Καιρός: Η πρόγνωση μέχρι την Τετάρτη - Πότε έρχονται βροχές καταιγίδες

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, στα ορεινά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, για να καταστεί αργότερα τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.