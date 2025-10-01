Νέα επιλογή για ταβέρνα - Άνοιξε σε ένα μικρό χωριό και υπόσχεται ένα απίστευτο γαστρονομικό ταξίδι - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ο λόγος για το «Σταφυλόμελο», την παραδοσιακή ταβέρνα που είναι έτοιμη να σερβίρει τους επισκέπτες της με αυθεντικές γεύσεις, σε μία ζεστή ατμόσφαιρα που συνδυάζει το παραδοσιακό με το μοντέρνο.

Η φιλοσοφία της ταβέρνας είναι ξεκάθαρη: να ενώσει την κυπριακή παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, σεβόμενη πάντα τους ανθρώπους και τη γη μας, τις πρώτες ύλες και τις συνταγές του τόπου μας.

Εξ ου λοιπόν και εδώ θα απολαύσεις "σπιθκιάσιμα" κούπεπια, όπως τα φτιάχνουν οι νοικοκυρές του χωριού αλλά και χειροποίητη σεφταλιά, αφού οι παλιές παραδοσιακές συνταγές που οι δύο ιδιοκτήτες ανακάλυψαν μέσα από τις γιαγιάδες τους -στο χωριό τους το Στρουμπί-, θα έχουν τον πρώτο λόγο.

Στο μενού ωστόσο θα βρεις και πιάτα με πρωταγωνιστή το σταφυλόμελο, όπως εξάλλου επιβάλλει και το όνομα του μαγαζιού. Σαλάτα με σταφύλια και σος από σταφυλόμελο, κρεατικά με σταφυλόμελο, χαλλούμι επίσης με σταφυλόμελο κ.ά. είναι έτοιμα α κατακτήσουν τους ουρανίσκους μας.

Άξιο αναφοράς είναι και το επιδόρπιο που δεν είναι άλλο, από τον παλουζέ!

Με έμφαση στην ποιότητα, στη φιλοξενία και στη γαστρονομική εμπειρία, το «Σταφυλόμελο» ήρθε να προσθέσει μια νέα δυνατή πρόταση στον γαστρονομικό χάρτη της Κύπρου, αποτελώντας σημείο συνάντησης για όλους όσοι αγαπούν την παράδοση, αλλά και την εξέλιξή της.

Πλατείας Αγίας Σοφίας, Στρουμπί, επ. Πάφου. - Ωράριο λειτουργίας: Δ-Σ 18.30-αργά (Τρ κλειστό).

Με πληροφορίες από checkinCyprus