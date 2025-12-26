Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Φονικές πλημμύρες σαρώνουν την Καλιφόρνια - Τεράστιο το μέγεθος της καταστροφής -Δείτε βίντεο

 26.12.2025 - 09:18
Οι σφοδρές βροχοπτώσεις σε μεγάλα τμήματα της Καλιφόρνια προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης ενώ άφησαν πίσω τους τρεις, τουλάχιστον, νεκρούς σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Οι καταιγίδες - οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι την Παρασκευή (26/12) - προκάλεσαν 27 εκατοστά βροχόπτωσης σε ορισμένα μέρη της κομητείας του Λος Άντζελες και οδήγησαν εκκενώσεις και κλείσιμο μεγάλων δρόμων.

 

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν αρκετές διασώσεις, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που είχαν παγιδευτεί σε οχήματα. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την Τετάρτη το Λος Άντζελες και άλλες κομητείες της νότιας Καλιφόρνια.

 

Περίπου 100.000 άνθρωποι στην πολιτεία ήταν χωρίς ρεύμα από το βράδυ της Πέμπτης (25/12).

Το Κέντρο Πρόγνωσης Καιρού των ΗΠΑ δήλωσε την Πέμπτη (25/12) ότι «είναι πιθανά πολλά επεισόδια ξαφνικών πλημμυρών».

«Επιπλέον, πολλά ρέματα ενδέχεται να πλημμυρίσουν, επηρεάζοντας ενδεχομένως μεγαλύτερα ποτάμια».

Ένας 64χρονος άνδρας από το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια σκοτώθηκε το πρωί της Τετάρτης από πτώση δέντρου, δήλωσε η αστυνομία στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ένα άλλο άτομο, ένας 74χρονος, πέθανε από πλημμύρες το Σαββατοκύριακο καθώς η αστυνομία προσπαθούσε να τον σώσει μέσα σε ένα όχημα στο Ρέντινγκ της Καλιφόρνια, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης στα τοπικά νέα.

Και τη Δευτέρα, μια γυναίκα περίπου 70 ετών πέθανε αφού «χτύπησε ένα μεγάλο κύμα από έναν βράχο και την παρέσυρε στον ωκεανό» στο Κρατικό Πάρκο MacKerricher στην κομητεία Μεντοτσίνο της Καλιφόρνια, ανέφερε το γραφείο του σερίφη σε ανακοίνωσή του.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

Στόχος της απόφασης της Kυβέρνησης είναι η διαφύλαξη της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις για την αύξηση στον κατώτατο μισθό.

