Αφθώδης πυρετός: Οικολόγοι μιλούν για καταστροφή της κτηνοτροφίας – Ζητούν αλλαγή πολιτικής - «Φτάνει πια»

Σφοδρή κριτική στη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού ασκεί το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κάνοντας λόγο για αποτυχημένη πολιτική αντιμετώπισης της ασθένειας και για συνεχιζόμενες θανατώσεις υγιών και εμβολιασμένων ζώων.
Παράλληλα, το κόμμα εκφράζει έντονες ανησυχίες για πληροφορίες που κάνουν λόγο για λαθρεμπόριο σανού από τα κατεχόμενα, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση απειλεί σοβαρά τον πρωτογενή τομέα και ζητώντας άμεση αλλαγή πολιτικής και εφαρμογή καθολικού εμβολιασμού.