώων. • Την άμεση εφαρμογή προγράμματος εμβολιασμού. • Πραγματικά και αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου της ασθένειας στις ελεύθερες περιοχές και στα κατεχόμενα. Η μέχρι σήμερα διαχείριση της κρίσης έχει αποτύχει. Η κοινωνία, οι κτηνοτρόφοι και ολόκληρος ο πρωτογενής τομέας πληρώνουν το τίμημα. Για πολλοστή φορά τίθεται πλέον ξεκάθαρα το ζήτημα παραίτησης της Υπουργού Γεωργίας. Η Κύπρος δεν μπορεί να σωθεί με πολιτικές που οδηγούν στην εξόντωση ζώων και στην καταστροφή της αγροτικής παραγωγής. Φτάνει πια.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Μοιράσου αυτό το άρθρο

Προηγούμενο άρθρο

Ο Katsuta οδηγεί την Toyota σε ακόμη μια θριαμβευτική νίκη στο Ράλι Σαφάρι

 17.03.2026 - 10:27
Επόμενο άρθρο

Έφοδος «σκούπα» στην Αγία Νάπα: Βρήκαν παράνομα καπνικά και εκατοντάδες απομιμήσεις - Φωτογραφία

 17.03.2026 - 10:47
Σε τεντωμένο σχοινί η Αννίτα Δημητρίου – Εκλογές «ζωής ή θανάτου» για ΔΗΣΥ και ηγεσία

Σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της σύγχρονης πορείας του Δημοκρατικού Συναγερμού, η Αννίτα Δημητρίου καλείται να δώσει τη δική της πολιτική μάχη, με φόντο δημοσκοπήσεις που μόνο καθησυχαστικές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν.

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σε τεντωμένο σχοινί η Αννίτα Δημητρίου – Εκλογές «ζωής ή θανάτου» για ΔΗΣΥ και ηγεσία

  •  17.03.2026 - 08:32
LIVE: Κύμα αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ σε Τεχεράνη και Βηρυτό - Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν ξανά περί τα 100 δολάρια το βαρέλι

  •  17.03.2026 - 06:27
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι απολύτως ασφαλής προορισμός για ταξίδια, διακοπές, επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα» - Βίντεο

  •  17.03.2026 - 10:25
Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση Φαίδωνος: Ποινική δίωξη από τη Νομική Υπηρεσία – Με ισχυρό κατηγορητήριο στο Κακουργιοδικείο - Βίντεο

  •  17.03.2026 - 09:01
Έφοδος Αρχών στο Γέρι - Βρέθηκε αριθμός αγελάδων χωρίς σήμανση σε «κλειστό» υποστατικό

  •  17.03.2026 - 09:47
Οδηγός παρέσυρε πεζό – Στο νοσοκομείο 91χρονος - Η κατάσταση της υγείας του

  •  17.03.2026 - 08:50
Στο «μικροσκόπιο» της Ελεγκτικής τα λατομεία: Χάος στις αδειοδοτήσεις, περιβαλλοντικό έγκλημα και παιχνίδια με τον ορυκτό πλούτο

  •  17.03.2026 - 09:01
Κλείσε το επόμενό σου ταξίδι: Πτήσεις σε 15 προορισμούς, με τιμές από €16 – Μέχρι πότε ισχύει

  •  17.03.2026 - 09:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα