Νέα επιλογή για ταβέρνα - Άνοιξε σε ένα μικρό χωριό και υπόσχεται ένα απίστευτο γαστρονομικό ταξίδι - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα επιλογή για ταβέρνα - Άνοιξε σε ένα μικρό χωριό και υπόσχεται ένα απίστευτο γαστρονομικό ταξίδι - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

 01.10.2025 - 15:19
Στην καρδιά του χωριού Στρουμπί της επαρχίας Πάφου (δηλαδή την πλατεία) ανοίγει τις πόρτες του σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου ένας νέος γαστρονομικός προορισμός που υπόσχεται να μας ταξιδέψει στις γεύσεις και τις μνήμες της Κύπρου.

Ο λόγος για το «Σταφυλόμελο», την παραδοσιακή ταβέρνα που είναι έτοιμη να σερβίρει τους επισκέπτες της με αυθεντικές γεύσεις, σε μία ζεστή ατμόσφαιρα που συνδυάζει το παραδοσιακό με το μοντέρνο.

Η φιλοσοφία της ταβέρνας είναι ξεκάθαρη: να ενώσει την κυπριακή παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική, σεβόμενη πάντα τους ανθρώπους και τη γη μας, τις πρώτες ύλες και τις συνταγές του τόπου μας.

Εξ ου λοιπόν και εδώ θα απολαύσεις "σπιθκιάσιμα" κούπεπια, όπως τα φτιάχνουν οι νοικοκυρές του χωριού αλλά και χειροποίητη σεφταλιά, αφού οι παλιές παραδοσιακές συνταγές που οι δύο ιδιοκτήτες ανακάλυψαν μέσα από τις γιαγιάδες τους -στο χωριό τους το Στρουμπί-, θα έχουν τον πρώτο λόγο.

Στο μενού ωστόσο θα βρεις και πιάτα με πρωταγωνιστή το σταφυλόμελο, όπως εξάλλου επιβάλλει και το όνομα του μαγαζιού. Σαλάτα με σταφύλια και σος από σταφυλόμελο, κρεατικά με σταφυλόμελο, χαλλούμι επίσης με σταφυλόμελο κ.ά. είναι έτοιμα α κατακτήσουν τους ουρανίσκους μας.

Άξιο αναφοράς είναι και το επιδόρπιο που δεν είναι άλλο, από τον παλουζέ!

Με έμφαση στην ποιότητα, στη φιλοξενία και στη γαστρονομική εμπειρία, το «Σταφυλόμελο» ήρθε να προσθέσει μια νέα δυνατή πρόταση στον γαστρονομικό χάρτη της Κύπρου, αποτελώντας σημείο συνάντησης για όλους όσοι αγαπούν την παράδοση, αλλά και την εξέλιξή της.

Πλατείας Αγίας Σοφίας, Στρουμπί, επ. Πάφου. - Ωράριο λειτουργίας: Δ-Σ 18.30-αργά (Τρ κλειστό).

Δείτε φωτογραφίες

Με πληροφορίες από checkinCyprus

Με πληροφορίες από checkinCyprus

 

Κατεχόμενα: Αποσύρθηκαν δύο από τρεις «κατηγορίες» για τους 5 Ε/κ

 01.10.2025 - 15:06
ΠτΔ: Τα συγχαρητήρια μηνύματα που έλαβε από ξένους ηγέτες για την επέτειο της Ανεξαρτησίας

ΠτΔ: Τα συγχαρητήρια μηνύματα που έλαβε από ξένους ηγέτες για την επέτειο της Ανεξαρτησίας

Συγχαρητήρια μηνύματα έλαβε από ηγέτες και αξιωματούχους ξένων κρατών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης με την ευκαιρία της επετείου της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφέρει σε ανακοίνωση η Προεδρία.

