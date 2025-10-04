Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

Διάγγελμα Νετανιάχου: Τα δυο στάδια εφαρμογής της συμφωνίας Τραμπ για τη Γάζα - Η απειλή στη Χαμάς

 04.10.2025 - 21:50
Διάγγελμα Νετανιάχου: Τα δυο στάδια εφαρμογής της συμφωνίας Τραμπ για τη Γάζα - Η απειλή στη Χαμάς

Εφαρμογή της συμφωνίας Τραμπ για τη Γάζα σε δύο στάδια, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε διάγγελμά του σχολιάζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη συμφωνία 20 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Στο πρώτο στάδιο, είπε, όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα ανακατανεμηθούν σε θέσεις που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν να επιβλέπουν τη Γάζα.

«Στο δεύτερο στάδιο, η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί – είτε με τον εύκολο είτε με τον δύσκολο τρόπο, αλλά θα επιτευχθεί», απείλησε. 

Ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι όλοι οι όμηροι - «αυτοί που είναι ζωντανοί και αυτοί που έχουν πεθάνει» - Θεού θέλοντος θα επιστραφούν στην πατρίδα κατά τη διάρκεια της ερχόμενης Γιορτής των Σκηνών, ή Σουκότ (6 με 13 Οκτωβρίου).

Το Ισραήλ βρίσκεται «στα πρόθυρα ενός πολύ μεγάλου επιτεύγματος». «Δεν είναι ακόμα οριστικό. Εργαζόμαστε σκληρά γι' αυτό» διευκρίνισε.

«Στην αρχή του πολέμου, είπε ένας από τους αξιωματούχους μας, αμφιβάλλουμε αν θα μπορέσουμε να φέρουμε πίσω έστω και έναν όμηρο ζωντανό... Ανακτήσαμε 207 ομήρους», είπε ο Νετανιάχου.

«Αλλά ποτέ δεν εγκατέλειψα τους άλλους, ούτε την επίτευξη των άλλων στόχων του πολέμου», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον «αγαπητό του φίλο πρόεδρο Τραμπ» για τη στρατιωτική υποστήριξη του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι «δεν πρόκειται να υποστεί καθυστερήσεις από την πλευρά της Χαμάς», όπως είπε ο Τραμπ νωρίτερα.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι συντόνισε, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ «μια διπλωματική κίνηση που ανέτρεψε την κατάσταση», ενώ τα στρατεύματα των IDF προχωρούσαν στην πόλη της Γάζας. «Αντί να απομονωθεί το Ισραήλ, θα απομονωθεί η Χαμάς», επέμεινε.

Ευχαρίστησε επίσης τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, «τις πενθούσες οικογένειες που θυσίασαν αυτούς που αγαπούν περισσότερο» καθώς και «τους πολίτες του Κράτους του Ισραήλ, που ήταν τόσο ανθεκτικοί και στάθηκαν ακλόνητοι».

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Ότζμα Γεχουντίτ, απειλεί να αποχωρήσει από την κυβέρνηση εάν η Χαμάς «συνεχίσει να υπάρχει» μετά την απελευθέρωση των ομήρων στο πλαίσιο του σχεδίου Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο στο Axios ότι «είμαστε κοντά» σε μια συμφωνία για τη Γάζα, προσθέτοντας ότι θα ασκήσει πιέσεις για την ολοκλήρωσή της τις αμέσως επόμενες μέρες. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ουσιαστικά ο Νετανιάχου δεν είχε άλλη επιλογή από το να συμφωνήσει στο σχέδιό του, ενώ υποστήριξε επίσης ότι η Χαμάς υποστηρίζει τη συμφωνία.

«Είπα, "Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη". Δεν είχε πρόβλημα... πρέπει να το αποδεχθεί. Δεν έχει άλλη επιλογή. Μαζί μου, πρέπει να μην έχεις πρόβλημα». Την Παρασκευή, πριν ο Αμερικανός πρόεδρος καλέσει δημόσια το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του, μίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι το επιτελείο του τον είχε προειδοποιήσει πριν από την επικοινωνία τους ότι ο Νετανιάχου είχε επιφυλάξεις. Αλλά ο Τραμπ είπε ότι όταν μίλησαν, ο Νετανιάχου συμφώνησε να προχωρήσει με το σχέδιό του.

«Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα είναι ανοιχτά - Δεν θα ανεχτώ καθυστέρηση» προειδοποίησε νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social, ενόψει των κρίσιμων ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο.

Η Χαμάς και το Ισραήλ θα συμμετάσχουν σε συνομιλίες μέσω μεσολαβητών στο Κάιρο την Κυριακή και τη Δευτέρα για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, ανακοίνωσε στο μεταξύ το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου.

Το Al-Qahera News, το οποίο συνδέεται στενά με την κυβέρνηση της Αιγύπτου, αναφέρει ότι και οι δύο αντιπροσωπείες «έχουν αρχίσει να κινούνται για να ξεκινήσουν συνομιλίες στο Κάιρο αύριο και μεθαύριο, για να συζητήσουν τη διευθέτηση των συνθηκών του εδάφους για την ανταλλαγή όλων των κρατουμένων και φυλακισμένων, σύμφωνα με την πρόταση του Τραμπ».

Πηγή: skai.gr

Πηγή: skai.gr

 

