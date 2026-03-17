ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έφοδος «σκούπα» στην Αγία Νάπα: Βρήκαν παράνομα καπνικά και εκατοντάδες απομιμήσεις - Φωτογραφία

 17.03.2026 - 10:47
Σε συντονισμένη επιχείρηση προχώρησαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων και μέλη της Αστυνομίας σε υποστατικά στην Αγία Νάπα, με στόχο τον εντοπισμό προϊόντων που διατίθενται κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν παράνομα καπνικά προϊόντα, σακουλάκια νικοτίνης, καπνός καθώς και δεκάδες προϊόντα απομίμησης γνωστών εμπορικών σημάτων, ενώ ένας ιδιοκτήτης συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα.

 
Αυτούσια η ανακοίνωση :
Στις 14/3/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων σε συνεργασία με μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Παράνομων Στοιχημάτων της Αστυνομίας διενήργησαν συντονισμένη επιχείρηση σε υποστατικά στην Αγία Νάπα για εντοπισμό εμπορευμάτων που διατίθενται κατά παράβαση των σχετικών νομοθεσιών του κράτους.
Κατά τους ελέγχους που έγιναν εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε δύο υποστατικά παράνομα καπνικά προϊόντα, συσκευασίες με σακουλάκια νικοτίνης, σακουλάκια καπνού, μασώμενος καπνός καθώς και προϊόντα που παραβιάζουν Δ.Δ.Ι. (απομιμήσεις).
 
Συγκεκριμένα:
• Στο πρώτο υποστατικό εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
☆39 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα
☆250gr καπνού για στριφτό τσιγάρο
☆1Kg και 50gr καπνού για ναργιλέ
☆59 συσκευασίες με σακουλάκια καπνού
☆53 συσκευασίες μασώμενου καπνού των 100gr το καθένα
☆69 συσκευασίες με σακουλάκια νικοτίνης
 
Ο ιδιοκτήτης του υποστατικού συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτό το αίτημα του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων που αφορούν στα καπνικά προϊόντα με την καταβολή ποσού €1,000 ευρώ. Οι συσκευασίες με τα σακουλάκια νικοτίνης παραδόθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας για περαιτέρω διερεύνηση.
 
• Στο δεύτερο υποστατικό εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
☆160 τεμάχια ρουχισμού και αξεσουάρ μόδας που παραβίαζαν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (απομιμήσεις) γνωστών εμπορικών σημάτων
☆444 συσκευασίες με σακουλάκια νικοτίνης
 
Όσον αφορά τα προϊόντα απομιμήσεων έγινε αποδεκτό αίτημα του ιδιοκτήτη για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €350 ευρώ και εγκατάλειψη των προϊόντων για καταστροφή. Οι συσκευασίες με τα σακουλάκια νικοτίνης παραδόθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό Αγίας Νάπας για περαιτέρω διερεύνηση.
 

Σε τεντωμένο σχοινί η Αννίτα Δημητρίου – Εκλογές «ζωής ή θανάτου» για ΔΗΣΥ και ηγεσία

