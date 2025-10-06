Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠολιτικές ισότητας φύλων συζήτησαν η Κύπρια Επίτροπος και η ΓΔ φορέα ισότητας Σουηδίας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολιτικές ισότητας φύλων συζήτησαν η Κύπρια Επίτροπος και η ΓΔ φορέα ισότητας Σουηδίας

 06.10.2025 - 16:10
Πολιτικές ισότητας φύλων συζήτησαν η Κύπρια Επίτροπος και η ΓΔ φορέα ισότητας Σουηδίας

Για πολιτικές που αφορούν στην ισότητα των φύλων συζήτησαν σήμερα κατά τη συνάντησή τους η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου, και η Γενική Διευθύντρια του Φορέα Ισότητας των Φύλων της Σουηδίας, Lise Tamm, στην παρουσία του Πρέσβη της χώρας στην Κύπρο, Martin Hagström.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου της Επιτρόπου, η κ. Χριστοδούλου ενημέρωσε την κ. Tamm για πολιτικές και δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων και για πρόσθετες δράσεις της κυβέρνησης για την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας γυναικών και ανδρών στην Κύπρο, ενώ ανέλυσε την ολιστική προσέγγιση που ακολουθείται στη διαδικασία αυτή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών. 

Από πλευράς της, η κ. Tamm παρουσίασε πολιτικές και δράσεις που αναλαμβάνονται στη χώρα της για την ενίσχυση των γυναικών στην οικονομία, στην εργασία και για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Κατά τη συνάντηση, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της εμπλοκής των ανδρών και των αγοριών στη συζήτηση για θέματα ισότητας των φύλων και του ενεργού τους ρόλου στη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και ειδικότερα στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Διερευνήθηκαν, επίσης, τρόποι για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Σουηδίας στα θέματα που άπτονται της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο της Επιτρόπου συνάντηση της Σουηδής αξιωματούχου με τους λειτουργούς ισότητας των Υπουργείων και Υφυπουργείων. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής και καλές πρακτικές για την οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε επίπεδο κυβέρνησης.

Σε συνάντηση που ακολούθησε με το Συμβούλιο του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜΔΓ), η κ. Tamm ενημερώθηκε για τη δράση του Μηχανισμού. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε μέτρα και πρακτικές που αφορούν στη  ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην πολιτική ζωή.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αδιανόητο περιστατικό: Ιερέας ανάγκασε τουρίστα να γδυθεί για να τον αλείψει με λάδι - Ήθελε να του κάνει ένα... δώρο
Κατεβάζει ρολά γνωστό εστιατόριο στη Λευκωσία - Δείτε πότε κλείνει για τη σεζόν
Ανείπωτη θλίψη για τον θάνατο της 60χρονης Μαρίας - Η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία της
Εθνική Φρουρά: Μια και μοναδική αίτηση για την εθελοντική στράτευση γυναικών – Ποιος πιστεύουν είναι ο λόγος  
Shein: Τα φυσικά καταστήματα και η «τούμπα» με την ανακοίνωση για τη Γαλλία
Τραγικές εικόνες: Η ιστορική φλέβα της Γαλαταριάς στέρεψε για πρώτη φορά - «Μια πηγή ζωής στέκει σήμερα σιωπηλή…»
VIDEO: Μητέρα φωνάζει εδώ και δύο χρόνια αλλά κανείς δεν την ακούει - «Θέλω να ξέρω γιατί έφυγε το μωρό μου»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γρίπη: Το γευστικό «εργαλείο» που ανιχνεύει τον ιό πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα - Δοκιμάστε το

 06.10.2025 - 15:59
Επόμενο άρθρο

Αυτός ήταν ο μοναδικός επώνυμος Κύπριος καλεσμένος στον γάμο Ανδρομάχη - Λιβάνη - Δείτε φωτογραφίες

 06.10.2025 - 16:20
ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

Οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση και η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

ΠτΔ για σχέσεις Κύπρου – Ελλάδας: «Είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως» - Το μήνυμα που στέλνει

  •  06.10.2025 - 09:11
Βαθιά θλίψη για ΠτΔ: «Η Καίτη Κληρίδου άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα του έργου της στην κυπριακή κοινωνία»

Βαθιά θλίψη για ΠτΔ: «Η Καίτη Κληρίδου άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμα του έργου της στην κυπριακή κοινωνία»

  •  06.10.2025 - 11:41
VIDEO - Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Αυτό είναι το σημείωμα που «μαρτυρά» τα ονόματα των δολοφόνων

VIDEO - Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Αυτό είναι το σημείωμα που «μαρτυρά» τα ονόματα των δολοφόνων

  •  06.10.2025 - 12:37
Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Αλέξης Τσίπρας

Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Αλέξης Τσίπρας

  •  06.10.2025 - 10:30
ΑΗΚ: Διακοπές ρεύματος έως 20’ για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών – Δείτε αν επηρεάζεστε

ΑΗΚ: Διακοπές ρεύματος έως 20’ για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών – Δείτε αν επηρεάζεστε

  •  06.10.2025 - 11:26
Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Ευθύνες για θάνατο Κυριάκου και Στυλιανής – Εν αναμονή αποφάσεων

Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ: Ευθύνες για θάνατο Κυριάκου και Στυλιανής – Εν αναμονή αποφάσεων

  •  06.10.2025 - 12:56
Πέφτει η κυβέρνηση στη Γαλλία - Παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός

Πέφτει η κυβέρνηση στη Γαλλία - Παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από πρωθυπουργός

  •  06.10.2025 - 11:05
Το τελευταίο αντίο στην Καίτη Κληρίδου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Ποια η παράκληση

Το τελευταίο αντίο στην Καίτη Κληρίδου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Ποια η παράκληση

  •  06.10.2025 - 15:06

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα