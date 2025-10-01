Ecommbx
Κατεχόμενα: Αποσύρθηκαν δύο από τρεις «κατηγορίες» για τους 5 Ε/κ
Κατεχόμενα: Αποσύρθηκαν δύο από τρεις «κατηγορίες» για τους 5 Ε/κ

 01.10.2025 - 15:06
Οι "κατηγορίες" που αφορούσαν «παράνομη είσοδο σε ξένη περιουσία» και την "πρόκληση ανησυχίας» εναντίον των 5 Ελληνοκυπρίων που καρατούνται παράνομα στα κατεχόμενα αποσύρθηκαν την Τετάρτη κατά τη διαδικασία στο "επαρχιακό δικαστήριο" Τρικώμου.

Η "κατηγορούσα αρχή" ανέφερε ότι αποφάσισαν να μην προχωρήσουν με "δίωξη" για αυτές τις "κατηγορίες" και το "δικαστήριο" αποφάσισε ότι οι 5 Ελληνοκύπριοι απαλλάσσονται από αυτές.

Ακολούθως συνεχίστηκε η διαδικασία για την "κατηγορία" για "παραβίαση προσωπικών δεδομένων" εναντίον δύο εκ των Ελληνοκυπρίων.

Η "κατηγορούσα αρχή" είπε ότι προτίθενται να κάνουν μια προσθήκη όσον αφορά το θέμ αυτό και ζήτησε αναβολή, με το "δικαστήριο" να ορίζει εκ νέου τη διαδικασία για τις 21 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι οι κατοχικές αρχές δεν επιτρέπουν στους πέντε Ελληνοκύπριους να φύγουν από τα κατεχόμενα, καθώς εκκρεμεί και η διαδικασία στο "στρατιωτικό δικαστήριο" στην κατεχόμενη Λευκωσία. Η συνέχιση της συγκεκριμένης υπόθεσης ορίστηκε για τις 8 Οκτωβρίου.

ΚΥΠΕ

ΠτΔ: Τα συγχαρητήρια μηνύματα που έλαβε από ξένους ηγέτες για την επέτειο της Ανεξαρτησίας

Συγχαρητήρια μηνύματα έλαβε από ηγέτες και αξιωματούχους ξένων κρατών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με την ευκαιρία της επετείου της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρει σε ανακοίνωση η Προεδρία.

