Πολιτικές ισότητας φύλων συζήτησαν η Κύπρια Επίτροπος και η ΓΔ φορέα ισότητας Σουηδίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου της Επιτρόπου, η κ. Χριστοδούλου ενημέρωσε την κ. Tamm για πολιτικές και δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων και για πρόσθετες δράσεις της κυβέρνησης για την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας γυναικών και ανδρών στην Κύπρο, ενώ ανέλυσε την ολιστική προσέγγιση που ακολουθείται στη διαδικασία αυτή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών.

Από πλευράς της, η κ. Tamm παρουσίασε πολιτικές και δράσεις που αναλαμβάνονται στη χώρα της για την ενίσχυση των γυναικών στην οικονομία, στην εργασία και για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Κατά τη συνάντηση, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της εμπλοκής των ανδρών και των αγοριών στη συζήτηση για θέματα ισότητας των φύλων και του ενεργού τους ρόλου στη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και ειδικότερα στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Διερευνήθηκαν, επίσης, τρόποι για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Σουηδίας στα θέματα που άπτονται της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο της Επιτρόπου συνάντηση της Σουηδής αξιωματούχου με τους λειτουργούς ισότητας των Υπουργείων και Υφυπουργείων. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής και καλές πρακτικές για την οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε επίπεδο κυβέρνησης.

Σε συνάντηση που ακολούθησε με το Συμβούλιο του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ), η κ. Tamm ενημερώθηκε για τη δράση του Μηχανισμού. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε μέτρα και πρακτικές που αφορούν στη ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην πολιτική ζωή.